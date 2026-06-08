«Социальный проект начинается не с заявки, а с человека»

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Фонд президентских грантов работает почти десять лет и за это время стал одним из ключевых механизмов поддержки некоммерческого сектора в России. В интервью КП на ПМЭФ заместитель генерального директора фонда Иннокентий Дементьев и руководитель проектов Благотворительного фонда «Детская миссия» имени преподобного Серафима Вырицского, член общественного совета Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александра Запевалова рассказали, как грантовая поддержка помогает НКО переходить от разовой благотворительности к системной работе, почему для социальных проектов важны партнерства с бизнесом и государством, как оцениваются результаты грантополучателей и что нужно учитывать тем, кто только готовит заявку.

Фонд как инфраструктура поддержки НКО

— Фонд президентских грантов — это не только работа в рамках Петербургского международного экономического форума, а огромная система поддержки социальных проектов по всей стране. Сколько проектов фонд поддержал за время своей работы?

Иннокентий Дементьев:

Фонд работает уже девять лет. За это время напрямую, как Фонд президентских грантов, мы поддержали 35 тысяч проектов. Кроме того, мы проводим и софинансируем региональные конкурсы. Если учитывать и их, получается 58 тысяч проектов.

Это действительно массовый инструмент поддержки. Ежегодно мы напрямую поддерживаем примерно 3 тысячи проектов, а заявок получаем около 20 тысяч. В наших конкурсах уже участвовали 76% всех реально работающих НКО страны. Юридически зарегистрированных организаций больше, но часть из них фактически не действует. По нашей методологии в России около 67 тысяч действующих НКО, и большинство из них уже приходили к нам на конкурс.

— За эти годы у фонда накопился огромный массив данных. Можно ли уже оценивать не только количество поддержанных инициатив, но и то, как деятельность фонда изменила некоммерческий сектор и социальную политику в России?

Иннокентий Дементьев:

Это очень актуальный вопрос. Сейчас мы как раз проводим большое исследование качественных изменений в некоммерческом секторе и, шире, в социальной политике. В 2027 году фонду исполнится десять лет, и к этой дате мы хотим показать не только цифры, но и реальные изменения по отдельным направлениям.

Мы опрашиваем НКО: что изменилось не только в их проектах, но и в самих организациях, какими они были, какими стали, какие цели ставят на долгосрочную перспективу. Уже видно, что в целых сегментах социальной сферы произошли ощутимые изменения.

Например, в стране появилась разветвленная сеть паллиативной помощи. Когда-то это были отдельные подвижники и активисты. Сегодня это по-прежнему люди с огромной внутренней мотивацией, но их стало гораздо больше: практически в каждом регионе есть организация, хоспис или выездная служба, где помогают людям, находящимся в тяжелом состоянии, в том числе в конце жизни.

Изменилась и система долговременного ухода. Есть фонд «Старость в радость», который много лет занимается помощью пожилым людям. Сейчас эта тема вышла уже на государственный уровень, появилась нормативная база, связанная с системой долговременного ухода.

Еще один пример — историческая память. Раньше это тоже часто были отдельные активисты, которые проводили реконструкции или локальные мероприятия. Сейчас это сотни качественных проектов по всей стране, в том числе посвященных юбилейным датам Великой Победы. При поддержке фонда такие инициативы стали массовым движением: в каждом регионе можно найти хотя бы один достойный и интересный проект на эту тему.

К десятилетию фонда мы покажем эти изменения по сегментам, отраслям и с конкретными данными. Пока мы ежегодно выделяем лучшие практики: отбираем топ-100 реализованных проектов среди грантополучателей. Именно там сосредоточены сильные, уже проверенные решения, которые можно изучать и масштабировать.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Кейс «Детской миссии»: от волонтерского движения к системной работе

— Александра, расскажите, чем занимается Благотворительный фонд «Детская миссия» имени преподобного Серафима Вырицского.

Александра Запевалова:

В этом году нашему фонду исполняется 15 лет, а само волонтерское движение возникло еще раньше. В общей сложности нам уже больше 20 лет.

