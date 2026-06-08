Итоги премии «Муз-ТВ»: триумф Zivert и возвращение Асти

Рэпер Мот и его супруга Мария Мельникова. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Премия МУЗ-ТВ 2026, отшумевшая в Live арене в минувшие выходные, в этом году получилась какой-то особенной. Масштаб впечатлял. Во-первых, необычная сценография, когда сцена трансформировалась во всевозможные 3D-проекции. Во-вторых, красивейшие номера артистов. Zivert танцевала в заброшенном квартале, усеянном граффити, Севиль пела в летающей машине, Мари Краймбрери выделывала какие-то невероятные акробатические па. Удивляли все: и режиссёры премии, и артисты.

Певица Севиль. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Украсил премию и ведущий — Николай Басков. Были у Николая и партнёры по сцене, но он особенно блистал и хлестко юморил. Всё, как он умеет: не только выдавать высокие ноты, но и шутить по делу и очень метко. Со сцены прозвучала эта мысль, но, пожалуй, и мы её повторим: Николаю давно бы пора дать специальный приз за лучший конферанс.

Лера Кудрявцева и Николай Басков. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За кулисами не обошлось без ЧП. На улице в этот день было так жарко, что модница Яна Рудковская упала от духоты в обморок в гримёрке. Как говорит Яна, благо Дима Билан был рядом, быстро среагировал и подхватил её.

Продюсер Яна Рудковская. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Пивец Дима Билан. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Случайным падением закончилось и выступление на сцене Мота. Музыкант так увлёкся исполнением своего хита «Шадэ», что не заметил выступ на краю сцены и рухнул. К счастью, не сильно. Быстро поднялся и продолжил выступление.

Что ещё хочется отдельно сказать про премию. Безусловно, она получилась более масштабной, чем ее конкуренты. В зале и на дорожке не было случайных людей, как это у нас часто бывает. По дорожке дефилировали либо номинанты, либо легенды, либо популярные в Сети фрэшмены (так нынче называют молодых артистов. — Ред.). В зале тоже только зрители, гости и эксперты премии. Никаких случайных прохожих и «халявщиков». Кстати, спецкор «КП» Мария Ремизова уже третий год подряд входит в экспертное жюри музыкальной премии, поэтому не понаслышке знает, что никто по блату в зал не прошмыгнёт. Билеты в звёздный партер именные, на входе в зал охрана просит предъявить паспорт, чтобы рядом с артистами не оказался случайный человек.

Полина Гагарина и Сергей Лазарев. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Но вернёмся к церемонии. Главной сенсацией, конечно же, стало появление короля российской эстрады Филиппа Киркорова, получившего в этот вечер награду «Ренессанс года» за вторую жизнь своего давнего хита «Я эту жизнь тебе отдам». Филипп выпорхнул на дорожку в обновлённом облике: помолодевшим и с изменённым, более миниатюрным носом. Конечно же, такое преображение обсуждали все — от партера до галёрки.

Эстрадный певец Филипп Киркоров. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Удивила премия и возвращением Анны Асти, которая, несмотря на выход нового альбома, почему-то в последнее время пропала из медиапространства. Артистка вернулась в «большое плавание» с хитом из нового альбома «Преданный бывший» и дуэтом с Димой Биланом «Эпилог».

Певица Анна Асти. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Дима же в этот вечер получил заветную тарелку за «Лучшее лирическое видео» – «Горький дождь». Этот хит Михаила Гуцериева о публичном одиночестве артиста стал одной из удачных премьер прошлого года. Клип на стихи Михаила Гуцериева и музыку Сергея Ревтова снял режиссёр Алексей Куприянов. Получился даже не клип, а мини-исповедь о непростой судьбе артиста, в данном случае мима. Кто-то увидел в герое Билана Вертинского, кто-то – Марселя Марсо. Сам же Дима полагает, что это история применима к любому творцу, когда за вспышками софитов гении порой чувствуют себя опустошенными и хрупкими. Почти как у Бодлера в его «обнаженном сердце».

Певец Дима Билан. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Лучшей исполнительницей» стала Zivert.

Певица Zivert. Фото: Евгений Рухлов

Эту церемонию можно называть для Юлии (настоящее имя артистки) триумфальной. Вернувшись на сцену после продолжительной болезни, певица начала собирать стадионы. И с премии «Муз-ТВ» уехала с тремя (!) тарелками: «Лучшая песня» – ICEGERGERT, Zivert – «БАНК» и «Лучший сольный концерт» – Zivert, «Где-то в ретро», ВТБ Арена.

«Лучший исполнитель» – Ваня Дмитриенко.

Ваня тоже не подвел своих фанатов, собрал неплохой урожай тарелок.

Артист также победил в номинации «Лучшая коллаборация» – Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд – «Силуэт» (OST «Алиса в стране чудес»).

У Сергея Лазарева тоже в этот вечер был личный рекорд. Артиста отметили двумя тарелками: «Лучшее видео» – «Если бы я мог» и «Лучший концертный тур».

Певец Сергей Лазарев Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

КОГО ЕЩЕ НАГРАДИЛИ?

«Лучшая группа» – The Hatters

«Лучший альбом» – Моя Мишель – «Ангелы и не очень»

«Прорыв года» – «Бонд с кнопкой»

«Лучшее танцевальное видео» – Клава Кока – «СПЛЕТНИ. ШУМ. ЛУК»

«Лучшая cover-версия» – Полина Гагарина – «Один в поле воин»

Диджитал-номинация «Лучший в сети» – Мари Краймбрери

«За вклад в развитие культуры» - композитор Александр Зацепин

«За вклад в развитие популярной музыки» – Леонид Агутин.

«Голос поколений» - группа «КИНО»

«Артист-легенда» – Игорь Тальков (посмертно). Награду вручили его сыну – Игорю Талькову-младшему.

«Выбор VK Музыки» – рэп-исполнитель ICEGERGERT.