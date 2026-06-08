Это будет страшно: ученым дали инструкцию, как вести себя при обнаружении инопланетян

Международная академия астронавтики выпустила инструкцию: как действовать ученым, когда они обнаружат внеземной разум. Фото: adike/Shutterstock/Fotodom

Международная академия астронавтики выпустила инструкцию: как действовать ученым, когда они обнаружат внеземной разум. В академии считают, что это событие – лишь вопрос времени. В документе подробно расписано, как не спровоцировать панику и хаос, а также защитить ученых, сообщивших об открытии, от разъяренных толп. Если окажется, что иная цивилизация где-то у нас под боком, «это будет страшно», признаются авторы инструкции. Чего так боятся охотники за инопланетянами? KP.RU погрузилась в изучение документа.

МОСКОВСКИЙ ИНЦИДЕНТ

Речь не о вторжении. Треножники Уэллса, или злые марсиане, испепеляющие окрестности буквально взглядом из «Марс атакует» - это другое. Документ касается предельно «вегетарианского» сценария. Ученые получили сигнал. И хотят об этом объявить. Инопланетяне где-то далеко, они пока не «пришельцы», но они есть.

Мы же хорошо представляем себе, как это будет? Фильмов-то сколько снято. Президент одной из ведущих стран (а может, сразу несколько президентов) выступают по телевидению, прерывая эфир, и торжественно объявляют. В барах все столпились у телевизора, подвешенного к потолку за спиной бармена. Кружка пива замерла в воздухе. Бармен так и стоит, протирая стакан. На лицах – весь спектр эмоций.

Но, конечно, будет не так. Телевизоры в барах еще кое-где есть, но настроены вовсе не на новости, а на музыку-моду. Зато у каждого в руках смартфон. Смартфоны попадают из рук обедающих. Кто-то воскликнет, кто-то останется равнодушным. А кто-то побежит скупать гречку. Такие обязательно будут.

Бывший аналитик Банка Англии Хелен Маккоу недавно заявила: когда США (почему-то именно они) объявят, что внеземная жизнь обнаружена, это приведет к глобальному экономическому кризису и тотальному хаосу. Того же мнения придерживался ныне покойный физик Стивен Хокинг, а ныне здравствующий (хотя и старенький) космолог Пол Дэвис добавлял, что даже обнаружение примитивной микробной жизни станет «культурным шоком».

И рациональное зерно в этом есть. Первая версия обсуждаемого нами сегодня документа появилась в 1960-х, после так называемого «инцидента СТА-102» в 1965 году.

Все началось с теоретической работы советского астронома Николая Кардашева, который рассчитал, как выглядел бы искусственный радиоисточник. Оказалось, что один из недавно открытых объектов в созвездии Пегаса, под кодом СТА-102, максимально точно отвечает рассчитанным критериям. Кардашев отмечал, что искусственный сигнал был бы переменным. С помощью телескопа в Евпатории стали следить, и оказалось, что СТА-102 меняет свое излучение с периодом, надо же, 102 дня. Это ли не знак. В Государственном астрономическом институте им. Штернберга по этому поводу собрались ученые и принялись дискутировать. В зале присутствовал корреспондент, а, поскольку ученые, видимо, сами верили, что нашли инопланетян, журналист и передал в редакцию сенсационную новость.

Что тут началось. Зная, что советская пресса все сто раз перепроверит, на Западе пришли в ажитацию. Великий астроном Фрэнк Дрейк отправил телеграмму в Москву (с оплаченным ответом!) – дайте точные координаты. В барах и салунах люди вперивались в экраны телевизоров. Йоги медитировали. «Зеленые» достали плакаты и вышли на улицы. Отцы семейств скупали бинокли. Все телескопы мира уставились на созвездие Пегаса. Группа The Birds изготовила альбом «СТА-102», а Станислав Лем заострил перо (роман «Осмотр на месте»).

Уже на следующий день, 13 апреля 1965 года, в институте им. Штернберга прошла пресс-конференция, на которой корифеи советской астрономии вроде Иосифа Шкловского и самого Николая Кардашева успокаивали бурлящую мировую прессу («это только гипотеза»). Объект оказался в самом деле естественным, ну а если бы нет? Нам всех этих медитаций и митингов не нужно, решило научное сообщество, и накатало инструкцию на случай обнаружения сигналов. Которая с тех пор несколько раз менялась.

ВЗРЫВООПАСНЫЕ СОЦСЕТИ

И вот – новая версия документа. И сразу бросаются в глаза два отличия от предыдущей итерации (2010 год):

- социальные сети: люди, скорее всего, узнают о новости именно оттуда;

- безопасность ученых – никогда прежде не обсуждалось, как защитить тех, кто открыл.

И все это интригует.

По словам профессора Майкла Гарретта, директора Центра астрофизики Джодрелл-Бэнк и председателя комитета Международной академии астронавтики по поиску внеземного разума, главная задача – не раззвонить попусту, не ввергнуть общественность в панику, но в то же время обеспечить максимальную прозрачность.

