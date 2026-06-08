Пустые полки в магазинах Крыма: ожидается ли дефицит продуктов на полуострове из-за топливных ограничений

В Крыму и Севастополе дефицит продуктов — такие сообщения разгоняются в соцсетях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму и Севастополе дефицит продуктов — такие сообщения разгоняются в соцсетях. Якобы жители стали жаловаться на перебои в поставках в магазины и объявления об ограничениях на продажу некоторых продуктов — крупы, сахар. И все это на фоне топливных ограничений. В такой ситуации туристический сезон может оказаться на грани срыва. Но именно этого и добиваются авторы сообщений, разгоняя волну паники и недовольства, потому что на самом деле ситуация другая. Это выяснила «Комсомольская правда». Рассказываем, что происходит с запасами продуктов и стоит ли ожидать дефицита.

В качестве «доказательств» приводятся сообщения о пустых прилавках, перебоях в поставках и даже объявлениях в магазинах, ограничивающих продажу социально значимых товаров в одни руки.

Однако за громкими заголовками скрывается стандартная попытка спровоцировать панику среди населения. Разбираемся, как обстоят дела на самом деле и почему слухи о «голодном полуострове» не соответствуют действительности.

В качестве «доказательств» приводятся сообщения о пустых прилавках Фото: социальные сети.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта KP.RU с «Лапша Медиа», направленного на раскрытие недостоверной информации.

Власти Крыма оперативно отреагировали на вбросы и опровергли информацию о дефиците продуктов, назвав возникший вокруг круп и сахара ажиотаж абсолютно беспочвенным. По заявлению Министерства сельского хозяйства Республики Крым, регион обладает достаточными запасами продовольствия на складах, а большинство социально значимых товаров производится непосредственно внутри республики.

Министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк в интервью ИС «Вести» прямо ответил на слухи о нехватке базовых продуктов:

- Этот ажиотаж, который сейчас создан по определенным видам круп, некоторым сырьевым продуктам — абсолютно беспочвенный. Потому что, во-первых — есть продукты на складах. Во-вторых — никогда не было объемов на день-два, это всегда было больше. Большинство социальных товаров производится внутри республики.

Слова министра подтверждаются и текущим состоянием логистической системы региона. Чтобы перерабатывающие предприятия работали без перебоев, правительство республики держит на особом контроле вопросы логистики. Так, по словам министра сельского хозяйства, топливом сейчас в приоритетном порядке обеспечиваются предприятия, перерабатывающие мясо и молоко, а также заводы, занимающиеся производством рыбы.

Кроме того, продовольственную безопасность полуострова в ближайшее время укрепит новый урожай. Активная уборочная кампания в Крыму должна начаться уже через две недели. Денис Кратюк отметил, что аграрии будут обеспечены к тому времени всем необходимым, чтобы приступить к работам в срок.

Местные жители с иронией комментируют сообщения и призывы о массовой скупке гречки и сахара, как это было например в пандемию ковида: «Вы мозги включите, господа! Из-за них в первую очередь и возникает дефицит, ажиотаж и паника!».

Схема, которую используют авторы информационного вброса, не нова. Продовольственная паника — один из самых простых способов дестабилизировать общество. В сеть выкладывается фото одной пустой полки (которую, например, сфотографировали вечером перед выкладкой нового товара или во время перестановки в магазине, и подписывается обобщающим текстом: «В Крыму пропадают продукты». В результате на короткий промежуток времени в конкретном супермаркете действительно может возникнуть локальная нехватка товара — просто потому, что логисты не рассчитывали на пятикратный рост спроса за один день.

Сейчас в Крыму решается вопрос по ситуации с дефицитом топлива. Для туристов, у которых возникли сложности с выездом за пределы Республики Крым, работает телефонная горячая линия Министерства курортов и туризма РК 8-800-511-80-18.

Будут определены автозаправочные комплексы по регионам (Юг, Западное побережье, Центр), на которых гости смогут заправиться, чтобы выехать с полуострова.

Министерством промышленности и торговли РК организована работа по заправке автомобилей логистических и дистрибьюторских компаний, ритейла, торговых сетей. Прежде всего, это строительные и продовольственные товары. Также в ручном режиме будет осуществляться доставка лекарственных препаратов.