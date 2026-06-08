Коренной киевлянин в четвертом поколении: Прежнего Киева больше нет, и не будет. Тот, зеленый, веселый, хлебосольный, добрый — его больше нет Фото: REUTERS.

Записки киевлянки, которая переехала до начала СВО в Россию и продолжает следить за событиями в украинской столице по соцсетям и переписке с оставшимися в родном городе соседями и друзьями.

Предыдущие части дневника можно прочитать на странице автора.

Сегодня мы расскажем, как Киев реагирует на письмо Зеленского, ответ Путина и удары возмездия. А еще — почему ждут ударов по Банковой, и как Михаил Булгаков стал пророком.

ЧТО УКРАИНЦЫ ДУМАЮТ О ПИСЬМЕ ЗЕЛЕНСКОГО ПУТИНУ?

В самый разгар Петербургского экономического форума, нелегитимный президент Украины написал Владимиру Путину хамское письмо. После нескольких оскорбительных намеков и почти не завуалированных угроз президенту России, Зеленский «добродушно» предложил встретиться и провести мирные переговоры.

Что же об этом думают на самой Украине?

— Знаешь, что самое смешное в этом письме? — спрашивает киевлянин. — Сначала Зеленский издает указ о запрете любых переговоров с Россией. А потом начинает строчить письма: сначала Трампу, потом — Путину. Трамп вообще письмо толком не читал, а Путин «бегло» и поставил на место нашего зарвавшегося упырька. Впрочем, всерьез его уже даже у нас никто не воспринимает.

Это подтверждает наш небольшой опрос: оказалось, что половина знакомых и малознакомых киевлян даже НЕ ПРОЧИТАЛА письмо Зеленского. Многие, в разговоре, откровенно добавляли:

— И читать не собираюсь. Хватит с меня этого…

После коррупционных скандалов, сливов и торжественных похорон нацистов Второй мировой, у украинцев как будто начал развиваться посттравматический синдром. Часть людей начала подсознательно отстраняться от узурпатора. Не хотят ни слышать, ни читать о нем, ни знать новые подробности его коррупционных преступлениях.

Под Киевом с почестями перезахоронили главаря националистов Андрея Мельника. Фото: Соцсети Владимира Зеленского

— Кровавый клоун. Все. Больше никаких слов, никаких эмоций, зачем тратить на него слова, — считает другая украинка.

Конечно, есть и те, кто за политикой следит — чаще всего, в надежде на мир. И многие прекрасно понимают: письмо написано, не чтобы встретиться и заключить мир.

— Какими письмами Зеленский собирается нас спасти? Страна в полной разрухе: погибло 2,5 млн человек, еще 9 млн прячутся за границей, смертность превысила рождаемость… Кто мешал Зеленскому все раньше подписать? — в сердцах пишет еще один киевлянин в соцсетях.

— Что бы сейчас Зеленский не писал Путину — это уже не имеет значения. Потому что Россия уж никак не проиграет, это уже технически невозможно. Если у нас надеются на какую-то мифическую перемогу, которой не случится, то это как минимум — глупо, наивно. У нас воевать совершенно некому, тут Путин прав. А что до Зеленского…пуля виноватого найдет, — пишет еще один украинец.

Оставшаяся часть общества открыто ненавидит Россию — поэтому верит и в искренность Зеленского, и в нежелание Москвы заключать мир.

— У нас у людей уровень восприятия реальности разнится, — объясняет подруга. — Русофобия никуда не делась, Путина считают виноватым во всем, а его ответ — высмеивают в совершенно хамском стиле на «Едыных новинах» (новости на украинском телемарафоне, — ред.). Но даже среди таких «ярых» некоторые поговаривают, что Зеленского пора менять, потому что он «просроченный» и всем надоел.

Даже среди «ярых» русофобов некоторые поговаривают, что Зеленского пора менять, потому что он «просроченный» и всем надоел Фото: REUTERS.

КАК ПЕРЕЖИЛИ «ОТВЕТКУ» ЗА СТАРОБЕЛЬСК

— В этот раз было не так громко в нашем районе, но окна дрожали как обычно, а после ударов город заволокло едким дымом. Многие киевляне ночевали в метро, но мы с мужем туда не спускаемся, потому что станция от нас далеко, быстро добежать невозможно. Да и смысла нет. Туда уже и палатки ставят, что возмущает горожан, которым не хватает места, начинаются скандалы… Мы живем в состоянии отложенного страха практически ежедневно, — делится подруга.

Люди, конечно, от всего устали, но большинство заняли выжидательную позицию: смотрят на это жесткое сопротивление, обмен ударами и ерничают, что Россия все никак «по центрам принятия решений не ударит».

Шутить иногда приходится в темноте — после ударов в Киеве опять кое-где пропал свет, начали включать генераторы.

— А с утра, когда дым еще не рассеялся, многие вышли из метро и привычно поехали на работу. В общем, если честно, ничего экстраординарного уже для нас, — говорит еще одна знакомая из Киева. — Еще у нас ждут ударов по мостам, которые построили еще в СССР, когда Украина была нормальной страной.

— Трафик оружия из Европы — бесперебойный. И (генсек НАТО) Марк Рютте заехал на днях в Киев, поэтому многие уверены, что эти удары ничего не дадут. А самые ярые этим даже в какой-то степени воодушевлены, — откровенно рассказывает киевлянин.

От ударов ВСУ по колледжу в Старобельске 21 человек погиб, 65 пострадали; студентам было от 18 до 22 лет Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

КОГО НЕНАВИДЯТ?

