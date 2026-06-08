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Политика8 июня 2026 8:12

«Легенда» и «Саймон» ловят в прицел дроны врагавидео

Так как противник избегает прямых столкновений, работа подразделений сосредоточена на беспилотниках
Александр БОЙКО
Выполнение боевых задач снайперским подразделением

Выполнение боевых задач снайперским подразделением

Снайперы группировки «Восток» прикрывая штурмовиков нейтрализовали угрозу воздушной атаки в Запорожской области, ликвидировав группу ударных дронов ВСУ.

Основной задачей подразделения стало противодействие тяжелым ударным гексакоптерам типа «Баба-яга» на маршрутах их следования, как отметил командир роты с позывным «Легенда»: «Наша главная задача — прикрытие наших расчетов БПЛА и штурмовиков. Мы должны уничтожать любые дроны противника, чтобы наши расчеты могли выполнять боевые задачи. При малейшем шуме двигателей дронов мы направляем туда все группы и уничтожаем их».

«Легенда» и «Саймон» ловят в прицел дроны врага

Командир подразделения добавил, что «противник избегает прямых столкновений, поэтому работа сосредоточена на беспилотниках».

Второй снайпер с позывным «Саймон» отметил, что поражение таких целей требует максимальной концентрации и мгновенной реакции, поскольку на это есть всего несколько секунд.

«Основная работа сейчас — по беспилотникам, так называемым «Баба-яга», по ним работаем. Когда начнется штурм, тоже заходим вместе с ребятами, прикрываем. С опытом приходит понимание, как сделать быстрее. Несколько секунд надо», — поделился он.

В итоге, благодаря слаженным действиям снайперов, вражеские воздушные цели были уничтожены, а атака сорвана.

Тем временем, в Добропольском направлении СВО, расчеты дронов-перехватчиков группировки войск «Центр» успешно ликвидируют разведывательные и ударные БПЛА ВСУ. Подразделения войск беспилотных систем, действуя круглосуточно, ведут воздушную разведку и в режиме «свободной охоты» обнаруживают цели.

На счету подразделения — десятки сбитых дронов самолетного типа.

Ежедневно десятки воздушных целей поражаются мобильными огневыми группами (МОГ) 1-го гвардейского танкового полка 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии группировки войск «Запад» в небе ЛНР.

Своевременная реакция и отличная слаженность расчетов, оснащенных крупнокалиберными пулеметами КОРД, гладкоствольными и противодронными ружьями, позволяют эффективно поражать как крупные БПЛА, так и малозаметные FPV-дроны срывая атаки на мирные города.

Напомним, только за прошлую неделю наши воины перехватили 47 управляемых авиабомб, 16 реактивных снарядов американских HIMARS и чешских Vampire, а также 3084 ударных беспилотника самолетного типа, использовавшихся ВСУ.