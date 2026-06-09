«Добро — это эликсир жизни»: Артур Орлов — о воспитании, наставниках и международной дружбе

Председатель Правления Движения Первых Орлов Артур Валерьевич. Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

«Движение первых» объединяет 15 миллионов детей и наставников по всей России. До конца 2026 года организация планирует повысить узнаваемость среди школьников и педагогов до 90%. В интервью «Радио «Комсомольская правда» в кулуарах Петербургского международного экономического форума председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» Артур Орлов сообщил о подписанных соглашениях с крупными партнёрами, цифровом портфолио «Путь участника», а также о том, что международная деятельность вышла на новый уровень — создан координационный совет с участием детей из 28 стран.

ОТ ЦИФР К ЛИДЕРСТВУ

— «Движение первых» — крупнейшая молодёжная организация страны. Как сейчас строится работа и какие у вас планы развития?

— У нас грандиозные планы и амбициозные цели. Сейчас в движении 13 миллионов активных участников-детей и 2 миллиона наставников. Задача на 2026 год - 15 миллионов детей до 18 лет плюс наставники. Сегодня ключевую роль в развитии подрастающего поколения играет именно наставник. У каждого он есть, и именно наставник помогает стать на правильный путь, достичь целей.

Движение географически расширяется: 89 региональных отделений, 54 тысячи первичных отделений. Но главное — вовлечённость, способность детей становиться юными лидерами. У нас в организации развивают 12 направлений — от волонтёрства до науки. Каждый ребёнок может найти себя, независимо от того, живёт он в деревне, малом городе или мегаполисе. Никто не должен остаться без внимания.

Если вспомнить, что было 25–30 лет назад, и посмотреть, что создано для детей сегодня — какие пространства, какая инфраструктура, какое внимание… Самое главное — чтобы они не упускали этих моментов. В жизни обязательно всё пригодится.

— Какие направления вы выделяете как приоритетные?

— Порядка 45% мы ставим задачу вовлечённости в патриотическое направление. Чтобы каждый ребёнок ценил, понимал и гордился страной, в которой живёт, радовался каждому утру. Серьёзные задачи и у волонтёрской деятельности. События, которые происходят сегодня в стране, — везде добровольчество даёт обратную связь. Добро всегда возвращается, а для наших юных дарований каждое доброе дело — как эликсир жизни.

Вместе с ассоциацией «Добро.РФ» мы проводим множество волонтёрских слётов. Недавно прошёл в Самарской области — приехали лидеры волонтёрских движений со всей страны, была уникальная возможность для всех муниципалитетов.

— А как оцениваете узнаваемость движения?

— Это приоритет. К концу 2026 года ставим амбициозную задачу: узнаваемость 90% среди учащихся и педагогов и порядка 85% среди родителей. Признаюсь, это непросто, но возможно. Сегодня «Движение первых» — самая большая детская организация в стране. Я и моя команда обязаны сделать всё возможное и невозможное, чтобы каждый нашёл своё направление.

ЦИФРОВОЕ ПОРТФОЛИО РЕБЕНКА

— 1 июня в рамках фестиваля на ВДНХ вы представили цифровое портфолио участника. Расскажите подробнее.

— Когда я пришёл в 2024 году, мы собрались командой и подумали: у нас огромная аудитория. Как сделать так, чтобы каждый участник мог понять свои достижения, отследить свой путь? Он так и называется — «Путь участника». А также дать возможность родителям, наставникам, педагогам понимать, где ребёнку помочь, чего ему сегодня не хватает. И конечно, профориентация — серьёзный вызов. Чем раньше ребёнок поймёт, что его интересует, тем проще будет преодолевать барьеры и достигать цели.

Входное окно — стать участником, затем пройти пять этапов, и на выходе – получаем лидера. Отслеживаешь свой путь. Но он стал лидером, а дальше что? Не должно быть так, что «бросили якорь» и остановились. Здесь подключаются вузы — идёт бесшовный карьерный подъём. Мы даём активным участникам дополнительные баллы для поступления. Благодарен команде Минобрнауки, которая нас поддержала. Уже 119 вузов дают от 3 до 10 дополнительных баллов. У нас ведь какая судьба бывает? Не хватает одного балла.