Фонд поддерживает детей-сирот, которые находятся в сиротских учреждениях, а также ищет приемных родителей для ребят с особенностями здоровья, инвалидностью, в том числе тяжелой. В этом специфика «Детской миссии».

Те приемные семьи, которые решаются взять под опеку таких детей, живут у нас в поселке Вырица. Там создан центр приемных семей — особая среда, где есть условия для социализации, реабилитации и нормальной жизни. Наши ребята показывают очень сильные результаты социализации. Во многом это стало возможным благодаря поддержке Фонда президентских грантов: многие проекты мы реализуем при непосредственном участии в его конкурсах.

— Ваш фонд работал еще до появления Фонда президентских грантов. Что изменилось с появлением такого мощного инструмента поддержки?

Александра Запевалова:

У нашей организации уже семь реализованных проектов при поддержке Фонда президентских грантов. Общая сумма грантовой поддержки — более 30 миллионов рублей. Если учитывать софинансирование, стоимость этих проектов превышает 60 миллионов рублей. И это результат работы одной организации.

Для нас главное изменение в том, что фонд дал возможность перейти от ситуационной благотворительности к системной работе. От разового получения гранта — к профессиональной деятельности.

За эти годы качественно изменились и специалисты третьего сектора. Компетенции, которые они получают благодаря поддержке Фонда президентских грантов, образовательным программам и Школе управления НКО, — это беспрецедентный уровень поддержки и профессионального роста для сотрудников некоммерческих организаций.

— Какие ключевые проекты «Детская миссия» реализует сейчас?

Александра Запевалова:

Сейчас мы завершаем второй этап проекта «Вместе жить». Это проект сопровождаемого проживания для ребят, которые вырастают и должны выбрать дальнейший формат жизни. В силу своих особенностей многие из них не смогут жить самостоятельно в большом мегаполисе, поэтому мы тестируем разные варианты: жизнь в деревне, в общинной системе, не в одиночку, а при сопровождении.

Мы также развиваем проект в Псковской области — это расширение нашей географии. Речь о «Доме трудолюбия» в деревне Вехно. Этот проект мы тоже когда-то начинали вместе с Фондом президентских грантов.

В этом году мы проводили там исследование, и местные жители говорили, что приход организации в деревню кардинально изменил их жизнь. «Детская миссия» фактически стала для них градообразующим центром. Предыдущее предприятие закрылось много лет назад, люди уезжали, земли отдавали почти за бесценок. Сейчас в деревне заметно возрождение — во многом потому, что там появилась некоммерческая организация и возникла новая деятельность.

ПМЭФ и социальная повестка: зачем НКО крупная деловая площадка

— Вы не первый раз участвуете в Петербургском международном экономическом форуме по приглашению Фонда президентских грантов. Что дает НКО присутствие на такой площадке?

Александра Запевалова:

Даже если организация уже реализует седьмой проект при поддержке Фонда президентских грантов, она все равно должна развиваться. Фонд постоянно учит нас совершенствовать знания, искать партнерства, смотреть шире.

Петербургский международный экономический форум — это фантастическая возможность получить новые контакты и рассказать о своей работе. И очень важно, что социальный трек сегодня занимает в повестке форума серьезное место. Это уже не добавочный пункт, а неотъемлемая часть разговора о развитии общества, государства и экономики. Любая деятельность в конечном счете должна соотноситься с людьми. А третий сектор как раз работает с качеством жизни людей.

То, что НКО присутствуют на такой площадке и что разговоров о третьем секторе становится больше, — во многом заслуга Фонда президентских грантов. Он привел нас туда, где некоммерческие организации могут заявить о себе и показать результаты.

— Какие практические результаты принесло вам участие в предыдущем форуме?

Александра Запевалова:

В прошлом году мы собрали около 150 контактов. Это были представители бизнеса, власти, банковского сектора, коллеги из НКО в других регионах. В течение года мы эти контакты отрабатывали, и они дали конкретные результаты.

