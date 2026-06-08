От бриллиантовой столицы до логистического хаба

Губернатор Смоленской области Василий Анохин Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Смоленская область заново собирает свою экономическую роль — как промышленный, логистический и туристический узел на западном направлении страны. В открытой студии КП на ПМЭФ губернатор Василий Анохин рассказал не только о соглашениях и миллиардах инвестиций, но и о более долгой стратегии: вернуть региону сильную транзитную компетенцию, укрепить кооперацию с Беларусью, поддержать обрабатывающую промышленность, удержать молодых специалистов и сделать историческое наследие Смоленщины частью современной экономики.

ПМЭФ и инвестиции

— ПМЭФ — одна из главных площадок для привлечения инвестиций. С какими ключевыми предложениями и проектами Смоленская область приехала на форум и какие соглашения рассчитывает подписать?

— ПМЭФ действительно остается очень авторитетной площадкой: сюда приезжают госкомпании, крупный частный бизнес, иностранные партнеры. Мы привезли хороший стенд, где показали лучшие достижения Смоленской области в промышленности, пищевой отрасли и, конечно, в огранке алмазов. Это наша жемчужина. Мы, по сути, бриллиантовая столица страны.

За последние три года, несмотря на все ограничения, наш бизнес демонстрирует серьезную положительную динамику по инвестициям. По итогам текущего года объем инвестиций составил более 120 млрд рублей — это плюс 15 млрд к прошлому году. По динамике инвестиций в основной капитал мы сейчас занимаем пятое место в Центральном федеральном округе и двадцатое — в России.

Бизнес у нас действительно активно работает, и мы его поддерживаем. К форуму мы долго готовились, заранее прорабатывали проекты. В итоге подписали порядка 18 соглашений, из них 11 — с финансовыми обязательствами. Шесть соглашений связаны с промышленными инвестпроектами, одно — с сельским хозяйством, одно — с туризмом, остальные — с логистикой.

Предполагаемый объем инвестиций — более 13 млрд рублей. Это уже не прожекты и не просто заявления о намерениях, а достаточно серьезно проработанные проекты. Они должны дать региону около 1300 новых рабочих мест. Особенно важно, что часть проектов мы будем реализовывать вместе с нашими братьями и партнерами — компаниями из Республики Беларусь.

Логистика и сотрудничество с Беларусью

— Смоленская область обладает уникальным географическим положением и серьезным транзитным потенциалом. Как регион использует это преимущество для развития логистики, внешнеэкономических связей и сотрудничества с Беларусью?

— До 2022 года логистика занимала около 15% в структуре валового регионального продукта. После того как недружественные страны ввели ограничения на экспорт в Европу, доля логистики снизилась до 7%. Мы долго обсуждали с компаниями, как вернуть рынок нашим перевозчикам и в каком направлении развивать эту компетенцию.

Сегодня благодаря совместной работе с инвесторами мы реализуем несколько крупных проектов. В частности, на территории Смоленской области строится логистический комплекс компании РВБ — Wildberries площадью 180 тыс. кв. м. С компанией OZON мы подписали соглашение и вышли на строительство логистического комплекса площадью около 100 тыс. кв. м.

По сути, за три года мы удвоим объем складских площадей, который создавался в регионе за предыдущие 15 лет. Это даст работу нашим транспортным компаниям и всему транспортному блоку.

Еще одно важное направление — российско-белорусская кооперация. Наши инвесторы совместно с белорусскими компаниями строят в Смоленске крупный российско-белорусский хаб: мультибрендовый сервисный и производственно-логистический комплекс с участием производителей из Республики Беларусь. Среди них МАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш», «Белорусская шина» и другие предприятия.

Фактически мы сейчас возрождаем свою базовую компетенцию — логистику — и становимся серьезным хабом, в том числе для партнеров из Республики Беларусь.

Отрасли роста

— Какие отрасли ваша команда и инвесторы считают наиболее перспективными для развития Смоленской области в ближайшие годы? Есть ли среди них направления, чей потенциал пока раскрыт не до конца?

— Первое направление — логистика. Для нас важно не просто восстановить, а расширить эту сферу, потому что у региона уникальное географическое положение: мы связываем ряд российских регионов и нашу братскую Республику Беларусь. Поэтому поддержка складского хозяйства и логистических комплексов — одна из магистральных линий нашей инвестиционной политики.

Второе направление — обрабатывающая промышленность. Индекс промышленного производства в обрабатывающем секторе у нас каждый год растет темпами выше среднероссийского уровня. Это вклад предприятий ВПК, но это и новые инвестиции. Поэтому обрабатывающая промышленность — еще одно ключевое направление поддержки инвестиционной активности.

Третье направление — туризм. За три года мы кратно увеличили туристический поток. Это значит, что нужно привлекать инвестиции в гостиничные комплексы и туристскую инфраструктуру — в том числе в нашем Поозерье, природных заповедниках и парках.

