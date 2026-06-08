Никол Пашинян сохраняет пост премьер-министра Фото: REUTERS.

Парламентские выборы в Армении завершились на фоне резко расходящихся экзитполов и сообщений в соцсетях о возможных сбоях в работе ЦИК. При этом официального подтверждения информации о том, что в комиссии погас свет или упал сайт, найти не удалось.

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Экзитполы в день голосования показали совершенно разные сценарии. По одним данным, «Гражданский договор» получал 56,7% голосов, а оппозиция — 26,9%; по другим, у партии Пашиняна было лишь 32,7%, тогда как оппозиционным силам приписывали 46,5%. Такие расхождения сразу сделали исход выборов спорным и усилили внимание к дальнейшему подсчету.

На этом фоне в соцсетях появились сообщения о том, в некоторых районах Еревана и в здании ЦИК якобы пропал свет, а сайт комиссии перестал работать.

Парламентские выборы в Армении завершились на фоне резко расходящихся экзитполов Фото: REUTERS.

Из сайта действительно перестал работать. Но не из-за отключения электричества, а потому около 23:00 по местному времени, ЦИК Армении приостановил подсчет голосов, объявив, что результаты представит утром. Оппозиция, в частности лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян, расценила это как признак того, что власти понимают свое поражение. По его словам, правящая сила остановила подсчет, когда ее показатели начали «позорным образом и ежеминутно снижаться» после поступления данных из городов, а не только из сельских местностей.

«В мировой истории еще не было случая, чтобы во время подсчета голосов процесс прерывали со словами, что результаты представят утром. Увидев, что их показатели позорным образом и ежеминутно снижаются, они просто остановили подсчет», - заявил Карапетян.

Подсчет возобновился утром 8 июня, после чего ЦИК опубликовал итоговые данные Фото: REUTERS.

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Подсчет возобновился утром 8 июня, после чего ЦИК опубликовал итоговые данные, которые показали победу «Гражданского договора».

Итак, по официальным данным, опубликованным сегодня в 9:00, партия Пашиняна набрала «Гражданский договор» набрал 49,81% голосов, «Сильная Армения» — 23,29%, блок «Армения» — 9,94%, а «Процветающая Армения» — 4,00%.

Экзитполы разошлись, но итоги подтвердили победу Пашиняна Фото: REUTERS.

Кажется, что 49, 81% это не абсолютная большинство. Но на самом деле это 61 мандат в парламенте из 105, что формально дает ей возможность самостоятельно формировать власть. Это означает, что Никол Пашинян сохраняет пост премьер-министра, несмотря на заметную поляризацию и вопросы к ходу политической кампании. Сам он уже опубликовал победный пост в соцсетях под песню The Champ, подчеркивая уверенность в результате.

«Молдавский сценарий, молдавские цифры один в один», - написал в соцсетях армянский оппозиционер в изгнании Мака Бадалян.