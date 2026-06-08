ОПЕК+ теряет массу

Ормузский пролив остаётся закрытым, в мире нарастает дефицит энергоресурсов, и глобальная экономика рискует столкнуться с кризисом, которого не видела, как минимум, последние сто лет. Отдельные компании получают от сложившейся ситуации выгоды, которые обернутся колоссальными потерями как для них, так и для всех государств мира. А единственное объединение, которое хоть что-то могло бы противопоставить кризису, оказалось фактически парализованным. На Энергетической панели в рамках ПМЭФ-2026 прозвучал доклад ответственного секретаря Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, руководителя «Роснефти» Игоря Сечина – «Начало конца или конец начала: что осталось на дне ларца Пандоры», в котором были подняты вышеперечисленные темы. Так как энергетика – это основание, на котором стоит вся экономика, то традиционно такие выступления охватывают широкий набор тем: от мировой финансовой системы до производства углеводородного сырья в России.

Кризисы без перерыва

Кризисы случаются всё чаще, не оставляя времени для полноценного роста мировой экономики. После мирового экономического спада конца 2000-х период восстановления на рынке нефти продлился порядка четырёх лет, и наступил кризис перепроизводства 2014-2016 годов. Одним из главных виновников стали Соединённые Штаты, которые с 2012-го начали стремительно наращивать добычу. При этом они оказались в числе немногих игроков, кто не смог стабильно увеличивать производство в условиях кризиса: летом 2015-го на фоне у них начался спад: за год производство сырой нефти обвалилось на 1,2 млн баррелей в сутки. Косвенную помощь Соединённые Штаты получили от тех, кого привыкли критиковать – от России и ОПЕК.

В конце 2016 года возникло объединение ОПЕК+. Организация стран – экспортёров нефти к тому моменту уже не могла играть сколь-нибудь заметную регулирующую функцию: её доля на мировом рынке едва достигала трети от совокупной добычи. Этого, как показала практика, недостаточно, чтобы эффективно влиять на мировой рынок.

Зато вес ОПЕК+, куда вошли Россия, Казахстан и иные страны, оказался достаточным – не менее 45% мирового производства.

За счёт самоограничений страны объединения добились стабилизации мирового рынка, который перешёл к активному восстановлению в 2018-м, когда нефтяные котировки превысили 80 долларов за баррель (около 106 долларов сегодня с учётом инфляции). Проблема была в том, что первыми ростом цен воспользовались американские нефтяники, увеличившие добычу в течение года почти на 2 млн баррелей в сутки. Это привело к новому обвалу котировок на мировом рынке и массовым банкротствам в нефтяной отрасли самих США.

Кризис плавно перетёк в обвал 2020 года, когда в Соединённых Штатах добыча рухнула с 13,1 млн баррелей в сутки в марте до 10-11 млн баррелей в сутки в сентябре. Восстановиться удалось только к осени 2023 года

Время дефицита

Ормузский пролив – главная болевая точка мировой экономики. Через него до войны, которую развязали Соединённые Штаты и Израиль, проходило порядка 20% всей добываемой нефти в мире (в том числе – в виде нефтепродуктов). Как отметил в своем докладе Игорь Сечин, «перекрытие Ормузского пролива является попыткой изменить регулирование мирового энергетического рынка в интересах США». Если подчинить себе Иран, то пролив оказался бы полностью под контролем Вашингтона. «Меры, предпринятые для блокирования пролива, были направлены против Ирана, однако сработали против всего мира. Были недооценены стратегические риски», – отметил глава «Роснефти».

Американские нефтяные компании получают в текущих условиях дополнительную прибыль, которой, очевидно, не было бы, не случись война на Ближнем Востоке. Процитируем доклад главы «Роснефти»: «Согласно оценке Rystad Energy, при сохранении цен на нефть на уровне порядка 100 долларов за баррель американские нефтегазовые компании могут получить более 60 млрд долларов дополнительной прибыли в текущем году. А дополнительные налоговые поступления от отрасли, по экспертной оценке, могут составить порядка 80 млрд долларов». Но в то том же докладе отмечается, насколько шатким является положение мировой экономики: даже без учёта текущего конфликта, над миром нависала угроза нового глобального пузыря, а «долг большинства стран сегодня не обеспечен реальными финансовыми активами». Долги растут, деньги обесцениваются, а проблемы продолжают накапливаться. Кризисы сменяют друг друга, не давая мировой экономике прийти в себя.