Портфолио позволяет следить за активностью участника и видеть, чего он достиг в движении.

— На площадке Петербургского форума вы подписали несколько соглашений. Как они повлияют на развитие движения?

— У нас большая партнёрская линия, создан попечительский совет. Вчера и сегодня мы подписали четыре соглашения — с ООО «4 лапы», авиакомпанией «Россия», ПСБ Банком. Я благодарен партнёрам, потому что идёт вовлечённость в подготовку будущих кадров. Проблемный вопрос с кадрами есть у всех, мы же расширяемся. Прогноз планирования — 15–20 лет вперёд, и везде нужны кадры.

Включённость партнёров даёт нам возможность создать пространства возможностей ещё интереснее, содержательнее. Чтобы ребята с юного возраста могли определиться: кем хочу стать, что мне интересно? Не буду раскрывать все секреты — у нас крупные мероприятия с 60 партнёрскими группами. Мы создаём условия, чтобы помогать друг другу. Площадка «Движения Первых» позволяет решать серьёзные задачи.

МОСТЫ ДРУЖБЫ

—Сегодня «Движение Первых» включено в международную деятельность. Какие результаты уже достигнуты и что планируете?

— Мы заключили порядка 35 соглашений с 27 странами. Создали Международную ассоциацию детских ассоциаций, в которую вошли 12 детских и положенных организаций и 11 стран. На международный детский фестиваль на ВДНХ к нам приехали дети из 28 стран. Что важно? Был запрос от самих ребят. Мы начали проводить телемосты, мосты дружбы. Мы транслируем, что наша страна — самая добрая, гостеприимная, солнечная, суверенная и, конечно, непобедимая. Рассказываем, насколько мы дружелюбны, готовы встречаться, просто дружить.

И дети бросили нам серьёзный вызов: «У взрослых есть свои советы, а почему у нас, детей, нет?» Мы совместно с международными партнерами вносим инициативу для международных детских организаций - расширить возрастную категорию 14 лет. Теперь дети — соавторы решений. Недавно на ВДНХ провели четвёртое заседание Международной ассоциации детских организаций, подписали ещё три соглашения.

— В чём главный принцип движения в работе с детьми?

— Движение создано, чтобы реализовывать идеи детей. Здесь в первую очередь дети — главные соавторы. Мы, взрослые, делаем всё вместе с детьми, но не вместо них. Это самое главное. Нам нужно сначала научиться правильно слушать детей. Наши дети уникальны. Они живут в цифровой среде, развиваются максимально быстро, становятся юными лидерами. Мы делаем всё возможное благодаря объединению ресурсов с Росмолодёжью, общественными организациями, партнёрами. Будущее страны принадлежит нашим детям.

— В сентябре стартует главное событие года — Международный фестиваль молодёжи в Екатеринбурге. Как «Движение Первых» интегрировано в его программу?

— Это одно из самых крупных мероприятий, которое пройдёт в Екатеринбурге. Мы бросили вызов: полностью детскую программу «Движение Первых» берёт под свою ответственность. Уже более 10 тысяч заявок от иностранных делегаций, более 100 стран подтвердили участие. 500 ребят-иностранцев и 500 ребят из Российской Федерации. Очень насыщенная программа.

Когда пройдёт мероприятие с 10-тысячной аудиторией, дети должны быть в коллаборации. Не просто отдельно участвовать в программе, а выступить на церемонии открытия и закрытия. И повсюду — в мероприятиях, в работе координационного совета МАДО, в школьных клубах дипломатии. Конкурсный отбор серьёзный, заявок подано очень много. Детское соавторство, детское участие без этой категории невозможно. Они должны быть везде. Дети дают нам уникальную обратную связь, амбициозные идеи, чтобы мы могли решать серьёзные задачи.