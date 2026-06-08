Страна атомных ледоколов: зачем России единственный в мире ледокольный флот и почему мы его расширяем

«Иван Папанин» был введен в эксплуатацию в 2025 году, став первым в мире боевым (не атомным) ледоколом. Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Владимир Путин обсудил строительство атомных ледоколов, военных и транспортных кораблей с генеральным директором Объединённой судостроительной корпорации Андреем Пучковым.

- Ваша корпорация - это не только судостроительные верфи и судоремонтные предприятия, но и научные центры, конструкторские бюро, приборная база – предприятия и структуры, которые занимаются приборами, - представил гостя широкой аудитории президент. - Вы наше ведущее объединение в области судостроения.

Путин добавил, что в 2023-2024 годах правительство вложило в компанию больше 80 миллиардов рублей. И поставило задачи - в том числе, расширить атомный ледокольный флот.

- Расскажите, как идет работа?

Пучков тут же отчитался о деньгах - второй год предприятие работает в плюс, а не в убыток, выручка в 2025-м составила 525 миллиардов рублей.

Президент России Владимир Путин и генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

За последние три года сдано 110 кораблей, рекорд - в прошлом году, - 50 судов.

- Работаем по государственному оборонному заказу: в прошлом году Военно-Морскому флоту передали четыре подводные лодки, первый боевой ледокол «Иван Папанин». В 2026 году тоже планируем ряд значимых событий.

Если о подлодках «Комсомолка» писала подробно, то «Иван Папанин» появился у нас впервые. Корабль был введен в эксплуатацию в 2025 году, став первым в мире боевым (не атомным) ледоколом. В планах - построить еще три таких корабля. Вместе с атомным ледокольным флотом это дает нам абсолютное господство в Арктике.

- В гражданской части упомяну крупнейшую в истории серию атомных ледоколов: в прошлом году сдали «Якутию», в этом достраиваем «Чукотку». «Ленинград» и «Сталинград», которые под вашим руководством закладывали, находятся в строительстве, - отчитался Пучков.

Верфи ОСК строят все: пассажирские лайнеры, грузовые корабли, рыболовецкие суда. Собираются российские корабельщики осваивать новые вершины - создавать новые модели кораблей, которые раньше в России не строили.

- К слову о планах. Вы в своё время отметили, что в том, что касается флота, горизонт – это минимум середина этого века. И мы сейчас создаём задел на десятилетия. Модернизируем верфи, в этом году выходим на строительство «Северной верфи» - это наш флагманский проект, практически полностью завод будет перестроен. Работаем в области импортозамещения судового оборудования и, конечно, занимаемся цифровизацией нашей отрасли, - отчитался гость.

- Нужно сделать всё, чтобы у нас не зависла работа по двум ледоколам, о которых вы сказали, – это «Ленинград» и «Сталинград». И конечно, продолжить реализацию планов по «Лидеру» (проект огромных атомных ледоколов нового поколения, - ред.), - наказал президент.

Пучков пообещал - судостроители не подведут.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

- На данный момент у России 8 атомных ледоколов, еще 4 - в планах.

- Наша страна - единственная в мире, обладающая такой технологией.

- Угнаться за нами пытается Китай, в декабре 2025 года КНР представила первый прототип атомного ледокола.

- У США, владеющих самым мощным флотом в мире, лишь 2 дизель-электрических ледокола - Polar Star и Healy. Планируется построить еще 11 - для освоения Арктики и «выполнения стратегических задач».

ЗАЧЕМ ЭТО РОССИИ?

Россия развивает Северный морской путь - он может стать одной из главных транспортных артерий мира. По сути - это альтернатива Суэцкому каналу, главному пути из Европы в Азию. Что не менее важно - этот проход полностью контролирует именно наша страна. Кроме того, маршрут через СМП вдвое короче, чем любой другой морской путь из Европы на Дальний Восток.

Главные минусы - проход является сезонным, зимой льды сковывают моря и реки. И только наши атомные ледоколы могут провести корабли по самым сложным участкам.

Добавим, что общий объём грузоперевозок по Северному морскому пути В 2014 году составлял 4 млн тонн, а в 2025 году - 37,02 млн тонн. Один из главных товаров, СМП - нефть и сжиженный газ.