Следующее направление — сельское хозяйство и пищевая промышленность. У нас много компаний, которые уже имеют не только российский, но и международный охват: это соки, протеиновые батончики, печенье и другая продукция. Пищевая промышленность и переработка в регионе развиты достаточно сильно, и мы будем поддерживать инвесторов в этом секторе.

Отдельно отмечу лен и рапс — исторические для Смоленской области культуры. По посевным площадям льна и его переработке мы занимаем первое место в России. Наши природно-климатические условия позволяют получать качественный продукт, поэтому здесь у региона тоже есть серьезный потенциал.

Кадры, образование и молодежь

— Развитие промышленности, логистики, сельского хозяйства и туризма невозможно без кадров. Что регион делает, чтобы привлекать, готовить и удерживать молодых квалифицированных специалистов?

— Кадры — это наше все. Где остается молодежь и где остаются выпускники, там будет развитие. Поэтому мы приняли ряд серьезных решений.

Во-первых, одними из первых в стране запустили программу поддержки студентов, которые заключают целевые договоры с нашими бюджетными учреждениями в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта. Это стипендии, предоставление жилья, выплаты по ипотеке и другие меры. Сейчас у нас заключено порядка 5 тыс. целевых договоров. Мы одни из лидеров в России по этому показателю.

Что это означает на практике? Ребята получают образование и затем приходят работать на наши предприятия, в организации и учреждения, в экономику региона. Без этого развиваться невозможно.

Но важно не только мотивировать студентов заключать целевые договоры. Нужно создавать условия для нормального обучения. Я благодарен Министерству просвещения России и лично министру Сергею Сергеевичу Кравцову. Мы активно участвуем в программе «Профессионалитет», которая была инициирована по поручению президента России Владимира Владимировича Путина. Это серьезный инструмент: благодаря ему мы обновили материальную базу колледжей и техникумов.

Мы уже реализовали пять направлений «Профессионалитета», в этом году запускаем еще одно и выиграли конкурс по четырем следующим. В итоге в системе среднего профессионального образования у нас будет создано 10 кластеров.

В регионе работают 15 высших учебных заведений, обучаются 25 тыс. студентов высшей школы. Нам важно, чтобы молодые люди после выпуска оставались в Смоленской области и работали здесь. Поэтому мы ввели большой пакет поддержки для молодых семей, студенческих семей, семей с маленькими детьми — чтобы людям было комфортно не только получить образование, но и дальше развиваться в регионе.

Многие ребята хотят поступать в ведущие московские технические вузы, поэтому мы начали развивать сетевые образовательные программы с лучшими техническими университетами страны. Совместно с Высшей школой экономики, МАИ, Московским государственным строительным университетом, МГТУ имени Баумана мы запустили программы, которые позволяют удерживать в регионе сильных выпускников с высокими баллами ЕГЭ и давать им качественное образование.

Туризм, история и новая роль региона

— Смоленская область обладает огромным историческим и культурным наследием. Какие точки роста вы видите для внутреннего туризма и какие проекты регион готов реализовывать сам или вместе с инвесторами?

— Для нас это важнейшее направление. Чтобы привлекать туристов и давать им понятную информацию о регионе, мы открываем туристско-информационные центры. Такие центры уже работают в Минске, в Гагарине — на родине первого космонавта Земли, в Смоленске и на Белорусском вокзале в Москве. Это логично: с Белорусского вокзала можно доехать и до нас, и дальше — в Республику Беларусь.

Сейчас мы будем реализовывать крупный проект вместе с Беларусью — совместный туристско-информационный центр Союзного государства в Смоленске.

Если говорить о местах, куда мы зовем инвесторов и где готовы им помогать, это прежде всего гостиничные комплексы. Недавно мы подписали серьезное соглашение с АФК «Система» и «Космос Груп» по развитию гостиничного комплекса, связанного с санаторием Пржевальского в Демидовском районе, в нашем Поозерье, на территории федерального природного объекта. Предполагаемый объем инвестиций — более 6 млрд рублей.

Разумеется, мы ждем гостей и в Смоленске — городе-герое.

Отдельно развиваем города воинской славы. У нас их два: Вязьма и Ельня. Вязьма — исторический город, связанный с трагическими и героическими событиями 1941 года, в том числе с Вяземской оборонительной операцией. Ельня — еще один важнейший город воинской славы. Особое место занимает Гагарин — родина первого космонавта. Мы постоянно инвестируем в эти территории и ждем там гостей.

Для нас туризм — не только про поездки выходного дня. Это способ заново раскрыть Смоленскую область как регион с мощной историей, сильной промышленностью, удобной логистикой и живой связью с Союзным государством. В этом смысле мы собираем в единую стратегию инвестиции, кадры, инфраструктуру, историческую память и качество жизни. Именно так Смоленщина может развиваться как сильная западная территория России.