Первый Московский Ортопедический Форум собрал более 3 тысяч врачей со всей России и из-за рубежа

МосОртоФорум стал универсальной площадкой для повышения квалификации медиков, работающих с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Фото предоставлено организаторами мероприятия.

В столичном инновационном кластере «Ломоносов» 5-6 июня прошел Первый Московский Ортопедический Форум. Его участниками стали более 3 тысяч врачей - специалистов в области ортопедии, травматологии и восстановительной медицины. На одной площадке встретились как опытные эксперты, так и начинающие медики, которым представилась возможность узнать о новейших технологиях и современных методах лечения у признанных лидеров отрасли.

Организаторами форума выступили Департамент здравоохранения города Москвы, ГКБ №31 им. академика Г.М. Савельевой, Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина, Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы и Ассоциация Травматологов-Ортопедов Москвы.

«Мало кто знает, но 12 лет назад Московский Ортопедический Форум уже проводился. Было решено возродить эту традицию, так как в нашей стране работает более двух тысяч травматологов-ортопедов, у которых не всегда есть возможность выехать в регионы для участия в каком-либо мероприятии. Москва является центром крупнейших медицинских организаций, специализирующихся на травматологии и ортопедии, и именно МосОртоФорум объединил все эти ресурсы, помог коллегам найти единомышленников, а также обменяться друг с другом ценным опытом для оказания эффективной помощи своим пациентам», - рассказали организаторы мероприятия.

Участников в день открытия приветствовал заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Константин Покровский. Фото предоставлено организаторами мероприятия.

На форум приехали и гости из-за рубежа. Участие в его работе приняли более 15 иностранных делегаций, в том числе специалисты из Италии, США, Китая, Франции, Индии и других стран.

«МосОртоФорум продемонстрировал колоссальный интерес к развитию нашей отрасли. Объединив ведущих специалистов, мы смогли не только обсудить актуальные вопросы, но и наметить пути совершенствования травматологической помощи. Форум стал ярким доказательством того, что совместными усилиями мы способны достигать новых высот», - отметил заместитель главного врача по ортопедии и травматологии ГКБ №31 им. Г.М. Савельевой, главный внештатный специалист травматолог-ортопед Москвы, председатель Ассоциации Травматологов-Ортопедов Москвы Георгий Айрапетов.

Он подчеркнул, что основная миссия МосОртоФорума - систематизировать и транслировать уникальные компетенции Москвы по развитию системы травматологической и ортопедической помощи.

Особое внимание было уделено лечению и реабилитации участников СВО. Фото предоставлено организаторами мероприятия.

Ведущими спикерами форума стали заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Константин Покровский, директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков, директор НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Антон Назаренко и другие эксперты.

Двухдневная программа состояла из более 20 сессий, на которых обсуждались самые актуальные вопросы современной ортопедии - от боли в спине до артроскопической хирургии, от переломов нижних и верхних конечностей до сложных внутри- и околосуставных переломов. На площадке форума также прошли экспертные сессии с ведущими иностранными специалистами.

Большим успехом у участников пользовались бесплатные мастер-классы. Фото предоставлено организаторами мероприятия.

Организаторы постарались включить в научную программу темы, которые были бы интересны специалистам разного профиля, работающими с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата – как практикующим травматологам, ортопедам и хирургам, для которых важно освоить новые методики, так и для врачей амбулаторного звена, ежедневно занимающихся первичной диагностикой и ведением больных.

Важной темой форума стало восстановление пациентов. Программа включала большой блок междисциплинарных дискуссий, главными вопросами которых стали реабилитация, ревматология и травматология. Эксперты также прочитали лекции для операционных сестер. Кроме того, специалисты подробно рассмотрели тему эндопротезирования. В течение двух дней участники знакомились с современными методами восстановления плечевого, локтевого и тазобедренного суставов. Особый акцент был сделан на лечении боевых травм и реабилитации участников специальной военной операции.

Для врачей, работающих в травмпунктах, организовали отдельную секцию. Травматологи-ортопеды и хирурги по травме и остеосинтезу обсуждали, в каких случаях необходимо лечить пациента консервативно, а при каких обстоятельствах – направлять на операцию.

Особое внимание было уделено совершенствованию практических навыков. В течение двух дней прошли бесплатные мастер-классы, где под руководством опытных экспертов участники осваивали новые методики. Гости форума познакомились с современными роботизированными системами, локальной инъекционной терапией и методиками эндопротезирования.

Интенсивы прошли в небольших группах по 5-10 человек, где каждый участник смог своими руками провести различные операции. Во время мастер-классов по остеосинзезу и протезированию начинающие медики отрабатывали техники на высококачественных муляжах костей и суставов.

Свою продукцию на выставке медицинских изделий и оборудования представили более 50 компаний-партнеров. Фото предоставлено организаторами мероприятия.

В рамках форума также прошла большая выставка медицинских изделий, оборудования и технологий. Свою продукцию на ней представили более 50 компаний-партнеров. Они продемонстрировали современные отечественные ревизионные системы, импланты и другие медицинские разработки.