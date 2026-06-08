«Россия разворачивается на Дальний Восток»: губернатор Дмитрий Демешин — о трёх фактах для привлечения инвесторов в Хабаровский край

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

В интервью «Радио «Комсомольская правда» в кулуарах Петербургского международного экономического форума губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин рассказал о подписании соглашений с «ЭкоНивой» и «Сибирским стеклом», строительстве нефтеперерабатывающего завода в Комсомольске-на-Амуре и рекордном росте промпроизводства — 118,2% за 2025 год. Глава региона также объяснил, как мастер-планы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре превращаются в реальные стройки, почему туристический поток из Китая за год вырос на 71% и какие три факта помогут убедить инвестора вложиться в регион «здесь и сейчас».

МОЛОКО, СТЕКЛО И АВИАТОПЛИВО

— Дмитрий Викторович, с какими конкретными целями команда Хабаровского края приехала на ПМЭФ в этом году? Какие соглашения для вас приоритетные?

— Петербургский международный экономический форум — это площадка, пожалуй, важнейшая не только в масштабах России, я не ошибусь, если скажу — и всего мира. Для края участие в ПМЭФ — это возможность привлечь новых инвесторов, презентовать свои возможности и обеспечить наш бизнес новыми контрактами, идеями, которые будут воплощаться на Дальнем Востоке.

Программа этого года очень насыщенна: у нас более двух десятков встреч, 10 соглашений, которые мы подписываем. В числе важнейших — соглашение о намерениях с агрохолдингом «ЭкоНива» (молочное животноводство, строительство предприятия на 40 тысяч тонн молока в год). Вопрос продовольственной безопасности для нас очень важен, его ставит президент. Пока Хабаровский край обеспечен своим молоком всего на 10%.

С компанией «Сибирское стекло» подпишем соглашение о создании современной инфраструктуры по переработке стеклотары. В перспективе я рассчитываю выйти на стекольный завод — на Дальнем Востоке стекольных заводов нет. Сможем обеспечивать весь округ нашим стеклом, нашей бутылкой.

Эти же вопросы мы обсуждали с нашими агропроизводителями, пивоваренной компанией «Балтика», Arnest Group — в том числе обсуждали неалкогольную продукцию: БАДы, крема. Arnest, напомню, купила бренд «Эван». Возможность из марикультуры, из наших дикоросов создавать новую продукцию — тоже была в предмете обсуждения. Конечно, увеличение нашей уникальной продукции леса — это и жимолость, брусника, берёзовый сок.

— Какие встречи с крупным бизнесом можете отметить??

— С Эдуардом Худайнатовым, гендиректором ННК, обсуждаем увеличение сети топливозаправочных станций, особенно в северных районах края. И, конечно, СУЭК: проговаривали и увеличение добычи угля (на мировых рынках цена растёт), и увеличение перевалки. Добыча уже превысила 10 миллионов тонн, а перевалку с учётом мощностей СУЭКа в других регионах рассчитываем нарастить до 26 миллионов тонн по итогам 2026 года. Каждый год она растёт, потому что Россия наглядно разворачивается на Дальний Восток.

Обсуждали и транспортную инфраструктуру. С Сергеем Александровским из «Аэрофлота» детально проработали летную программу — и по внутренним российским направлениям, и по внешним: Вьетнам, КНР, страны Средней Азии.

ГЛАВНЫЕ ВОРОТА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

— Хабаровск — один из ключевых логистических хабов страны. Как продвигается создание ТОЦ «Хабаровск-1» и развитие международного аэропорта?

— Вы абсолютно правы. Ещё в 2024 году председатель правительства Михаил Владимирович Мишустин, стоя на территории тогда ещё не введённого в эксплуатацию международного аэропорта, сказал: Хабаровск — это крупнейший хаб всего Дальнего Востока. А на юбилейном 10-м Восточном экономическом форуме международный терминал аэропорта открыл наш президент — вместе с Тихоокеанской железной дорогой. Это новая железная дорога, построенная в современное время на северных территориях Якутии и Хабаровского края.

Мы должны оправдывать доверие президента. Международная сеть аэропорта сегодня включает 13 направлений — Таиланд, Вьетнам, КНР, Узбекистан. Расширяем авиасообщение со всеми странами Азиатско-Тихоокеанского региона, повышаем мобильность жителей края и всей страны, потому что это большой международный хаб. Увеличиваем возможности для международного сотрудничества.

