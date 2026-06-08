Во ВЦИОМ рассказали, как россияне относятся к бесконечным запретам и каких еще ограничений хотят

Кирилл Родин Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

"Утром лезу в интернет, сразу мысль: а где запрет?" - если бы классик хотел описать не стародавние времена, а нашу нынешнюю реальность, то отразил бы ее примерно так. Дня не проходит, чтобы депутаты, общественные деятели и прочие гиперактивные личности не окатили нас новыми ограничениями - как на уровне предложений, так и в виде законов.

А что обо всем этом думает общество? В открытой студии «Комсомолки» на ПМЭФ-2026 мы обсудили это с Кириллом Родиным, директором по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения.

СТРОГИЙ ОТЕЦ

- Кирилл, в последнее время в России принимается и предлагается всё больше запретов. Этот марафон касается интернета, общественной, политической жизни... Как общество к этому относится, что говорят опросы?

- Тема хорошая, благодатная. Успеем обсудить, пока не запретили говорить о запретах!

Но сначала я предложил бы задать себе вопрос: а что вообще такое запреты, что мы под этим подразумеваем? Всё это так страшно звучит, все твердят, что кругом что-то запрещают, запрещают, запрещают… Но запрет запрету рознь.

Впервые мы сталкиваемся с запретами, когда в раннем детстве родители не разрешают нам что-то делать - не ходи туда, не ходи сюда, условно говоря, «снег на голову попадет». Потом мы сталкиваемся с запретами в детском саду, в школе, во взрослой жизни. И если оглянуться назад, то мы поймем, что большинство из них было продиктовано желанием обезопасить нас от какой-либо опасной ситуации. «Сынок, не перебегай через дорогу — попадешь под машину»; «сынок, не подбирай с пола, не ешь грязное, мой руки перед едой, иначе это может закончиться дизентерией». И если говорить про государство, то тут очень хороша метафора с семьей. Российскому обществу свойственно воспринимать государство как старшего: отца, наставника и т. д. И государство тоже стремится оградить человека и общество от попадания в опасные ситуации.

Продолжая аналогию с детством: чем больше запретов появлялось в нашей жизни, тем меньше мы их любили. Так и тут: когда мы сталкиваемся с новыми запретами или законодательными мерами, которые ограничивают нашу свободу в каких-то нюансах, инстинктивно это вызывает отторжение (вот почему я говорю, что эта механика идет с детства).

Однако оценить эффективность любого запрета можно только через время. И что же мы увидим, если займем позицию социально зрелых членов общества и попробуем ретроспективно посмотреть на некоторые запреты? Давайте возьмем одну из самых громких историй прошлых лет - законодательные меры по регулированию рынка рекламы алкоголя и табачной продукции, а также запрет на курение и употребление алкоголя в общественных местах. Ваш покорный слуга в то время курил. И когда в 2014 году эти меры принимались, в том числе и у меня они вызывали простую реакцию: как курил везде, где хочу, так и буду курить!

Но прошло больше десяти лет, и число потребителей табачной продукции в стране сократилось на четверть. Изменилась структура потребления спиртного: от водочного и пивного бытового алкоголизма мы стали переходить к культуре потребления вин.

Когда мы проводили опросы в 2014 году, градус сопротивления таким мерам не был тотальным: одни поддерживали, другие сомневались, третьи были яростно против (см. "Только цифры")... Но сегодня отношение уже совсем другое. Потому что люди поняли, зачем это делалось, увидели позитивный результат. Они привыкли, что когда они обедают с семьей в кафе, никто не дымит в их сторону.

Резюме здесь очень простое. Рассматривая те или иные запреты, мы должны учитывать фактор времени. Невозможно сразу на перспективу достоверно оценить стопроцентную эффективность той или иной меры. Должно пройти определенное время, чтобы мы с уверенностью сказали: да, она работает. Или признали (такие случаи тоже бывают), что эта мера была ошибочной, не дала ожидаемого эффекта.

ОГРАНИЧЕНИЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

- Кирилл, но запрет курения в кафе от 2014 года явно был более продуманным, подготовленным, чем те, что сыплются нам на голову сейчас. В конце концов, тогда запреты принимали реже. А сейчас открываешь интернет, и видишь бесконечный поток: в России запретили, предложили запретить, готовятся запретить.

А по поводу отношения к государству, как к старшему… Тех персонажей, которые заваливают нас запретами, я не воспринимаю, как своих старших родственников. И порой серьезно сомневаюсь в их адекватности. К тому же своими запретами они защищают себя, а не меня.

— Вы привели правильную аналогию — поток. Согласен, есть определенные предложения от некоторых одиозных политиков или общественных деятелей, которые вызывают сомнения в адекватности предлагаемых мер. Но на то они и одиозные политики: это их хлеб, за счет этого они живут. При этом они часто оказываются неглупыми людьми и сознательно вбрасывают хайповые темы, понимая, что это никогда не будет реализовано, зато они станут чуть известнее. Популизм никто не отменял.

