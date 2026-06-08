На ПМЭФ-2026 показали ученых-рок-звезд: В Петербурге открылась юбилейная выставка «Наука в лицах»

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На площадке Петербургского международного экономического форума открылась юбилейная, пятая выставка «Наука в лицах». Проект, который реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий, знакомит россиян с молодыми учеными, чьи открытия и разработки уже сегодня находят применение в медицине, промышленности и высокотехнологичных отраслях.

В этом году героями выставки стали 32 исследователя из 15 регионов России. Среди них лауреаты премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых, премии Правительства РФ в области науки и техники, Научной премии Сбера, национальной премии «Вызов», а также сотрудники ведущих научных центров и высокотехнологичных компаний страны.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тема юбилейного сезона звучит ярко и неожиданно: «Ученые - новые рок-звезды». Авторы проекта решили показать исследователей не кабинетными затворниками, а современными героями, смелыми, талантливыми и увлеченными своим делом людьми, которые ищут ответы на самые сложные вызовы времени.

С открытием выставки участников поздравил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

- Это без преувеличения очень важное событие в череде мероприятий, которые ежегодно проводятся в рамках Десятилетия науки и технологий. Лица здесь показаны самые замечательные, наших ученых, которых должна знать вся страна, - отметил Чернышенко. - Благодаря таким мероприятиям, которые популяризируют нашу науку через ее героев, по данным ВЦИОМ, не менее 90 процентов наших граждан могут назвать хотя бы одно научное изобретение или научный результат. Наши сегодняшние герои наиболее ярко демонстрируют этот успех.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель директора Фонда Росконгресс и директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков отметил, что выставка стала важной частью диалога между научным сообществом, государством и бизнесом.

- Для нас очень важно поступательное развитие повестки между мероприятиями в поддержке ученых и создание платформы для диалога между наукой, бизнесом и государством. Мы будем поддерживать такие инициативы и делать все для того, чтобы страна больше знала о людях, которые двигают науку вперед, - сказал он.

Одним из героев выставки стал кандидат биологических наук Дмитрий Пензар, он лауреат Научной премии Сбера. Вместе с коллегами он разрабатывает нейросетевые технологии для анализа человеческого генома и прогнозирования влияния изменений в ДНК.

- В идеале мы хотим, чтобы нейросеть могла анализировать последовательность генома человека и предсказывать эффекты, связанные со здоровьем, а также подсказывать, как можно модифицировать определенные участки ДНК для получения нужного результата. По сути, это похоже на генеративные нейросети, только вместо картинки с котиком мы работаем с генетическим кодом, - рассказал ученый.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Он также упомянул, что российские разработки уже успешно конкурируют с зарубежными аналогами и выигрывают в международных конкурсах.

После завершения работы на площадке ПМЭФ выставка отправится в путешествие по стране. Экспозицию смогут увидеть посетители ВДНХ, Парка «Сокольники», Парка Горького, станций Московского метрополитена и федеральных университетов в регионах России. Завершится пятый сезон проекта на VI Конгрессе молодых ученых в «Сириусе» в ноябре 2026 года.