Очевидно, что китайское направление наиболее востребовано — большое количество городов, с которыми мы связали авиасообщением наших жителей. Только за прошлый год Китай посетило более 66 тысяч жителей Хабаровского края. Турпоток в страны АТР увеличивается примерно на 50–80% каждый год. В этом году появились полёты в Шанхай, Ичан, Санья и возобновлены рейсы в Даньян. Результаты уже есть: турпоток увеличен на 71%.

АМУРСТАЛЬ БЬЕТ РЕКОРДЫ

— Хабаровский край исторически промышленный. Какие проекты по импортозамещению в машиностроении и металлургии сейчас в активной фазе?

— Мы действительно являемся одним из промышленных центров страны. Комсомольск-на-Амуре наш президент назвал оплотом машиностроения. Филиал ПАО «Яковлев» продолжает проект по выпуску Sukhoi Superjet 100 — самолёты на основе отечественных компонентов, первый российский самолёт, полностью спроектированный на цифровых технологиях. В прошлом году в мае мы интегрировали туда свой двигатель, а в сентябре уже запустили полностью импортозамещённый Superjet. Надо отметить: после этого он стал намного безопаснее, идут испытания. Наши современные инженерные технологии показывают совсем другой уровень.

Параллельно продолжается модернизация цеха окончательной сборки. Запускаем свою авионику, свои производственные корпуса — будем выпускать до 80 самолётов в год. Выход на серийное производство — уже в этом году.

С 2024 года на базе производственного центра ПАО «Яковлев» начали собирать и двигатели. Кроме того, реализуем там большое количество люков, дверей — полностью импортозаместили продукцию, которую раньше доставляли из Южной Кореи. Сейчас идёт сборка дверей для Superjet, для МС-21, для Ил-114 и Ил-214 — тоже вырабатываем решение.

— Что такое «хартия импортозамещения» и как она работает на практике?

— Это большой документ, который мы приняли вместе со всеми нашими предприятиями. Суть: замещаем нашим производством то импортное, что раньше привозили со стран Запада. В Комсомольске эти примеры носят системный характер. Например, «Композит-ДВ» оказывает инжиниринговые услуги промышленным предприятиям, включая авиапром. «Амурсталь», Амурский гидрометаллургический комбинат, Амурская лесопромышленная компания — всё замещаем нашими производителями. Это и аналоги импортных запчастей, в том числе для ремонта импортных машин, для авиастроительных предприятий, заказы по совершенствованию технологий и изготовлению деталей стыковки частей самолётов.

Для развития промышленности мы предоставляем 30 миллионов рублей кредита через фонд развития промышленности — это позволяет нарастить станочную базу. Компания включена в программу научно-технологического развития края.

— Что происходит на «Амурстали»?

— Модернизировали электроплавильный и сортопрокатный цеха, идёт модернизация цеха проката и подготовки лома. До 2027 года обновится сортопрокатный цех, производительность вырастет на 120 тонн сортового проката. За последние три года с помощью бережливых технологий в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» объёмы отгрузки возросли с 30 до более чем 40 тысяч тонн в месяц, а в 2025 году вышли на рекорд — плюс 28%. Это сбыт на внутреннем рынке. Практически вся строительная отрасль Дальнего Востока опирается на это предприятие.

В этом году завод запустил проект по переработке Вяземского месторождения известняков. Это обеспечит сырьевую безопасность и позволит снабжать продукцией дорожно-строительную отрасль, а также развивать сельское хозяйство. Ежегодно планируется добывать и перерабатывать 260 тысяч тонн горной массы. Наш производственный сектор показывает существенный рост: за 2025 год промышленное производство по краю выросло на 118,2%.

МАСТЕР-ПЛАНЫ ХАБАРОВСКА И КОМСОМОЛЬСКА

— Правительство утвердило мастер-планы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Какие проекты изменят облик городов в ближайшее время?

— Мы делаем как крупные инфраструктурные проекты, так и наполняем содержанием, смыслом, в том числе научными, наши города. Мастер-планы двух ключевых агломераций разработали с учётом потребностей, и мы их каждый год дорабатываем именно по тем задачам, которые ставит население. Основной инструмент — долгосрочный план социально-экономического развития региона до 2030 года.

Наши жители уже видят перемены. На 10-м ВЭФ президент отметил наш центр «Эвристика» в Комсомольске-на-Амуре как пример реализации мастер-плана. Это центр развития научных технологий среди школьников и студентов.

