«Бизнес-модель не сходится и умерла»: На ПМЭФ обсудили судьбу российских предпринимателей

Сессия «Трансформация малого бизнеса: новая формула роста МСП». Фото: Росконгресс

Малый и средний бизнес чувствуют себя двояко. С одной стороны, государство их постоянно пытается поддерживать. С другой, выросли налоги и сократились лимиты по выручке для упрощенной системы налогообложения. Как жить и выживать в новых условиях? Как обеспечить устойчивое развитие бизнеса? На какие меры поддержки от государства можно опереться? А какие инновации стоит внедрять самостоятельно? Эти и другие вопросы на сессии «Трансформация малого бизнеса: новая формула роста МСП» в рамках ПМЭФ-2026 обсудили представители государства, бизнеса и отраслевых союзов.

Кризис бизнес-моделей и новая роль государства

Налоговая реформа 2026 года, рост стоимости рабочей силы и снижение спроса привели к тому, что привычные модели малого бизнеса перестали работать.

- Налоги выросли, рабочая сила стала дороже, спрос уменьшился. Во многих ситуациях вопрос не в производительности труда, а в том, что бизнес-модель не сходится и умерла, поэтому надо менять бизнес вообще, - констатировал Вениамин Кизеев, член правления Ассоциации управления проектами «СОВНЕТ», управляющий партнер Академии управления WINbd.

В этих условиях, по мнению участников сессии, необходим переход от политики тотального контроля к стимулированию роста. Сама логика взаимодействия должна измениться.

- Наша задача сейчас - по-другому сформулировать суть происходящего. Речь идет о трансформации отношений МСП и государства. Только через это изменение появится новая формула и наш реальный шанс на развитие, - подчеркнула Елена Дыбова, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ.

По ее словам, если фокус останется исключительно на «обелении» экономики, последствия будут предсказуемо негативными: «бесконечное административное давление, штрафы, рост наличных оборотов и искусственное раздувание числа зарегистрированных юридических лиц».

Цифровое бремя и управленческая безграмотность

Одним из самых острых барьеров для развития МСП стал парадокс цифровизации. Государство автоматизирует контроль, а бизнес тонет в многозадачности.

- Сегодня фермер вынужден работать одновременно в восьми системах ВГИС. В итоге агроном вообще не попадает на поля - он с утра до ночи сидит за компьютером и вводит данные, полностью отвлекаясь от ведения бизнеса. Государство стремится к тотальному контролю и заявляет о проведении суперцифровизации, а бизнес пытается бежать от этого процесса, - говорит Елена Дыбова.

Еще один системный сбой - неготовность самих предпринимателей к внедрению современных технологий.

- Собственники мыслят категориями сиюминутных затрат, а не экономического эффекта. Они видят, что китайский робот стоит миллион, и не понимают, почему его внедрение обходится в десять миллионов, - недоумевает Вениамин Кизеев.

Тем не менее определенные решения все же есть. К примеру, двухфазная модель трансформации, где сначала руководство обучается администрированию и стандартизации, а затем персонал вовлекается в оптимизацию через инструменты бережливого производства.

Технологии как спасательный круг: от AI до LLM-банкинга

Несмотря на трудности, именно технологии, по единодушному мнению участников, дают МСП кратный рост эффективности.

- Внедрение инструментов искусственного интеллекта и сквозная цифровизация процессов обеспечивает колоссальный эффект. Например, уровень простоев в цехе упаковки сократился в 3,5 раза, - поделился Денис Филиппов, генеральный директор ООО «МПЗ Мясницкий ряд».

Революционное решение для снижения входных барьеров представил заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Анатолий Попов. Банк анонсировал запуск нового интернет-банка на базе LLM (large language model), где нет привычных кнопок и меню.

- Мы убеждены, что за LLM-банкингом стоит будущее. Начинающие предприниматели смогут простым человеческим языком - так же легко, как в мессенджере - платить налоги и давать банку команды, - рассказал Попов, добавив, что массовое тиражирование решения под названием «Бизнес-помощник» начнется уже в сентябре 2026 года.

Тем не менее для того, чтобы миллионы предпринимателей стали квалифицированными заказчиками таких решений, необходима просветительская революция.

- Бизнесу нужно показывать свежие примеры интеграции искусственного интеллекта и робототехники, - пояснил Вениамин Кизеев.

Господдержка и кооперация с крупным бизнесом

Заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова заверила, что базовые инструменты поддержки сохранены и адаптированы.

- Мы сохранили программы льготного инвестиционного кредитования, механизмы госгарантий и льготные микрозаймы. Совместно с Центробанком обсуждаем запуск новых программ по финансированию оборотных средств, - сообщила она.

Кроме того, Минпромторг открывает МСП доступ к рынку госзакупок через упрощенное включение в реестр российской промышленной продукции, подтвердил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Матушанский.

При этом участники подчеркнули уникальное преимущество малого бизнеса перед гигантами: гибкость и способность выпускать кастомизированный продукт.

- Малый бизнес может стабильно производить штучный товар, когда крупный объем не требуется. Этот продукт высокотехнологичный и нишевый, но критически важный для большой корпорации, - пояснила Мария Глухова, исполнительный вице-президент РСПП.

Она же обозначила и тревожный тренд: крупные компании готовы наращивать закупки, но большинство МСП не хочет масштабироваться.

Взгляд в будущее: инновации как условие выживания

Несмотря на все вызовы - от налогового давления до цифрового бюрократизма - тон сессии задал оптимизм практиков.

- Мы никогда не отказываемся от задач, которые перед нами ставят, и всегда готовы найти решение. Подводя итог, я хотела бы поддержать весь сектор МСП: нельзя останавливаться, какие бы события ни происходили вокруг. Мы должны пробовать, внедрять изменения и создавать что-то новое, - призвала коллег Марина Демина, учредитель ООО «Завод полимеров «Мега-Пак».

Этот посыл стал лейтмотивом сессии: новое время не оставляет малому и среднему бизнесу выбора - трансформация отношений с государством и технологическое перевооружение становятся не просто точками роста, а единственной стратегией выживания.

СПРАВКА «КП»

29-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходит с 3 по 6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге. Это главное экономическое событие года, где заключаются крупнейшие сделки. Суммарно на триллионы рублей. Главная тема ПМЭФ на этот раз звучит так: «Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему». При этом одной из основных тем стало развитие искусственного интеллекта и его влияние на глобальную и российскую экономику.

Всего в деловой программе запланировано более 150 пленарных сессий, круглых столов и дискуссий разных форматов. Параллельно проходят тематические форумы: молодежный, малого и среднего предпринимательства, креативных индустрий и другие. Кроме того, запланирована насыщенная спортивная и культурная программы. В этом году на форум съехались представители 130 стран и территорий. Общее число участников – 24 тысячи человек.

Медиагруппа «Комсомольская правда» является многолетним информационным партнером ПМЭФ. На форуме традиционно работает стенд и студия радио «Комсомольская правда». Организатор форума – Фонд «Росконгресс».