Один пример связан с проектом «Вместе жить». На средства Фонда президентских грантов мы оборудовали мастерские, где наши ребята осваивают новые профессии. На площадке форума нам удалось договориться с представителями ПАО «Газпром нефть» об участии в большой благотворительной ярмарке. Для нас это было первое мероприятие такого масштаба.

Для ребят, которые еще адаптируются ко взрослой жизни и только осваивают ремесло, это был серьезный вызов. Они приняли его вместе с опекунами и наставниками. За короткое время мы подготовили целую линейку изделий и впервые участвовали в большой рождественской благотворительной выставке.

Здесь у нас есть примеры того, что сделали ребята: это изделия из глины, они сами лепили и расписывали. У нас нет одинаковых работ: они могут совпадать по форме, но по росписи и сюжету не повторяются. Для нас это стало новым толчком и выходом на другой масштаб деятельности именно в ремесленном направлении.

Кроме того, участие в таких мероприятиях сильно увеличивает нематериальный актив организации. Это не всегда напрямую конвертируется в деньги, но делает команду сильнее, расширяет связи, повышает устойчивость и ресурсоспособность. За такую возможность мы очень благодарны Фонду президентских грантов.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

— Что удалось сделать уже после прошлогоднего форума и как вы работаете на ПМЭФ в этом году?

Александра Запевалова:

После прошлого форума у нас получилось провести полноценную пресс-конференцию в ТАСС. В тот момент мы готовили большое мероприятие с Общественной палатой — семейный музыкальный фестиваль с открытым входом для жителей Санкт-Петербурга. Его задача — поддержка многодетности, приемного родительства и семейных ценностей.

ТАСС предоставил нам площадку для пресс-конференции с участием представителей Общественной палаты, аппарата Общественной палаты, Комитета по социальной политике и «Детской миссии» как основного партнера фестиваля. Информация о фестивале была размещена на 150 билбордах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это пример коллаборации с рекламным агентством «Рим», с которым мы тоже познакомились на петербургской площадке.

В этом году мы уже лучше ориентируемся на форуме и работаем точечно. Пока не буду называть конкретные договоренности, но у нас есть рабочая версия взаимодействия с несколькими банками, а также приглашения к участию в фестивале от НКО, которые тоже представлены на форуме.

Софинансирование и бизнес: почему социальный проект должен быть устойчивым

— Почему для фонда так важно, чтобы НКО умели привлекать софинансирование и партнерские ресурсы?

Иннокентий Дементьев:

Я экономист, и с профессиональной точки зрения, это прежде всего мультипликатор. Когда на один рубль государственных средств появляется результат на три, пять, десять, пятнадцать, двадцать рублей и больше, проект может системно вырасти.

Но важно уточнить: мы не требуем, чтобы софинансирование обязательно было денежным. Это может быть предоставление помещений, оборудования, экспертная помощь, волонтерский вклад. Организация может посчитать и учесть такой вклад как софинансирование.

Если у проекта есть софинансирование и реальные партнеры, значит, он надежнее и устойчивее. Для нас ключевой показатель — повышение доли успешно реализованных проектов. Если рядом с НКО есть партнеры, в сложный момент кто-то сможет поддержать. Фонд дает финансовую помощь, иногда административную — например, приглашение на форумы. Но мы не всегда можем быть рядом с организацией на каждом этапе. Поэтому вокруг сильного проекта должна быть сеть партнеров.

Для нас НКО — это во многом общественные лидеры, люди, которые способны объединять других. При оценке проекта мы смотрим, действительно ли вокруг него есть сообщество, или это пока идея одного человека. Идея одного человека — тоже хорошо: значит, он уже наш человек. Но ему важно поговорить с другими, убедиться, что кто-то еще готов поддержать проект и вместе его реализовывать.

Получить грант — это одно. Реализовать проект, особенно в сложной социальной сфере, — совсем другое. Там много нюансов, нужна компетенция и надежные партнеры, в том числе из бизнеса. Сегодня бизнес готов идти в такие партнерства: развиваются программы корпоративной социальной ответственности, и у компаний есть понимание, что они существуют не в вакууме, а в конкретном обществе, на конкретной территории, с конкретными людьми и их проблемами.