В Комсомольске-на-Амуре завершено шесть объектов: обновлённая набережная (её открыл президент), спортивный центр, построен жилой дом под льготную аренду для участников СВО, работников соцсферы и ОПК. В микрорайоне Парус завершим реконструкцию детсада и школы, реконструируем стадион «Авангард» — планируем проводить там День города.

Откроем аэропорт Хурба, запустим авиасообщение. В рамках единой президентской субсидии обновим фасады в центре города — это красивейшие фасады 1930–40-х годов. На Уральской, 12 фасадов уже отремонтировали, в этом году — ещё десять.

Парк «Строитель» получил 300 миллионов рублей, концепция готова и уже воплощается. Реконструируем одноимённый Дом культуры — он составит единый комплекс с парком и будет полностью обновлён впервые с советских лет. Комсомольчане получат новое место досуга.

— А что в Хабаровске?

— Существенно обновили общественный транспорт: приобрели 12 трамваев, 17 троллейбусов, отремонтировали 25 километров городских дорог. Завершили строительство детсада на 320 мест, дороги по улице Героев Пассаров в микрорайоне Ореховая Сопка. В Краснофлотском районе заканчиваем спортивно-досуговый центр. Дополнительно включили в план строительства три школы и четыре детсада.

Наша принципиальная позиция — уходить от формата одиноких свечек и реализовывать комплексное развитие территорий. В Хабаровске строим 9 детских садов — это реализация демографической политики в делах. В этом году приступаем к благоустройству Амурского и Уссурийского бульваров (проект на 1,7 миллиарда рублей). Обещание жителям — воплотим в ближайшие два года.

На берегу Амура появится «Хабаровск-Сити» — огромный район деловой и жилой активности, 125 гектаров на месте городской гавани. Конгрессно-выставочный центр, офисы корпораций, банков, концертные залы, спортивные центры, скверы. Надеюсь, поставим там и православный храм. Создадим новую культурную территорию.

— Что с туристической инфраструктурой?

— Горнолыжный комплекс «Хехцир»: канатная дорога уже запущена. 11 километров трасс в планах на ближайшие годы, глэмпинги, коттеджи, отели, школа катания. Рассчитываем на поток более 200 тысяч человек в год.

И, конечно, Большой Уссурийский. Мы защитили проект Национального центра «Россия»: там будет филиал национального центра, парк дружбы народов, индустриальный технопарк. В разработке — более 40 проектов на сумму свыше 120 миллиардов рублей подписанных соглашений. Мастер-планы — это не бумага с обещаниями, а реальный программный документ в практической реализации.

«ЖИВАЯ РЕКА» И «АМУРСКИЕ ВОЛНЫ»

— Хабаровский край — это край рек и потрясающей рыбалки. Как развивается событийный туризм?

— Рыбалка у нас действительно первоклассная. Сотни рек, озёр, одна из десяти крупнейших рек мира — Амур. По биоразнообразию Амур превышает всё: более 200 видов рыб. Мы выстраиваем цивилизованную инфраструктуру: рыболовные базы отдыха, лодочные станции, где можно взять в аренду всё необходимое — от лодки до удочки.

За прошлый год провели несколько мероприятий, вывели фестивали на международный и общероссийский уровень. «Амурфест» принял более 45 тысяч жителей и гостей региона. Проходит в краевом парке имени Муравьёва-Амурского, на Комсомольской площади. Более 40 мастеров и предпринимателей участвуют, ждут продолжения в этом году.

«Рок над Амуром» — точка притяжения для всей молодёжи Дальнего Востока, приезжают из всех регионов ДФО. Туристический фестиваль «Дальний Восток — Дикий восторг!» собрал свыше 76 тысяч человек. Муниципалитеты показали свои сильные стороны — гости и турорганизации были очень заинтересованы. «Амурские волны» даже представлять не надо: в этом году фестиваль вновь объединил лучшие военные оркестры страны, многие губернаторы Дальнего Востока приезжали посмотреть.

Хабаровский край — родина восьми коренных народов Приамурья. Прикоснуться к их культурному наследию, религии, навыкам, образу жизни можно через этнофестиваль «Живая река» или праздник «Бакалдын». Всего в этом году запланировано более 200 масштабных мероприятий. Ждём в гости всех.

— Возобновился ли массовый туристический поток из Китая, прежде всего из Харбина и северных провинций? Справляется ли инфраструктура края с их приёмом на уровне сервиса?

