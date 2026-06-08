Позор Британии: в стране сломались все ударные атомные подлодки

Весь британский флот ударных атомных подводных лодок фактически оказался прикован к берегу. Фото: mv3/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Когда-то Великобритания гордо именовала себя «владычицей морей». Сегодня же ситуация складывается настолько неловкая, что впору говорить не о господстве на океанских просторах, а о господстве в ремонтных доках. Как выяснила The Telegraph, весь британский флот ударных атомных подводных лодок фактически оказался прикован к берегу.

Пять находящихся в строю атомных подлодок типа «Астьют» сейчас ожидают технического обслуживания или ремонта. Шестое судно, недавно вошедшее в состав флота, пока еще не готово к полноценному развертыванию. В результате Туманный Альбион сегодня не располагает ни одной боеготовой ударной атомной подводной лодкой, способной немедленно выйти в море.

Ситуация вызывает тревогу не только у экспертов, но и у бывших руководителей британских ВМС. По их оценкам, страна выглядит «беззубой» на фоне модернизации российского флота. Особенно неприятно это выглядит в свете параноидальных заявлений Кира Стармера о необходимости срочного укрепления обороноспособности страны.

По словам главы британского правительства, разведывательные оценки допускают возможность конфликта между Россией и НАТО уже к 2030 году. Именно поэтому Лондон собирается наращивать военные расходы и вкладываться в перспективные оборонные технологии. Однако между громкими заявлениями и реальными возможностями флота наблюдается заметный разрыв.

Бывший командир атомной подлодки Райан Рэмси назвал происходящее серьезнейшим сигналом для страны. По его мнению, проблема назревала десятилетиями, но каждый раз ее решение откладывали на потом. В итоге британский подводный флот оказался в положении, когда поддерживать полноценное морское сдерживание становится все сложнее.

ДОРОГОЙ ПРИКОЛ

Не менее жестко высказался и экс-глава морского штаба королевских ВМС адмирал Алан Уэст. Он охарактеризовал ситуацию как неприемлемую и крайне тревожную. Дело в том, что ударные подлодки типа «Астьют» играют ключевую роль не только в охоте за чужими субмаринами. Именно они обеспечивают безопасность британских ракетоносцев типа «Вэнгард», несущих ядерные ракеты «Трайдент», а также прикрывают авианосные группировки.

А ведь «Астьют» считаются одними из самых совершенных ударных подводных лодок в мире. На программу их строительства было потрачено около 12,2 миллиарда фунтов стерлингов. В британской прессе неоднократно бравировали: российским подводникам якобы ни разу не удавалось обнаружить эти субмарины с помощью гидролокаторов. Однако все технологические преимущества теряют смысл, если корабли месяцами стоят у причалов.

Причиной кризиса называют накопившиеся проблемы с обслуживанием флота. Последним в порт вернулся линкор «Ансон» после продолжительного похода в Австралию, и теперь все действующие лодки нуждаются в тех или иных ремонтных работах.

Более того, специалисты предупреждают: проблема касается не только техники. Длительное отсутствие выхода в море неизбежно отражается на уровне подготовки экипажей. Моряки теряют навыки, которые невозможно поддерживать исключительно на тренажерах и в учебных центрах. А для подводников, работающих в одной из самых сложных сред на планете, подобная деградация подготовки может иметь серьезные последствия.

Самый быстрый способ исправить ситуацию – вложиться в модернизацию ремонтной инфраструктуры, которая хронически недофинансировалась на протяжении многих лет. Новый глава флота адмирал Гвин Дженкинс уже объявил повышение доступности подлодок и ремонтных мощностей одним из главных приоритетов.

ПЛАЧУЩИЕ АВИАНОСЦЫ

Однако проблемы британского флота не ограничиваются подводными силами. Ранее удар по репутации королевских ВМС нанес флагманский авианосец «Принц Уэльский» стоимостью 3,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Флагманский авианосец Королевского военно-морского флота Великобритании «Принц Уэльский» стоимостью 3,5 миллиарда фунтов стерлингов снова встал на якорь. Фото: Dane Wiedmann/Keystone Press Agency/Global Look Press

Корабль должен был пересечь Атлантику и принять участие в торжествах по случаю 250-летия американской независимости. Вместо этого авианосец был вынужден зайти в норвежский Ставангер из-за новой неисправности гребного вала. В британской прессе происходящее уже открыто называют позором.