— Что бизнес получает, вкладываясь в проекты НКО? Это уже давно не похоже на формальную обязанность — у многих компаний есть сильные команды корпоративной социальной ответственности.

Иннокентий Дементьев:

Мотивы могут быть разными. Если говорить о классической корпоративной социальной ответственности, то для бизнеса ценны знание региона присутствия и понимание реальных запросов людей на этой территории.

Некоммерческие организации, особенно прошедшие наше обучение, хорошо погружены в методологию социального проектирования. Мы учим их очень точно отвечать на вопросы: каким конкретно людям вы помогаете, какую проблему решаете, что должно измениться в жизни вашей целевой группы. Организации проводят исследования, работают с людьми напрямую, и эти знания очень ценны. Бизнес часто обращается к НКО именно за такой экспертизой и одновременно становится партнером проекта.

У многих компаний сегодня есть своя социальная миссия. Для потребителей тоже становится важным, чтобы в товарах и услугах, которыми они пользуются, была заложена добрая социальная история. На многих рынках это уже преимущество. Поэтому бизнес сотрудничает с НКО, а иногда даже пытается создавать собственные некоммерческие организации. Мы в таких случаях подсказываем: не обязательно изобретать велосипед, можно взять готового партнера из базы фонда. Бизнес на это охотно соглашается.

Если говорить о малом и среднем бизнесе, то предприниматель часто сам по природе пассионарий и лидер — так же, как активный человек в НКО. У многих предпринимателей есть личная социальная миссия. Кто-то в детстве оказался в трудной жизненной ситуации, вырос в проблемной семье, добился успеха и хочет помочь детям, которые сегодня переживают похожий опыт. У кого-то в семье есть человек, нуждающийся в социальной помощи. Предприниматель думает не только о том, как помочь одному родственнику, а о том, как системно решить проблему в своем городе.

В малых городах и поселках граница между бизнесом и НКО иногда вообще очень условна. Активный человек может одновременно вести небольшое дело и социальный проект. В образовании, просвещении, детских лагерях, социальных сервисах бывает трудно сказать, где заканчивается предприятие и начинается НКО. Люди делают хорошее дело, выбирают некоммерческую форму и развивают его как общественный проект. Это нормальная и важная часть социальной инфраструктуры.

Как оценивают результаты проектов

— Фонд много говорит о том, какими должны быть заявки. Но не менее важен вопрос: как оценивается качество уже реализованных проектов? Получают ли НКО с хорошей репутацией дополнительные возможности?

Иннокентий Дементьев:

Оценка проекта на входе — только одна часть нашей работы. Второй большой процесс — оценка результатов реализации. Поскольку в конкурсах фонда уже участвовали 76% реально действующих НКО, у нас накопилась огромная база знаний: с чем организации приходили, что получилось, что не получилось, какие выводы они сделали.

Первый важный компонент — самооценка. Мы подталкиваем НКО к тому, чтобы они сами анализировали: что удалось, что нужно совершенствовать, довольна ли целевая группа результатом, чего ей не хватило. Если чего-то не хватило, значит, в следующем проекте это нужно докручивать и дорабатывать.

Второй компонент — репутация. Результаты прошлых проектов учитываются в будущих конкурсах. Эксперты видят, как организация реализовала проект: успешно, удовлетворительно или, бывает, неудовлетворительно. Этот репутационный компонент уже довольно серьезно влияет на оценку — он зашит в критерии, связанные с командой и опытом организации, и косвенно влияет на другие критерии. Когда эксперт видит историю реализации проектов, он может составить более точное мнение.

Третий компонент — публичность. Мы максимально открытый фонд. У нас есть портал оценка.гранты.рф, где любой гражданин может посмотреть, как реализован проект. Мы работаем с государственными деньгами, многие НКО также привлекают средства бизнеса, пожертвования граждан, краудфандинг. Кроме того, большое количество людей становится участниками или благополучателями проектов. Поэтому общество должно видеть, кому выделялись средства и что в итоге получилось.

