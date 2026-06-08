Страшный подземный гул и угроза цунами: Филиппины накрыло землетрясением

В 7:37 утра по местному времени у берегов острова Минданао произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 Фото: REUTERS.

Утро понедельника на юге Филиппин, где сегодня должен был стартовать новый учебный год, началось не со школьного звонка, а со страшного подземного гула. В 7:37 утра по местному времени у берегов острова Минданао произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Толчки ощущались в десятках населенных пунктов, а предупреждения о цунами были объявлены сразу в Индонезии, Малайзии и Японии.

По предварительным данным, погибли как минимум 15 человек, более 130 получили ранения. В данный момент продолжаются поисково-спасательные операции, власти не исключают, что число жертв может вырасти. Кроме того, связь с некоторыми районами остается затрудненной, пишет Reuters.

Город Генерал-Сантос, Филиппины Фото: REUTERS.

Эпицентр находился примерно в 20 км от провинции Сарангани и на глубине 35 км. На севере индонезийского острова Сулавеси были зафиксированы волны высотой до 75 см. Жителей прибрежных районов начали эвакуировать на возвышенности. Особенно сильные разрушения зафиксированы в городе Генерал-Сантос с населением более 700 тысяч человек.

Люди пытаются забрать свои вещи из поврежденного дома на Филиппинах Фото: REUTERS.

На видео, опубликованном местными властями, попал момент обрушения здания, в котором располагался ресторан быстрого питания. В считанные секунды строение сложилось, подняв в воздух облако пыли. Очевидцы в панике бросились врассыпную.

В одном из городских госпиталей пришлось срочно эвакуировать пациентов после того, как стены верхних этажах покрылись трещинами. Частично обрушилось здание Университета Нотр-Дам-де-Дадиангас. К счастью, в момент происшествия внутри никого не было.

Пациентов расположили в школе после эвакуации из больницы Фото: REUTERS.

В соцсетях распространились ролики с напуганными школьниками, которые вернулись в школу после каникул. На кадрах видно, как десятки детей сидят на корточках во дворе школы, пока земля ходит ходуном под ногами. На другое видео попал момент обрушения крыши школьного корпуса: она падает, пока ученики выстроены на спортивной площадке. В обоих случаях обошлось без жертв, сообщает CNN.

Крыша начальной школы обрушилась во время землетрясения на Филиппинах Фото: REUTERS.

После землетрясения последовала серия мощных афтершоков. По данным филиппинских сейсмологов, их было не менее девяти. Самый сильный достиг магнитуды 6,7.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший распорядился немедленно начать спасательную операцию. В пострадавшие районы направлены военные подразделения, спасатели и гуманитарные службы.

Обрушившееся здание на юге Филиппин Фото: REUTERS.

- Правительство принимает все меры. Мы не оставим Минданао без помощи, - заявил он.

Одновременно власти призвали жителей прибрежных районов немедленно эвакуироваться на возвышенности из-за угрозы цунами.

Спустя примерно пять часов после землетрясения Тихоокеанский центр предупреждения о цунами заявил, что основная угроза миновала. Однако специалисты заметили, что уровень моря может продолжить колебаться, поэтому населению следует внимательно следить за официальными сообщениями.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами заявил, что основная угроза миновала Фото: REUTERS.

Для Филиппин подобные природные бедствия - не редкость. Филиппины, как и Индонезия, располагаются в сейсмически активной зоне, которую называют Тихоокеанское огненное кольцо. Она простирается от берегов Южной Америки до Дальнего Востока в России. Именно здесь ежегодно фиксируются сотни землетрясений и извержений вулканов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Человек греха»: убийство звезды «Джуманджи» Джеймса Хэнди сопровождал леденящий душу звонок

На умирающего студента надели наручники: поведение полиции вызвало протесты по всей стране