ЕС приложил максимум усилий к победе Пашиняна: к чему это приведет, и избавится ли Армения от российской военной базы

После завершения парламентских выборов в Армении, где отмечалась масса нарушений, нынешний премьер Никол Пашинян, судя по их итогам, остается у власти. Фото: Chen Junfeng/XinHua/Global Look Press

После завершения парламентских выборов в Армении, где отмечалась масса нарушений, нынешний премьер Никол Пашинян, судя по их итогам, остается у власти. Правда, сокрушительной победы не получилось, а против его курса высказалось более полумиллиона армян. Но его это не смущает, поскольку курс — на Европу, а остальное — гори оно огнем.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с директором Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгением Михайловым. Сайт kp.ru приводит самые яркие моменты беседы.

ПОЗДНО НАЖАЛИ НА РЫЧАГИ

- Пашинян сделал все возможное, чтобы его партия не проиграла?

- Никто не сомневался, что Пашинян приложит весь административный ресурс, чтобы переломить ситуацию. Мы видели заявление Карапетяна и других оппозиционеров, что где-то выборы непонятно как происходят, подсчеты странные, где-то они приостановлены. На фоне заявлений расследователей о том, что критика в отношении Пашиняна нивелировалась французскими спецслужбами, можно говорить о том, что ЕС приложил максимум усилий, чтобы в Армении победила команда Пашиняна. Это не удивительно. Удивительно то, что мы поздно начали включать свои рычаги в отношении Армении.

- Вы имеете в виду запреты на экспорт…

- Да. Мы, как и на Украине, все время говорили: мы – братские народы, будем дальше дружить, только не совершайте ошибок. И все повторяется, как на Украине, просто масштабы Армении меньше, и она была более зависима от отношений с Москвой. И вот, пока мы заняты СВО, Армению продолжали обрабатывать для отторжения от российского влияния. Показывать в сравнении: вот как у вас будет, если вы с русскими. А мы особо ничего этому и не противопоставляли. Помогали инвестициями, продолжали давать все сырье по льготам. И вот он результат.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

УБРАЛ ОПАСНЫЙ КЛАН?

- Есть вероятность, что оппозиция создаст коалицию в парламенте?

- Они не смогут сформировать то количество голосов, с которыми можно накладывать вето на те или иные решения, мешать Пашиняну. Мы видим три партии оппозиционные — но смогут ли все три объединиться? Даже их общего количества не хватит, чтобы достойно сопротивляться. И ведь кто-то может договорится с Пашиняном в итоге. Он же на днях угрожал, что все сядут.

- Он почти выжал из политики «карабахский клан»?

- Он изначально пришел, чтобы, как говорят сами армяне, Карабах ушел… При том он официально и не был под юрисдикцией Еревана. Но они считали, что русские должны вписаться в эту тему. Не получилось. А у власти в Армении прежде, действительно, были два президента – выходцы из Карабаха. Они немало сделали и хорошего, но и плохого для Армении. Но была правильно сформирована методичка: дескать, карабахские нам испортили жизнь, они дружили с Москвой, а если бы мы раньше приняли те меры, которые сейчас, то у нас было бы как в Южной Корее.

МОЛОДЕЖЬ СМОТРИТ НА ЕВРОПУ?

- Смогли поменять общественное мнение?

- Да, смотрите, кто в основном поддерживает пророссийскую позицию? Люди, которым за 40-50. Молодежь говорит: да мы выдержим, нам Европа поможет. Обработали умы большей части населения.

- Но с другой стороны, как пишут на армянских форумах, Пашинян от кумовства начал избавляться, зарплаты повысил, пенсии, уровень жизни вырос при нем?

- Мне многие армяне говорят, что это соответствует действительности. Но вспомните, как пришел к власти Саакашвили. Ему тоже дали огромные возможности. Он сразу вычистил воровскую диаспору, сделал так, чтобы население стало доверять полиции. Пашиняну тоже это помогают делать западные партнеры сейчас - чтобы все в Армении было более-менее стабильно.

БАЗА ОСТАНЕТСЯ ?

- Но Саакашвили развязал войну, а Пашинян - «миротворец»?.

- Это вопрос времени. Мы не знаем, что дальше будет.

- Восточный сосед будет продвигаться?

- Нет, не будет. Баку уже, по большей части, добился, чего хотел. Не удивлюсь, если будет возвращение некоторых азербайджанцев в так называемый Западный Азербайджан.

- Пашинян говорил, что это исключено.

- Я был на форуме по данной ситуации. Пашинян обратился за поддержкой к Москве. И потом тема эта как бы более-менее погасла. Ну, переговорный процесс идет. Пашинян ничего не развяжет, но усилить давление против присутствия российской военной базы – это в его силах, с помощью европейских партнеров.

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