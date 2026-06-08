Дом 72-летнего лидера группы «Машина времени» в деревне Керем-Махараль недалеко от Хайфы пострадал в результате очередного обмена ударами между Ираном и Израилем. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Иноагент Андрей Макаревич*, не поддержавший СВО, уехал за сладкой жизнью в Израиль. 72-летний основатель «Машины времени» ни на йоту не осуждает местные власти за устроенный ими ад для мирного населения сектора Газа и войну с Ираном.

После того, как не желающий мира между Тегераном и Вашингтоном израильский премьер Нетаньяху дал команду снова бомбить Ливан, где находится союзная Ирану «Хезболла», иранцы ответили ударами по Израилю. Один из них пришелся по придомовой территории Макаревича*.

Дом 72-летнего лидера группы «Машина времени» в деревне Керем-Махараль недалеко от Хайфы пострадал в результате очередного обмена ударами между Ираном и Израилем, рассказала 42-летняя супруга музыканта Эйнат Кляйн, опубликовавшая в соцсетях фото и видео последствий атаки.

По ее словам, обломки иранской ракеты упали прямо на участок семьи. Взрывной волной выбило стекло в детской комнате, а сад оказался буквально усеян металлическими осколками. На опубликованных кадрах видны поврежденные окна и разбросанные по территории фрагменты боеприпаса.

В момент атаки никого не было дома: обстрел застал Макаревича*, его супругу и ребенка по дороге из гостей. По словам Кляйн, им пришлось порядка сорока минут лежать на обочине и ждать окончания тревоги.

Позже она уточнила: две ракеты разорвались совсем рядом, а осколки разлетелись по всему участку.

Сам Макаревич* отреагировал гораздо сдержаннее. Музыкант показал фото собранных в саду обломков и сообщил: повреждения получили окна, рамы и крыша дома.

Ранее израильские военные реквизировали принадлежавший Кляйн пикап Mitsubishi, но и это не вызвало у Макаревича* никакого видимого раздражения.

Он не раз заявлял, что Израиль никому не обязан нравиться, что это государство самостоятельно решает свои вопросы независимо от чужого мнения. Так же решает вопросы и семейство музыканта: Макаревич* и Кляйн без малейших угрызений совести ведут винодельческий бизнес на Западном берегу реки Иордан, статус которого остается предметом международный разногласий.

* Признан в РФ иноагентом.

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