Нашли истекающим кровью в саду: в Лондоне убили Талая Райли, писавшего песни для Бритни Спирс и Дуа Липы

Британский певец и автор песен Талай Райли был зарезан. Фото: C Brandon / Contributor/gettyimages.com

Британский певец и автор песен Талай Райли, известный по работе с такими мировыми звездами, как Бритни Спирс, Дуа Липа, Зендея, Элли Голдинг и Крейг Дэвид, погиб в результате нападения с ножом в Лондоне. Музыканту было 35 лет.

Трагедия произошла утром 5 июня в районе Сильвертаун на востоке британской столицы. Полиция получила сообщение о нападении и прибыла на место около девяти часов утра. В саду одного из домов правоохранители обнаружили Талая Райли, настоящее имя которого – Марк Орабийи. У него были множественные ножевые ранения. Несмотря на усилия медиков, спасти музыканта не удалось – он скончался на месте.

Во время того же инцидента пострадал еще один юноша в возрасте около 20 лет. Его доставили в больницу с аналогичными порезами. По данным врачей, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Сразу после нападения полиция задержала троих подозреваемых. Позднее 27-летнего юношу отпустили под залог до завершения расследования, а 24-летнего парня и 25-летнюю девушку освободили без предъявления обвинений. Следствие по делу продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут возможных свидетелей.

Смерть музыканта стала шоком для его коллег и поклонников. Память Райли почтили многие известные артисты, среди которых Stormzy, Палома Фейт, Oritsé Williams, Wretch 32 и Kehlani. Особенно эмоционально на трагедию отреагировал его брат, продюсер Scribz Riley. Он признался, что незадолго до случившегося они обсуждали планы на будущее и новые проекты, поэтому произошедшее до сих пор кажется ему нереальным.

Талай Райли начал музыкальную карьеру очень рано. Свой первый крупный контракт с издательством Global Publishing он подписал уже в 18 лет. Впервые широкая публика обратила на парня внимание в 2009 году после выхода трека Oopsie Daisie рэпера Chip, над которым Райли работал как автор. Композиция стала хитом и попала в первую десятку британского чарта.

Позже он заключил контракт с Jive/Sony Records и быстро стал востребованным сонграйтером. За годы карьеры Райли сотрудничал с множеством известных исполнителей, включая Бритни Спирс, Дуа Липу, Usher, Jessie J, Игги Азалию, Элли Голдинг, Халида, The Chainsmokers, Криса Брауна и других артистов. Одним из самых известных собственных хитов стала композиция Make You Mine, благодаря которой его имя узнали далеко за пределами Великобритании.

Музыкант не ограничивался студийной работой и активно выступал на сцене, гастролируя по Великобритании и США вместе с известными исполнителями. Его вклад в музыкальную индустрию был отмечен и профессиональным сообществом. В 2019 году Райли стал одним из соавторов песни Lights On американской певицы H.E.R. Альбом, в который вошла эта композиция, получил премию Grammy в категории «Лучший R&B-альбом».

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