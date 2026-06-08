Канцлер ФРГ Мерц, главарь киевского режима Зеленский, премьер-министр Британии Стармер и Президент Франции Макрон. Фото: REUTERS.

В минувший выходной на лондонском токовище собрались сразу три тетерева. Они же политики – президент Франции Макрон, премьер-министр Британии Стармер, канцлер ФРГ Мерц и главарь киевского режима Зеленский. Но вели они себя точно как тетерева в брачный период – настолько были погружены в свои внутренние дела, что полностью утратили восприимчивость к внешнему миру. Что очень хорошо видно по итоговому заявлению участников встречи, опубликованном британским правительством.

На лондонском токовище собрались сразу три тетерева. Фото: REUTERS.

СОБРАЛИСЬ «ГЛУБОКО БИТЬ» ПО РОССИИ

Прежде всего, поражает, как синхронизируют свои «мирные инициативы» Киев и его европейские защитники. В «открытом письме» Зеленского президенту России кроме словесного мусора и оскорблений адресата явно просматривался главный интерес отправителя – добиться в качестве начала переговоров прекращения огня. Именно это предложение значится под первым номером в итоговом документе лондонских тетеревов: немедленно прекратить огонь и объявить перемирие. Причины столь непреодолимых мирных позывов у Киева и «твердо поддерживающих» его Лондона, Парижа и Берлина хорошо известны: только срочная передышка позволит поправить дела ВСУ и снабдить их новым оружием.

Поразительно, что это прямо прописано и в заявлении по итогам встречи. Ее участники подчеркнули срочную необходимость нарастить производство средств ПВО для Украины и совместно с ней создавать антибаллистические ракеты и «средства глубокого поражения» (каких целей – очевидно).

ЖИВУТ В СВОЕМ МИРЕ

В решении «евротройки» есть еще несколько ярких моментов, подтверждающих ее неспособность видеть реальность и слышать Москву. Во-первых, участники переговоров «приветствуют недавние успехи Украины на поле боя» и «осуждают широкомасштабные российские атаки», да еще с использованием «Орешника». Кто бы сомневался. Тезис про «успехи ВСУ» усиленно продавливается Западом уже несколько месяцев, чтобы обозначить якобы «сильные позиции» для переговоров с Россией.

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Во-вторых, просто умиляет такой пассаж: участники переговоров «осуждают безответственное и опасное вторжение российских дронов на территорию НАТО». Могли бы для приличия использовать казуистику в духе Урсулы фон дер Ляйен: «Это все равно русские виноваты в том, что украинские дроны с верных целей сбиваются».

Известно, почему забуксовал «мирный план» Трампа по Украине – из-за категорического отказа Зеленского уходить с все еще удерживаемых ВСУ территорий в Донецкой республике. И в Европе его в этом всячески поддерживали. Есть ли подвижки в этом вопросе после встречи в Лондоне? С одной стороны, в тексте заявления говорится, что нынешняя линия соприкосновения войск могла бы быть исходной точкой для переговоров. Казалось бы, за здравие? Но тут же за упокой: «Международные границы не должны меняться силой».

И тут же отказ от еще одного жесткого условия Москвы – Украина не должна быть членом НАТО. «Евротройка» считает, что «суверенное право» Киева выбирать себе союзников и заключать соглашения по безопасности «должно полностью уважаться». То же НАТО, только вид сбоку.

Россия предельно ясно обозначила недопустимость для нее размещения натовских войск на Украине после заключения мира. А евро-тетерева долбят свое: твердые гарантии безопасности для Киева включают размещение «международных сил» на украинской территории.

То же самое с российскими активами, замороженными на Западе. Тут, правда, уже даже намеком не проходит идея их «конфискации», но на твердолобость позиции Мерца, Стармера и Макрона это никак не влияет. Активы Москвы, считают они, останутся в заморозке «до тех пор, пока Россия не прекратит войну и компенсирует Украине причиненный ей ущерб».

ХОТЬ КОЛ НА ГОЛОВЕ ТЕШИ

Чего уж там, хорошенькое приглашение к диалогу. Его формула предельна ясна: «Рус, сдавайся!». Вот что еще интересно в этой связи. «Евротройка» включает себя Британию, воевавшую против нацизма во Второй мировой войне, и Францию, которую «сделал» победителем в той войне Сталин. С Германией понятно. А вот примкнувшая к этой тройке Украина за кого воевала? Судя по тому, что пособников Гитлера Зеленский перезахоранивает в специальном пантеоне «национальных героев», получается, явно не за антигитлеровскую коалицию. Так что хорошая кампания собралась: двое на двое и все против России.

Но при этом они вещают от имени всей Европы, Соединенных Штатов и чуть ли не мира. На предстоящем через неделю саммите G7 и июльском саммите НАТО, заверила «евротройка», вопросы, связанные с переговорами с Россией, должны поддержать все участники и союзники.

Интересно, а в этих структурах все так реальность не догоняют, как европейские лидеры по антирейтингам – Мерц, Стармер и Макрон? Или кто-то все же понял, что за два дня до встречи этих троих в Лондоне в Москве президент Путин уже дал ответ и на «открытое письмо» Зеленского, и на западные потуги организовать переговоры «по победе над Россией». Российский лидер, обращаясь к бойцам СВО, сказал: «Работайте, братья!».

«Евротройка» этого явно не услышала. Про Зеленского все и так ясно. Но тогда зачем им понадобилось это лондонское токовище? Чтобы друг друга убеждать в том, что они готовы вот-вот Россию победить? В таком случае впору объединить две русские пословицы в одну: «Этим тетеревам хоть кол на голове теши…»

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