А вот кого ненавидят всей страной: и «ждуны», и ярые патриоты — так это ТЦК. Поэтому многие украинцы искренне радовались ударам по трем военкоматам в Киеве. В борьбу с людоловами включаются даже дети и подростки: например, в Хмельницком ученики спортшколы «Мрiя» (укр. «мечта»), организовали митинг под зданием ТЦК и потребовали отпустить своего тренера. Мужчине недавно исполнилось 58, больше 30 лет своей жизни он отдал молодым футболистам, а дома его ждала 88-летняя мать. Но это отнюдь не остановило украинских садистов в камуфляже…

— Нам же не нужны никакие тренеры, — комментируют новость украинцы. — Нужны исключительно мертвые герои! Взрослые не всегда решаются вмешаться, а дети не испугались. И неудивительно — видеть эту тотальную несправедливость и садизм.

У некоторых взрослых тоже лопается терпение.

— Просто народу пора идти с «Калашами» под ТЦК и кончать упырей вместе со всей структурой. Вообще «Калаш» открывает бездну возможностей, что и есть настоящая реформа в данном случае, — клокочет другой украинец.

Людоловы из ТЦК продолжают бесчинствовать на Украине, и их за это ненавидят всей страной Фото: Кадр видео.

В любой другой стране такую фразу в соцсетях можно было бы воспринять за браваду. Но на Украине, где автомат Калашникова легко купить за 250 долларов, это вполне может быть реальной угрозой…

ИСПОВЕДЬ СОЛДАТ ВСУ

О ситуации в армии и насильственной мобилизации начали откровенно рассказывать бывшие мобилизованные — те, кому «повезло» получить тяжелое ранение и вернуться.

— Сегодня настоящих добровольцев приходит в военкоматы от силы 5%, не больше. Причем те, кого «забусярили», начинают симулировать болезни и/или пытаются откупиться всеми способами. Еще в ТЦК правило: если мужик «агрессирует» против военкома, значит, он вполне здоров и просто не хочет воевать. Тогда его судьбу могут решить буквально за 24 часа.

— Да какие 24 часа! Мою судьбу решили за два. Отправили на Донбасс в штурмовой батальон, где меня контузило, вдобавок получил еще ранение. Теперь просто все это наблюдаю в статусе инвалида, — рассказывает еще один бывший вэсэушник. — Причем даже не дали пройти медкомиссию. Без единой моей подписи, без боевого опыта отправили в штурмовой батальон. Ранение меня спасло, но логику в действиях ТЦК искать не нужно — они просто превратились в людоедов.

«ЖДАЛИ УДАРОВ ПО БАНКОВОЙ, НО ТАК И НЕ ДОЖДАЛИСЬ!»

— Мы тут смотрели питерский форум (через ВПН, конечно) и приуныли. Россия воюет и при этом развивается. Экономика не рухнула, какие-то новые проекты…а воевать упорно русские умеют. А у нас тем временем до многих дошло, что за доллары прикольно на Майдане скакать, но умирать за них уже не так весело. Скоро дождемся облав по домам и квартирам, откуда мужиков будут выдергивать и отправлять на убой. Отлов на улицах уже многого не дает — Путин правду сказал. А план ТЦК по утилизации населения никто пока не отменял, — делится своим мнением еще один знакомый из украинской столицы.

— Когда уже пойдем на штурм Банковой? Ждали, ждали ударов по ней, но не дождались. Обидно, нет слов! — продолжает тему другой разочарованный украинец, явно готовый принять любое окончание конфликта, главное — чтобы поскорее.

ПРОРОЧЕСТВО БУЛГАКОВА

31 мая в Киеве отметили день города. Но народ массово на праздник не пошел…

— Прежнего Киева больше нет, и не будет, — говорит знакомый. — Тот, зеленый, веселый, хлебосольный, добрый — его больше нет. Но я как коренной киевлянин в четвертом поколении еще не забыл ничего, таким город и останется в моей памяти навсегда. По моим ощущениям, город давно пал под ударами вандалов, людей диких, которым культура чужда, чужда память и ненавистна история. Они строят что- то свое. Какое-то непонятное жестокое, необъяснимое чуждое нормальному человеку общество.

Живая иллюстрация к этим словам — события последних дней.

— Мы похоронили нациста Мельника, у которого руки по локоть в крови, и одновременно снесли памятник Булгакову. Это просто приговор Украине, как государству, — считает другой житель украинской столицы. — Если мы, киевляне, решили самоубиться, то это вполне может произойти. А что касается сноса памятника Булгакову, то логики в этом никакой, кроме мелкой злобной пакости. Тогда надо было бы Андреевскую церковь снести и многое другое, что было построено в ненавидимой тут всеми Российской империи.

Памятник писателю Михаилу Булгакову на Андреевском спуске в Киеве. Фото: BSG_1974/Shutterstock/Fotodom

— Неужели жители никак не выразили протест, против сноса памятника Михаилу Булгакову? — поинтересовалась я у подруги-киевлянки.

— Да не особо заметила возмущения. По сути, писателя Булгакова идеологически снесли еще в 2014-м. Начали публично называть его писателем-украинофобом, обвинять, запрещать его книги и «Белую гвардию» особенно… Знаешь, есть такая фраза, что глупость не терпит критики? Вот и все. И пошли акты вандализма: заливали красной краской мемориальную доску, переименовали улицу имени Булгакова в улицу Кикабидзе.

Если задуматься, то похороны останков нациста Мельника и снос памятника Булгакову это квинтэссенция ненависти нынешней Украины к России и русским людям. Когда в твоей ментальности, идеологии превалируют два пункта: «садок вишневый колы хаты» и «нехай у соседа корова сдохнет», на этом государства не построишь. Но разнести то, что было — на этом ведь вандализм и построен. Вот мы и превратились в страну вандалов, — подытожила подруга.

Однако, писатель, киевлянин Михаил Булгаков все-таки остается гениальным пророком:

— Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал.

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