В том числе, чего греха таить, этим злоупотребляют некоторые депутаты Государственной Думы. Они разбрасываются такими запретительными инициативами, не понимая, что в угоду собственному хайпу создают конфликтогенную, острую среду в общественном мнении, которая в этом сейчас, мягко говоря, абсолютно не нуждается.

Есть и разного рода общественные организации, которые часто без глубокой экспертизы выдают запретительные инициативы. Посмотришь и думаешь — в пьяном бреду их, что ли, писали?

С точки зрения общественного мнения и опросов, которые мы проводим, у людей от этого потока сегодня наблюдается определенная усталость. Я называю это негативной мотивацией. Кругом одни запреты: тут нельзя, там нельзя… Устаешь от этого.

- Почему именно сейчас нас обложили таким количеством запретов? Раньше они хоть меру знали, а сейчас как прорвало...

- В первую очередь многие из этих запретов и ограничений возникли из-за непростой внешней социально-экономической и политической конъюнктуры. Ведь что можно принять за нулевую точку, после которой этот поток начал активно развиваться? Например, когда мы перестали выезжать в привычные места отдыха за границу. Эти ограничения были очень резонансными, в течение года их перемывали. Это запрет - хоть и не по нашей инициативе, но тем не менее. Нашему подсознанию не важно, кто это придумал, оно просто говорит: мне плохо, а детали уже вторичны.

Иногда запреты исходят с противоположной стороны, иногда звучат как ответные меры оборонительного характера на предпринимаемые действия... Но поток течет. И в него начинают что-то подбрасывать, подбрасывать, подбрасывать. В результате в нашей привычной жизни, где всегда существуют и возможности, и ограничения, формируется перекос в сторону негатива.

— Но наших запретодателей это как-то не волнует.

— Я вам больше скажу: несмотря на эту усталость, у нас есть определенный общественный запрос на введение еще большего числа запретов. Хотя я бы скорее назвал это системой регулирования. В первую очередь она связана с кибер-реальностью.

Сегодня только ленивый не говорит о кибермошенничестве, телефонном мошенничестве. Ведь если в жизни офлайн есть "товарищ милиционер", то скачок в новую цифровую реальность был таким быстрым, что мы не смогли создать там управляющих органов.

Вся эта инфраструктура сейчас проходит стадию становления. Меня очень удивили результаты нашего исследования, когда мы спрашивали, стоит ли регистрировать людей в социальных сетях по паспорту (подробнее см. «Только цифры»). Я думал, 99% скажут: «Ни в коем случае!» Но голоса распределились практически поровну, и значительная часть сказала: «Ребята, давайте введем такое ограничение». А причины простые — обезопасить хотя бы своих детей от незаконного посягательства третьих лиц.

Это и есть запрос на запреты. Но на те запреты, которые люди считают нужным.

САМ НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ И ДРУГИМ НЕ ДАМ

- Какие запреты россияне поддерживают, а какие их раздражают?

- Многое зависит от того, касается ли запрет человека напрямую. Если я курильщик, то запрет на курение в общественных местах с большей вероятностью буду воспринимать в штыки.

Остро воспринимается введение разного рода ограничений на пользование социальными сетями или мессенджерами. Но здесь мнения разнятся.

Как ни странно, в нашей стране немало людей, которые никогда не пользовались небезызвестным зарубежным социальным чатом, имеющим российские корни. В конце прошлого года мы проводили опрос на тему ограничения таких сервисов. И мнения разделились. Трети опрошенных всё равно: они считают, что если запрещают, значит, там что-то плохое. Около четверти такие меры поддержали. И еще примерно треть была против (см. "Только цифры").

Это если общими мазками. Но за ними стоят позиции отдельных людей и видение, почему решение хорошо или плохо. Сторонники запрета часто ссылаются на вопросы технологического суверенитета, технологической безопасности. А противники защищают позицию: «Не трогайте мои средства коммуникации!» Им важен сам факт привычного общения. У них там контакты, чаты, переписка с друзьями, коллегами, заказчиками. И когда это в один момент закрывается, возникает масса проблем, которые нужно как-то решать.

Но на самом деле все зарубежные и российские сервисы, которые предлагают разные чаты, сделаны под копирку. Так что проблема болезненного перехода - временная. Скорее всего, если от того или иного мессенджера произойдет полный отказ, через полгода о нем никто и не вспомнит. Все будут пользоваться новым и точно так же радоваться жизни.

— Как вы считаете, когда люди говорят социологам, что они поддерживают запреты, не руководит ли ими желание дать социально одобряемый ответ? И если это так, то не развязывают ли подобные опросы еще сильнее руки нашим хроническим запретителям (мол, народ нас поддерживает, поэтому вот вам еще порция ограничений, чтобы мало не казалось)?

— Долю социально одобряемых ответов часто преувеличивают, их не так много и они не оказывают критического влияния на ситуацию, не раскручивают эту спираль. Здесь важнее позиция тех, кто обладает правом законодательной инициативы.