Постоянные технические проблемы крайне негативно влияют на моральное состояние экипажа. И понять моряков нетрудно. За последние годы «Принц Уэльский» и однотипный корабль «Королева Елизавета» провели в ремонтах едва ли не больше времени, чем в дальних походах.

Авианосец «Королева Елизавета» - второй самый большой и самый дорогостоящий военный корабль, который когда-либо строил британский флот. Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Проект двух авианосцев стоимостью около 7 миллиардов фунтов задумывался как символ возвращения Великобритании в число ведущих морских держав. Но реальность оказалась менее вдохновляющей. С 2019 года корабли регулярно сталкиваются с техническими неисправностями. В 2020 году устранение протечек на борту «Принца Уэльского» обошлось в 3 миллиона фунтов. В 2022-м авианосец сломался по пути на совместные учения с США и Канадой и был вынужден возвращаться на базу на буксире. Затем последовал почти год ремонта. Позже выяснилось: серьезные проблемы имеются с тем самым гребным валом, который вновь напомнил о себе сегодня.

Не отставала и «Королева Елизавета». В 2024 году флагман пришлось снять с крупных учений НАТО из-за аналогичной неисправности. А в прошлом году экипаж полгода обходился без горячей воды из-за очередной технической поломки.

Для королевства, которое веками строило свою идентичность вокруг морского могущества, подобная картина выглядит особенно болезненно. Тем более что за океаном над состоянием британского флота уже начали откровенно посмеиваться. Президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет в последние месяцы не раз критиковали королевские ВМС, называя их устаревшими и приходящими в упадок.

Дополнительную тревогу вызывает и судьба масштабной программы перевооружения. Документ, который должен определить финансирование вооруженных сил на ближайшее десятилетие, до сих пор не опубликован. Его выход планировался еще прошлой осенью, однако процесс застопорился из-за споров между министерством обороны и казначейством.

В минобороны королевства традиционно избегают обсуждения текущего состояния подводных сил, но заверяют: безопасность британских вод обеспечивается целым комплексом средств. Там также подчеркивают: сохранение и развитие подводного потенциала остается одним из главных приоритетов.

Проблема лишь в том, что приоритеты существуют на бумаге уже давно. А пока британские атомные подлодки стоят в очереди на ремонт, а авианосцы продолжают бороться с неисправностями, некогда грозный флот все чаще напоминает не ударную силу мирового уровня, а дорогостоящую выставку технических проблем.

РАССЛАБЛЯТЬСЯ НЕ СТОИТ

Бывший подводник Александр Покровский в интервью KP.RU пояснил:

– Сегодня характер противостояния меняется. Уже давно речь идет не только об авианосцах или подлодках. Все большее значение приобретают беспилотные системы, специальные операции, разведка, контроль коммуникаций, работа на морских маршрутах и в прибрежной зоне.

Мы видим, что британские военные стали жестко реагировать на любую активность, которую считают угрозой своим интересам у берегов Соединенного Королевства. В том числе и так называемого «теневого флота». И, судя по общей динамике отношений между Россией и Европой, напряженность в морской сфере в ближайшие годы вряд ли уменьшится.

Сегодня основное противоборство постепенно смещается в сторону борьбы за коммуникации. Это касается маршрутов, портовой инфраструктуры, подводных кабелей и других объектов, связанных с морской логистикой. Именно там государства будут искать наиболее чувствительные точки воздействия друг на друга.

Именно поэтому расслабляться никому не стоит. Морское противостояние никуда не исчезло. Оно просто приобретает новые формы, и в этих условиях значение имеют не только корабли, но и множество других средств, которые государства способны использовать для достижения своих целей.

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