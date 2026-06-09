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Политика9 июня 2026 6:01

Последние новости и боевые сводки по СВО на Украине на 9 июня: Что Зеленский нашептал Пашиняну, кого Трамп нашел для незалежной, увидел ли Гросси новое в Запорожской АЭС

«КП» публикует боевые сводки и последние новости вокруг СВО на Украине на 9 июня 2026
Игорь ЯКУНИН
Украинский лидер поздравил Николу Пашиняна, который месяц назад поил Зеленского в Ереване многолетним коньяком

Украинский лидер поздравил Николу Пашиняна, который месяц назад поил Зеленского в Ереване многолетним коньяком

Фото: REUTERS.

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 9 июня.

1. Новости с фронта: освобожден поселок Химик

2. Зеленский улетел в Лондон не из Польши

3. Гросси рассуждает про Запорожскую АЭС без акцентов

4. С деньгами для бойцов ВСУ возникли проблемы

5. Брюссель подкинул Киеву 2.8 млрд «на жизнь»

6. Лидер незалежной поздравил лидера Армении с европейской победой

7. Украинский металл не пускают в Старый Свет

8. Трамп нашел посредника, которому нести украинский крест

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 9 ИЮНЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» уничтожили 235 националистов и 14 автомобилей.

Подразделения «Запада» вывели из строя 220 боевиков и три бронемашины.

«Южная» группировка войск освободила поселок Химик в ДНР. Противник потерял 180 человек и пять артиллерийских орудий.

На счету «Центра» - 325 солдат врага, бронемашина и два автомобиля.

«Восток» нанес ВСУ такой урон: 450 военнослужащих, две бронемашины и пять автомобилей.

«Днепр» упокоил до 35 бойцов. Сжег 20 автомобилей и станцию РЭБ.

Силы ПВО сбили восемь управляемых авиабомб и 634 дрона.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 9 ИЮНЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Зеленский изменил Варшаве с Кишиневом

Владимиру Зеленскому его пляски на костях стоили удобной логистики. До июня для зарубежных полетов он использовал польский международный аэропорт Жешув-Ясёнка. Но 7 июня на встречу в Лондоне со спонсорами его путешествия в бездну ему пришлось вылетать из Кишинева. Официально причину смены маршрута никто не объяснил, но украинское издание «Страна.ua» справедливо предположило, что полякам надоело безвозмездно заправлять и обслуживать борты для борова, который гадит в корыто, из которого ест. За несколько дней до смены аэропорта криворожский трагикомик присвоил учебному центру ВСУ звание «героев УПА*» и перевез на мемориал под Киевом кости убийцы поляков Андрея Мельника. В Варшаве этот шабаш назвали фатальной ошибкой, заявив, что Зеленский должен извиниться. Ну да, нашли дурака.

Владимиру Зеленскому его пляски на костях стоили удобной логистики

Владимиру Зеленскому его пляски на костях стоили удобной логистики

Фото: REUTERS.

Гросси вновь призывает не обстреливать ЗАЭС и Киев, и Москву

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в сотый раз отмечая нарушения режима тишины у Запорожской АЭС, опять не назвал виновных в обстрелах и станции, и Энергодара. Он заявил: «Я и моя команда участвовали в консультациях с обоими правительствами, пытаясь убедить их продолжать соблюдать режим прекращения огня». Так он отреагировал на обстрел ремонтных бригад, восстанавливающих ЛЭП, подающих электроэнергию на станцию, и ночную атаку на жилые дома. А глава «Росатома» Алексей Лихачёв прямо сказал: киевский режим пытается окончательно вымотать персонал АЭС и жителей Энергодара. Вот только для чего — чтобы люди бросили атомную станцию и уехали отсюда?

Киеву не хватает денег для выплат военным

Ярослав Железняк, депутат Рады, огорчил родню военных. Он заявил, что боевикам скоро нечем будет платить: «Минобороны на бюджетном комитете сообщило про дефицит финансового ресурса для денежного довольствия». Народный избранник сообщил в своем ТГ-канале, что оборонное ведомство прямо сейчас «нашло гроши», но к концу года затребует выделения дополнительных средств. Но вот, например, военнослужащие 21-й бригады ВСУ в Сумской области уже сейчас жалуются , что выплаты им задерживают. Так вы же завтра отправитесь на небеса — а зачем там деньги?

Брюссель перевел Киеву почти три миллиарда евро

Пока Минобороны незалежной жалуется на нехватку средств, Евросоюз направил киевскому режиму седьмой транш макрофинансовой помощи в размере 2,8 млрд евро. Это деньги из европейского спецфонда. Его создали для вентиляции украинского госбюджета. А именно, для «удовлетворения ее финансовых потребностей и поддержания госуправления». Отличная формулировка, а белый порошок для Банковой - это поддержка госуправления?

Зеленский поздравил Пашиняна с "великой победой"

Украинский лидер поздравил Николу Пашиняна, который месяц назад поил Зеленского в Ереване многолетним коньяком, с победой на парламентских выборах. Обращение разместил в соцсети Х: «Поздравляю Армению с проведением демократических и свободных выборов, и Никола Пашиняна по случаю его победы. Украина готова к расширению сотрудничества». Итоги голосования, при котором партия премьера не смогла перевалить рубеж в 50%, Зеленский назвал «победой суверенитета Армении» и «вашей независимости». Хозяин Банковой также обратился к ЕС с требованием оказать Еревану «реальную поддержку». То есть он теперь клянчит и за себя, и за того парня, который на барабанах.

Украинские металлурги противны Европе

Украинские СМИ огорчают украинцев. Сообщается, что самостийная металлургия потеряла четыре пятых своих производственных мощностей за 4.5 года, а правила торговли с ЕС добивают отрасль. После того, как с этого года заработал механизм корректировки углеродных выбросов на границе (CBAM), украинские экспортеры обязаны нести финответственность при поставках в ЕС энергоемких товаров — в первую очередь, металлов. По данным издания, крупнейший завод с иностранными инвестициями, «АрселорМиттал Кривой Рог» потерял уже 300 тысяч тонн заказов лишь за первый квартал 2026-го. Евроимпортеры, не желая доплачивать по 50–75 евро за каждую тонну украинского проката, массово расторгают контракты. Общие потери украинского металлургического экспорта могут превысить один млрд евро в год. Гвозди бы делать из этих потерь.

Посредником по Украине Трамп предложил патриарха

Израильский новостной портал Ynet сообщает: Дональд Трамп поддержал кандидатуру патриарха Иерусалимского Феофила III как посредника на переговорах между Россией и Украиной. Это стало известно послед того, как иерарх церкви побывал с визитом в Вашингтоне в начале июня. Они около 40 минут поговорили с Трампом. Кроме ограничений, касающихся как мусульман, так и христиан на Святой земле, в плане доступа к местам поклонения и соблюдения религиозных обрядов, говорили и о мире в Европе. Ресрус сообщает: «Трамп дал согласие на то, чтобы Иерусалимский патриарх выступил посредником между Москвой и Киевом в усилиях по достижению перемирия». Феофил III в июне должен будет встретиться с президентом России. По мнению израильского ресурса, патриарх считается фигурой, пользующейся доверием обеих сторон. У него высокий авторитет в православном мире. Он участник ряда дипломатических и гуманитарных инициатив. Ну, дай то Бог...

* организация признана в России экстремистской и запрещена