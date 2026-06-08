«Экономика нового миропорядка»: Ставка на новые технологии и дешевые ресурсы

Важные вопросы обсудили участники пленарной сессии «Экономика нового миропорядка: структурная трансформация, вызовы и возможности», прошедшей в Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Фото: Александр Громов/Росконгресс

Мировая экономика переживает глубокую трансформацию: перераспределяются торговые потоки, растет влияние стран Глобального Юга, формируются новые технологии и альтернативные финансовые инструменты. Эти изменения усиливают конкуренцию между центрами силы и напрямую влияют на инвестиционные стратегии государств и компаний. Ключевой фактор сегодня - способность не просто адаптироваться, а самим формировать тренды через масштабные проекты и долгосрочные партнерства. Какие процессы определяют новый мировой порядок? Как трансформация глобальной архитектуры меняет инвестиционные решения? Как сохранить прагматичное партнерство в условиях фрагментации экономики? Эти и другие вопросы обсудили участники пленарной сессии «Экономика нового миропорядка: структурная трансформация, вызовы и возможности», прошедшей в Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Приоритет внутреннего спроса и улучшения инвестклимата

Российская экономика переживает фундаментальную структурную перестройку. И ключевой фактор развития в среднесрочной перспективе - это повышение производительности труда. Но есть и другие: это технологические изменения, трансформация торговых потоков, улучшение бизнес-климата и опора на внутренний спрос.

- Благодаря тому, что из-за санкций ушли иностранные компании, у нас появилась возможность больше загрузить нашу промышленность, заниматься импортозамещением. Рост инвестиций за последние четыре года в экономику составил 40%, - заявил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, формирование производственных цепочек с высокой добавленной стоимостью призвано кардинально изменить экономическую структуру. Государство будет поддерживать такие сектора, как станкостроение, фармацевтика и судостроение, а также внедрение цифровых платформ практически во всех отраслях.

- Огромный потенциал есть в том, чтобы обеспечить привлечение инвестиций за счет улучшения инвестиционного климата, – заявил он.

В частности, власти планируют снижать административные барьеры, упрощать отчетность, сокращать время подключения к коммунальной или энергетической инфраструктуре, совершенствовать вопросы банкротства и разрешения споров между хозяйствующими субъектами.

Александр Новак. Фото: Александр Громов/Росконгресс

Санкционная война: новая реальность и неожиданная устойчивость

Отдельной и самой жесткой темой стало беспрецедентное санкционное давление, которое оказывается на нашу страну.

- Против России идет масштабная война западного мира, чтобы остановить наш рост и наш экономический потенциал. Просто запрет на все - на технологии, на импорт, на экспорт, на расчеты, на работу с дружественными партнерами, - пояснил Новак.

Однако вопреки ожиданиям, российская экономика продемонстрировала удивительную устойчивость. И даже смогла показать высокие темпы роста. Вице-премьер привел конкретные цифры: за последние три года ВВП увеличился на 10,3% (в среднем 3,3% в год), что выше среднемировых показателей.

Кстати, в условиях ограниченного рынка труда в России основной акцент смещается с бережливого производства на внедрение современных технологий, цифровых решений, автоматизированных систем управления, роботов и искусственного интеллекта.

- Это позволит решить проблему с недостатком кадров и ресурсов, - заявил Александр Новак.

- Важно использовать существующие преимущества и имеющийся человеческий потенциал для создания высокотехнологичных продуктов с высокой добавленной стоимостью, - добавил Кирилл Дмитриев.

Дешевая энергия для искусственного интеллекта

Глава РФПИ сделал акцент на переформатировании глобальных рынков и роли России в новой финансовой архитектуре.

- Мы видим, что глобалистская повестка, глобалистские идеи потерпели крах. Бесконтрольная миграция в Европе, отказ от энергетических носителей России практически уничтожают Европу, уничтожают западную цивилизацию, - пояснил Дмитриев.

Кирилл Дмитриев. Фото: Александр Громов/Росконгресс

Он особо выделил тему технологического суверенитета, заявив, что Россия может стать мировым лидером по предоставлению самого дешевого источника энергии для сферы искусственного интеллекта. По словам спецпредставителя президента, проведенный анализ показал, что страна способна предложить энергоресурсы для ИИ в 3 – 4 раза дешевле, чем где бы то ни было в мире.

- Наличие недорогих энергоресурсов создает для РФ и значимые геополитические преференции. На базе этой дешевой энергии можно привлекать партнеров и строить сотрудничество в сфере ИИ именно на российской территории, - подчеркнул глава РФПИ.

СПРАВКА «КП»

29-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходит с 3 по 6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге. Это главное экономическое событие года, где заключаются крупнейшие сделки. Суммарно на триллионы рублей. Главная тема ПМЭФ на этот раз звучит так: «Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему». При этом одной из основных тем стало развитие искусственного интеллекта и его влияние на глобальную и российскую экономику.

Всего в деловой программе запланировано более 150 пленарных сессий, круглых столов и дискуссий разных форматов. Параллельно проходят тематические форумы: молодежный, малого и среднего предпринимательства, креативных индустрий и другие. Кроме того, запланирована насыщенная спортивная и культурная программы. В этом году на форум съехались представители 130 стран и территорий. Общее число участников – 24 тысячи человек.

Медиагруппа «Комсомольская правда» является многолетним информационным партнером ПМЭФ. На форуме традиционно работает стенд и студия радио «Комсомольская правда». Организатор форума – Фонд «Росконгресс».