Выполнение боевых задач снайперским подразделением

Снайперы группировки «Восток» прикрывая штурмовиков нейтрализовали угрозу воздушной атаки в Запорожской области, ликвидировав группу ударных дронов ВСУ.

Основной задачей подразделения стало противодействие тяжелым ударным гексакоптерам типа «Баба-яга» на маршрутах их следования, как отметил командир роты с позывным «Легенда»: «Наша главная задача — прикрытие наших расчетов БПЛА и штурмовиков. Мы должны уничтожать любые дроны противника, чтобы наши расчеты могли выполнять боевые задачи. При малейшем шуме двигателей дронов мы направляем туда все группы и уничтожаем их».

«Легенда» и «Саймон» ловят в прицел дроны врага

Командир подразделения добавил, что «противник избегает прямых столкновений, поэтому работа сосредоточена на беспилотниках».

Второй снайпер с позывным «Саймон» отметил, что поражение таких целей требует максимальной концентрации и мгновенной реакции, поскольку на это есть всего несколько секунд.

«Основная работа сейчас — по беспилотникам, так называемым «Баба-яга», по ним работаем. Когда начнется штурм, тоже заходим вместе с ребятами, прикрываем. С опытом приходит понимание, как сделать быстрее. Несколько секунд надо», — поделился он.

В итоге, благодаря слаженным действиям снайперов, вражеские воздушные цели были уничтожены, а атака сорвана.

Тем временем, в Добропольском направлении СВО, расчеты дронов-перехватчиков группировки войск «Центр» успешно ликвидируют разведывательные и ударные БПЛА ВСУ. Подразделения войск беспилотных систем, действуя круглосуточно, ведут воздушную разведку и в режиме «свободной охоты» обнаруживают цели.

На счету подразделения — десятки сбитых дронов самолетного типа.

Ежедневно десятки воздушных целей поражаются мобильными огневыми группами (МОГ) 1-го гвардейского танкового полка 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии группировки войск «Запад» в небе ЛНР.

Своевременная реакция и отличная слаженность расчетов, оснащенных крупнокалиберными пулеметами КОРД, гладкоствольными и противодронными ружьями, позволяют эффективно поражать как крупные БПЛА, так и малозаметные FPV-дроны срывая атаки на мирные города.

Напомним, только за прошлую неделю наши воины перехватили 47 управляемых авиабомб, 16 реактивных снарядов американских HIMARS и чешских Vampire, а также 3084 ударных беспилотника самолетного типа, использовавшихся ВСУ.