В этих условиях контроль над важнейшей логистической точкой является гораздо более ценным призом, чем десятки миллиардов долларов, которые заработают американские нефтяники. Тем более, что оборотной стороной этого являются проблемы потребителей. В докладе Сечина говорится, что «западные страны испытывают двойной ценовой шок: к электроэнергии теперь присоединилось и моторное топливо». Так, «цены на топливо в США выросли более чем на 50%, в Европе рост цен превысил 20%». Как показывает практика, это не предел.

250 долларов за баррель

Каждый день мир теряет не менее 12 млн баррелей, а общий дефицит к концу мая превысил 1 млрд баррелей. Попытка гасить пожар за счёт распродажи стратегических государственных запасов (как уже делалось в 2021-2023 годах) не приводит к стабилизации.

По словам Игоря Сечина, если пролив откроется в ближайшее время, цена нефти по итогам года окажется на уровне 95 долларов за баррель. А если блокада продолжится, то чёрное золото поднимется до 150-160 долларов за баррель.

При этом никуда не делись санкции против российской нефтяной отрасли, которые создают дополнительные риски. Попытки выдавить наше сырьё с мирового рынка не увенчались успехом. Но если это получится, то потребитель, по оценке главы «Роснефти», увидит среднюю цену сырья в 250 долларов за баррель. И это можно считать очень умеренным прогнозом.

Чем выше цены, тем больше давление на спрос. Снимая сегодня сливки, не ограниченные санкционным давлением компании создают угрозу для себя самих. Из-за высоких цен упадёт потребление, а вслед за упавшим потреблением снизятся и цены. Восстановление спроса в таких условиях будет занимать более продолжительный период времени, чем заняло сокращение. Притом на некоторых рынках уже видно снижение, которое пока будет перекрываться сезонным ростом спроса на нефтепродукты.

«Очевидно, что сохранение напряженности в Ормузском проливе в течение длительного времени подрывает долгосрочный спрос на нефть. Оно также может вызвать очередной всплеск интереса к альтернативной энергетике», – отмечается в докладе Игоря Сечина. И тут стоит добавить, что интерес к альтернативной энергетике приведёт к сокращению инвестиций в нефтяную отрасль.

Объединение ОПЕК+ потеряло рыночный вес

ОПЕК+ сегодня всё ближе к ситуации, в которой оказалась ОПЕК в 2014 году: доля объединения в мировой добыче всё меньше. Ситуация усугубляется выходом ОАЭ из соглашения. «Объективный анализ ситуации на нефтяном рынке показывает, что с выходом Объединенных Арабских Эмиратов, а до этого Катара, Эквадора и Анголы, ОПЕК+ потерял часть потенциала. В результате, добыча альянса за последние десять лет упала с 58 до 37 млн баррелей в сутки», – указывается в докладе главы «Роснефти». При этом справедливо оговаривается, что Иран, Венесуэла и Ливия, хоть и были членами ОПЕК, но «изначально не участвовали в ограничениях по добыче», а «Ирак и Казахстан в значительной мере превышают установленные квоты».

Сегодня добыча стран-участниц альянса, которые соблюдают предписанные квоты, «составляет 27 млн баррелей в сутки». Это менее трети мирового производства, акцентирует внимание Сечин. И этого, скорее всего, недостаточно для эффективного регулирования рынка.

Как отмечает глава «Роснефти», «большинство крупных участников ОПЕК+ нарастило добычу за время действия соглашения». Наша страна за тот же период снизила производство на 1,5 млн баррелей в сутки. «Это падение на 15%, которое предстоит компенсировать необходимыми инвестициями в размере не менее десяти триллионов рублей», – указывается в докладе Сечина.

Ирония ситуации в том, что ОПЕК+ сейчас раз за разом согласовывает увеличение добычи, но технически воплотить планы в жизнь наиболее крупные участники с Ближнего Востока сейчас не могут – они парализованы перекрытием Ормузского пролива. А российские дополнительные 1,5 млн баррелей в сутки рынку крайне необходимы. Очевидно, что после завершения конфликта, видимо, ОПЕК+ придётся переформатировать.

Ормузский кризис красноречиво демонстрирует, что теоретические предположения о том, что некоторые игроки могут воспользоваться военной силой для контроля за мировыми транспортными артериями - «Малаккский, Баб-эль-Мандебский и Гибралтарский проливы, мыс Доброй Надежды, Датские и Турецкие проливы, Суэцкий и Панамский каналы» - это уже не теория. Это неприглядная действительность. И её необходимо принимать во внимание, когда Россия предлагает использовать Северный морской путь. Хотя бы в качестве страховки от рисков, реализация которых – лишь вопрос времени.