Если она исходит, например, от правительства, то она имеет под собой много обоснований, в том числе финансово-экономических. Формируется пакет документов, который отправляется в Госдуму, там собирается профильный комитет, изучает его. В состав комитета входят депутаты, эксперты-отраслевики. И получается целая палитра мнений. Не один человек говорит: «Я знаю, как надо», а заслушиваются все точки зрения. Проходит несколько чтений...

А есть другая «процедура»: человек, просто имеющий доступ к микрофону или достаточное количество подписчиков в социальных сетях, утром просыпается и понимает, что кашу недосолили. И предлагает запретить кормить россиян кашей без соли. Я утрирую, конечно... Но все это попадает в тот самый поток, и становится мусором, захламляющим наш чистый родник.

КНУТ БЕЗ ПРЯНИКА

— В последнее время голоса таких личностей звучат все громче...

- ...Из-за этого нам и приходится использовать термин «усталость общественного мнения». А противостоять этому могут позитивные меры и предложения. Надо чаще задумываться не только об ограничениях, но и о мерах, которые расширяют возможности. Опять же, напрашивается аналогия с ребенком: можно запретить ему играть на телефоне, а можно взять его за руку и пойти гулять в парк. И то, и другое приведет к тому, что играть на телефоне ребенок не будет. Но в одном случае мы получим негатив, а в другом — веселого ребенка вечером, который еще спасибо скажет за то, как здорово мы провели время.

Например, если брать ситуацию с мессенджерами, важно не просто запретить пользоваться. Это ведь не первая попытка ограничить присутствие иностранного мессенджера в России. Но сейчас у нее другое исполнение: нам предложили альтернативу в виде Max. То есть хотя бы соблюли гигиеническое правило: критикуя — предлагай. Это уже попытка сформировать баланс: «Ребята, давайте ограничим активность в пользу нашего государственного суверенитета, но используем имеющееся решение. Которое мы будем дорабатывать, совершенствовать, улучшать».

Так что если мы хотим повлиять на уровень усталости от запретов (а сделать это надо), то необходимо обращать внимание на баланс позитива и негатива в общественно-политических инициативах. А еще надо вводить регулирование, которое ограничит запретительные инициативы, сделанные ради хайпа. Запретить слишком много запрещать.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Поддерживаете ли вы запрет на курение в барах, ресторанах, кафе, поездах и судах дальнего следования, общежитиях и гостиницах, на перронах вокзалов?

Скорее поддерживаю 74

Скорее не поддерживаю 23

Затрудняюсь ответить 3

Исследование проведено в 2014 году. Опрошено 1600 человек. Можно было дать один вариант ответа.

Как вы относитесь к законодательной инициативе о регистрации в социальных сетях по паспорту?

Полностью поддерживаю 23%

Скорее поддерживаю 16%

Скорее не поддерживаю 20%

Абсолютно не поддерживаю 32%

Не знаю, что такое социальные сети 1%

Затрудняюсь ответить 8%

Исследование проведено в 2017 году. Опрошено 1600 человек. Можно было дать один вариант ответа.

Как вы относитесь к ограничениям иностранных соцсетей, мессенджеров и цифровых платформ в России?

Скорее поддерживаю 24%

Скорее не поддерживаю 39%

Отношусь безразлично 30%

Затрудняюсь ответить 7%

Исследование проведено осенью 2025 года. Опрошено 1600 человек. Можно было дать один вариант ответа.

Повлияла ли блокировка и ограничение зарубежных ресурсов на развитие отечественных цифровых ресурсов? И если да, то как именно?

Повлияли положительно, отечественные сервисы от этого только выиграли 34%

Повлияли отрицательно, отечественные сервисы от этого только проиграли 16%

Никак не повлияли 28%

Затрудняюсь ответить 22%

Исследование проведено осенью 2025 года. Опрошено 1600 человек. Можно было дать один вариант ответа.

В некоторых странах вводятся ограничения на использование социальных сетей детьми. Какие меры вы бы поддержали для России, а какие нет?

Ограничить показ детям нежелательного контента и контента, который «затягивает»

Скорее поддержал бы 83%

Скорее не поддержал бы 13%

Затрудняюсь ответить 4%

Требовать подтверждение возраста перед использованием социальных сетей

Скорее поддержал бы 83%

Скорее не поддержал бы 13%

Затрудняюсь ответить 4%

Требовать согласие родителей для создания аккаунта несовершеннолетними

Скорее поддержал бы 76%

Скорее не поддержал бы 17%

Затрудняюсь ответить 7%

Устанавливать ограничения на время, которое несовершеннолетние проводят в социальных сетях

Скорее поддержал бы 75%

Скорее не поддержал бы 22%

Затрудняюсь ответить 3%

Исследование проведено в начале 2026 года. Опрошено 1600 человек. Можно было дать один вариант ответа.