— В конце мая наш президент посетил КНР, и одно из важнейших заявлений, которого очень ждали наши жители и добрые китайские соседи, — это возобновление безвизового режима. Для Хабаровского края он реализован. Северо-восточный Китай — это ближайший сосед и экономический партнёр.

Основной поток сейчас идёт по реке Амур. Хабаровск — Фуюань: это наша дорога жизни. В этом году мы запустили скоростное судно на воздушных крыльях, оно доставляет большой поток туристов. Самолётами прибывают самые обеспеченные гости с юга Китая, они готовы платить за премиальный сервис — наша задача ответить на этот запрос.

Пока гостиниц хватает. Но мы строим погранпереход с пропускной способностью до полутора миллионов туристов. Нам есть что показать, но отрасли нельзя успокаиваться. В 2028 году планируем сдать пятизвёздочный отель в центре Хабаровска — он станет флагманской площадкой для международных бизнес-миссий.

— Что планируется построить на острове Большой Уссурийский?

— Мы создадим там не просто транзитный пункт, а самостоятельную точку притяжения - Национальный парк «Россия», Парк Дружбы народов. Подъездную дорогу уже практически построили, на насыпи начинается проектирование погранперехода «два в одном». Остров Большой Уссурийский — это восточная точка Китая, по туристическим программам туда приезжает до 18 миллионов туристов в год. Им, конечно, интересно зайти на нашу территорию.

Как только откроем погранпереход, должны быть готовы к приёму гораздо большего числа гостей. Но здесь важный аспект: туризм должен развиваться в первую очередь на благо жителей России и Хабаровского края. Мы должны получать рабочие места, доходы отрасли — идти на пользу региону. Никаких посторонних людей, серых схем быть не должно. Отличный сервис, сертифицированные гиды, честный бизнес — это вопрос качества и безопасности. Мы работаем над этим уже сегодня, а в конце 2027 года, когда я рассчитываю открыть пассажирский туристический поток, будем готовы.

ВОРОТА В АТР

— Представьте, что инвестор впервые приехал на ПМЭФ. Какие три факта о Хабаровском крае вы бы привели, чтобы убедить его открыть производство в регионе «здесь и сейчас»?

- Первый факт — исключительно выгодное расположение. Огромный Хабаровский край — это ворота в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. У нас три железные дороги: Тихоокеанская (построена сейчас), БАМ (в советское время) и Транссиб (еще в царское). Порты, города, логистические коридоры, сухопутные границы с КНР и морские — со всем АТР. Доступны все виды транспорта: воздушный, автомобильный, железнодорожный, речной, морской. Это возможности для оптимизации логистических издержек — у нас ближе, значит дешевле. И необходимая инфраструктура: энергоресурсы, магистральные нефте- и газопроводы, нефтеперерабатывающие заводы, электрогенерация, теплоснабжение, 5 морских портов.

Второй факт — система мер поддержки. Режимы ТОР, свободный порт Владивосток, возможность получить земельный участок в аренду без торгов, сопровождение инвестпроекта на всех стадиях при поддержке краевого агентства привлечения инвестиций и развития инноваций. В 2026 году Хабаровский край вошёл в 12-ю группу национального рейтинга состояния инвестклимата. У нас хороший климат, потому что инвесторы понимают: будущее за сотрудничеством с АТР — это самый населённый макрорегион планеты.

Мы — промышленный центр ДФО. Две трети всей инновационной продукции на Дальнем Востоке выпускаем мы. В 2025 году выпустили продукции на 134 миллиарда рублей (весь ДФО — 193 миллиарда). Успешно работают малые технологические компании, в том числе резиденты «Сколково», создаются кооперационные цепочки. Сеть технопарков и индустриальных парков у нас максимальная на Дальнем Востоке. Строим технопарк «Авангард», в Минэкономразвития направили заявки на строительство объектов, предварительно одобрено 1,2 миллиарда рублей.

Третий факт — выход на Большой Уссурийский. Совместное освоение с КНР острова — это международная территория опережающего развития. Я убеждён, что до конца года будет принят этот уникальный префрежим. Зарегистрироваться смогут участники со всех международных корпораций. По оценке Минэкономразвития, с вводом пункта пропуска объём экспортных грузов составит 1,3 миллиона тонн в год. Проект совместного освоения острова находится на контроле у нашего президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

В общем, на месте инвестора я бы не задумываясь связал свой проект с Хабаровским краем — и зарабатывал бы больше.