Первый Московский Ортопедический Форум собрал более 3 тысяч врачей со всей России и из-за рубежа

В столичном инновационном кластере «Ломоносов» 5-6 июня прошел Первый Московский Ортопедический Форум. Его участниками стали более 3 тысяч врачей - специалистов в области ортопедии, травматологии и восстановительной медицины. На одной площадке встретились как опытные эксперты, так и начинающие медики, которым представилась возможность узнать о новейших технологиях и современных методах лечения у признанных лидеров отрасли.
Организаторами форума выступили Департамент здравоохранения города Москвы, ГКБ №31 им. академика Г.М. Савельевой, Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина, Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы и Ассоциация Травматологов-Ортопедов Москвы.
«Мало кто знает, но 12 лет назад Московский Ортопедический Форум уже проводился. Было решено возродить эту традицию, так как в нашей стране работает более двух тысяч травматологов-ортопедов, у которых не всегда есть возможность выехать в регионы для участия в каком-либо мероприятии. Москва является центром крупнейших медицинских организаций, специализирующихся на травматологии и ортопедии, и именно МосОртоФорум объединил все эти ресурсы, помог коллегам найти единомышленников, а также обменяться друг с другом ценным опытом для оказания эффективной помощи своим пациентам», - рассказали организаторы мероприятия.
На форум приехали и гости из-за рубежа. Участие в его работе приняли более 15 иностранных делегаций, в том числе специалисты из Италии, США, Китая, Франции, Индии и других стран.
«МосОртоФорум продемонстрировал колоссальный интерес к развитию нашей отрасли. Объединив ведущих специалистов, мы смогли не только обсудить актуальные вопросы, но и наметить пути совершенствования травматологической помощи. Форум стал ярким доказательством того, что совместными усилиями мы способны достигать новых высот», - отметил заместитель главного врача по ортопедии и травматологии ГКБ №31 им. Г.М. Савельевой, главный внештатный специалист травматолог-ортопед Москвы, председатель Ассоциации Травматологов-Ортопедов Москвы Георгий Айрапетов.
Он подчеркнул, что основная миссия МосОртоФорума - систематизировать и транслировать уникальные компетенции Москвы по развитию системы травматологической и ортопедической помощи.
Ведущими спикерами форума стали заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Константин Покровский, директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков, директор НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Антон Назаренко и другие эксперты.
Двухдневная программа состояла из более 20 сессий, на которых обсуждались самые актуальные вопросы современной ортопедии - от боли в спине до артроскопической хирургии, от переломов нижних и верхних конечностей до сложных внутри- и околосуставных переломов. На площадке форума также прошли экспертные сессии с ведущими иностранными специалистами.
Организаторы постарались включить в научную программу темы, которые были бы интересны специалистам разного профиля, работающими с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата – как практикующим травматологам, ортопедам и хирургам, для которых важно освоить новые методики, так и для врачей амбулаторного звена, ежедневно занимающихся первичной диагностикой и ведением больных.
Важной темой форума стало восстановление пациентов. Программа включала большой блок междисциплинарных дискуссий, главными вопросами которых стали реабилитация, ревматология и травматология. Эксперты также прочитали лекции для операционных сестер. Кроме того, специалисты подробно рассмотрели тему эндопротезирования. В течение двух дней участники знакомились с современными методами восстановления плечевого, локтевого и тазобедренного суставов. Особый акцент был сделан на лечении боевых травм и реабилитации участников специальной военной операции.
Для врачей, работающих в травмпунктах, организовали отдельную секцию. Травматологи-ортопеды и хирурги по травме и остеосинтезу обсуждали, в каких случаях необходимо лечить пациента консервативно, а при каких обстоятельствах – направлять на операцию.
Особое внимание было уделено совершенствованию практических навыков. В течение двух дней прошли бесплатные мастер-классы, где под руководством опытных экспертов участники осваивали новые методики. Гости форума познакомились с современными роботизированными системами, локальной инъекционной терапией и методиками эндопротезирования.
Интенсивы прошли в небольших группах по 5-10 человек, где каждый участник смог своими руками провести различные операции. Во время мастер-классов по остеосинзезу и протезированию начинающие медики отрабатывали техники на высококачественных муляжах костей и суставов.
В рамках форума также прошла большая выставка медицинских изделий, оборудования и технологий. Свою продукцию на ней представили более 50 компаний-партнеров. Они продемонстрировали современные отечественные ревизионные системы, импланты и другие медицинские разработки.