- Я не знаю, произойдет ли это в этом году, в следующем, в следующем десятилетии, в следующем столетии или когда-то еще, — говорит он, - Но в конце концов кто-нибудь что-нибудь найдет. Вероятно, это будут астрономы, которые не ищут инопланетян специально, а изучают, например, протопланетные диски или Бог знает что еще. Наши рекомендации предназначены именно для них.

По мнению Гарретта, с социальными сетями надо быть особенно осторожными: в случае «взрывной» новости они мгновенно выйдут из-под контроля. Чтобы этого не случилось, ученым не рекомендовано постить все подряд в личные аккаунты, а взаимодействовать с серьезными, проверенными СМИ. Что-то открыли, уверенность полная – пожалуйста, все сведения туда. Конечно, соцсети все равно подхватят и все исказят, но тут уж что поделать.

Впрочем, особая нагрузка и ответственность падают именно на ученых: они должны, когда что-то найдут, тихонько сообщить максимальному числу коллег, чтобы те все проверили, и только потом… Верит ли сам Гарретт, что секрет, известный такому числу людей, все еще секрет? Кажется, не очень верит. Но другого пути не видит.

ОНА ПРОСТО РАСТВОРИЛАСЬ В ВОЗДУХЕ

Но действительно интригует пункт о личной безопасности ученых.

- Я не думаю, что кто-то всерьез задумывался о личной безопасности ученых в 2010 году, но подозреваю, что сейчас это более актуальная проблема, потому что довольно легко определить местонахождение людей, где они работают, где живут, - говорит Гарретт.

И тут на ум приходит, конечно же, история, которая разворачивается в США. Ученые, занимающиеся поисками пришельцев, таинственно пропадают и загадочно умирают.

На сегодня речь идет об 11-ти специалистах. Так, в феврале пропал генерал-майор ВВС в отставке Уильям «Нил» Маккасланд. Ранее он возглавлял Исследовательскую лабораторию ВВС США на базе Райт-Паттерсон — объекте, где якобы хранятся части НЛО. Генерал вышел из дома, оставив телефон и смарт-часы, но прихватив с собой револьвер. Годом ранее куда-то делась его коллега по проекту Mondaloy Моника Хасинто Реза, директор группы по обработке материалов в Лаборатории реактивного движения NASA. Моника буквально провалилась сквозь землю. Шла с товарищами в поход, замыкала, следовала в 10 метрах от предыдущего туриста. Тот оглянулся – а ее нет.

А еще раньше, в 2022-м, якобы покончила с собой Эми Эскридж из сверхсекретной лаборатории в Алабаме. Она не скрывала, что занимается антигравитацией. Потом нашли свидетеля, который утверждал: незадолго до трагедии Эми сказала, «если сообщат о моем самоубийстве, не верьте».

И так далее.

А что все это значит? Есть официальная версия: расходитесь, тут нет ничего интересного. Инциденты просто произошли по каким-то бытовым причинам, и не связаны между собой никак. А неофициальная версия блестяще отражена в новом фильме Стивена Спилберга «День разоблачения». По сюжету, ученый собирается рассказать «всем-всем-всем» про то, что инопланетяне давно нас посещают и компетентными органами изучаются. Но с героем начинают происходить неприятные события: вертолеты над домом, люди в черном и прочий голливудский экшн. Иными словами, конспирологи и примкнувший к ним Спилберг верят, что ученых просто убирают.

То или не то имеют в виду авторы документа? А они не поясняют. Но, судя по контексту, опасаются скорее не спецслужб, а просто неуравновешенных людей. Мало ли фанатиков. Мало ли тех, кто скажет: это не инопланетяне, а бесы. Вот кто привел бесов на Землю. Давайте его накажем.

НЕ ПОСТРОИЛИ КОММУНИЗМ

В целом складывается впечатление, что авторы документа сами не рады что-то этакое открыть, и рассматривают космос как угрозу.

Одно дело, если принят сигнал с расстояния в тысячи и миллионы световых лет, говорит Гарретт.

- Но если вы обнаружили что-то, находящееся, например, за пределами Солнечной системы, это, вероятно, было бы довольно страшно, - добавляет он.

Иными словами, обнаружение некой цивилизации «у нас под боком» - угроза. И даже не надо фантазировать, а почему, да мало ли! Придет и все тут разрушит. Вот мы бы на его месте, если бы могли? И он точно такой же, как мы.

Человечество бесконечно далеко ушло от идей уютной советской фантастики, в которой иной разум рассматривался преимущественно как союзник. Рассуждали просто. Коммунизм – высшая стадия развития любого общества. Инопланетяне, конечно же, бесконечно развиты. Значит, у них коммунизм. Разве земной коммунист не найдет общего языка с небесным?

Коммунизма нет, инопланетян в общем-то тоже, а страх есть. Новый документ отражает скорее состояние общества, чем какие-то научные идеи. Как сказано в известном меме, «страшно, очень страшно. Если бы мы знали, что это. Но мы не знаем, что это».

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