Отдельно мы ежегодно выбираем 100 лучших реализованных проектов. Для этих организаций появляются дополнительные возможности: приоритетное участие в форумах и мероприятиях, приглашения на встречи. Периодически проходят встречи с президентом Владимиром Путиным, который интересуется работой фонда и спрашивает, какие есть интересные проекты, что можно посмотреть, с кем пообщаться. Когда это возможно, мы предлагаем к участию представителей организаций из топ-100 — в зависимости от тематики встречи.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

— Александра, «Детская миссия» попадала в топ-100 лучших проектов?

Александра Запевалова:

Да, мы неоднократно становились лауреатами топ-100 и один раз вошли в него как победители с проектом «Шаг в профессию». Это профориентационный проект, который помогает ребятам с трудной судьбой готовиться к будущей самостоятельной жизни.

Для НКО попадание в топ-100 — это не только маркер для бизнеса и органов власти, которые с нами сотрудничают. Это еще и возможность для самих благополучателей оценить работу организации. Люди, ради которых создается проект, могут зайти на портал и поставить свою оценку.

Для НКО это огромный мотивирующий фактор. Попасть в топ-100 — престижно, важно и очень ценно.

Иннокентий Дементьев:

Добавлю, что каждая организация, попавшая в топ-100, получает право пройти эксклюзивную образовательную программу. Обычно мы делаем ее в партнерстве со школой управления «Сколково». Это одна из ведущих организаций в сфере бизнес-образования, и у них есть отдельный трек для НКО. Для команды такая программа иногда действительно может быть дороже денег.

Советы заявителям: смелость, партнеры и реалистичные показатели

— Какие советы вы дали бы авторам проектов: тем, кто только собирается подавать заявку, и тем, кто уже реализует социальные инициативы?

Иннокентий Дементьев:

Первое — быть смелыми и ничего не бояться. Если вы задумали доброе дело, которое помогает людям и улучшает их жизнь, вы уже наш человек. Поддержка есть, нужно просто правильно подготовиться.

Второе — обязательно проходить образовательные программы перед подачей заявки. У нас уже несколько лет очень активно развивается образовательный трек. В прошлом году мы открыли собственную организацию — Школу управления НКО, которая реализует программы для новичков и опытных организаций. Есть в том числе медийный трек, который помогает НКО становиться более заметными.

Важно понимать социальное проектирование: как устроен проект, как сделать так, чтобы ваша идея была поддержана другими людьми. Сначала нужно исследовать целевую группу, для которой вы хотите работать: какие у людей реальные проблемы и чаяния, какое место вашей организации в их решении, что именно даст проект, какие изменения произойдут в жизни людей.

Когда организация проходит этот путь, первоначальная идея часто меняется, но становится гораздо сильнее. Во время обучения вы находите партнеров, задаете им вопросы, получаете обратную связь. Кто-то скажет: здесь все не так, обратите внимание на другую целевую группу. В итоге проект становится точнее и эффективнее. Мы поддерживаем тех, кто способен собрать сильный социальный проект. А чтобы понять, как это сделать, нужно учиться и проделать работу над собой.

Третье — заранее думать о партнерствах. Чем больше партнеров, тем лучше. Следующий конкурс у нас стартует 1 сентября. Кажется, что это еще не скоро, но если вы хотите сделать крупный проект с масштабными мероприятиями, нужно заранее договариваться о площадках, оборудовании, ресурсах, местах проведения. Окно подачи заявки длится полтора месяца. Написать текст заявки можно быстро, но собрать сам проект — это гораздо более широкая задача.

И наконец, важно планировать амбициозно, но реалистично. Не нужно загонять себя в гонку показателей. Иногда организация думает: напишем, что проект охватит миллион человек, и нам точно дадут грант. Но потом при отчете мы спросим: а миллион действительно охватили? Поэтому показатели должны быть сильными, но достижимыми.

Успешный социальный проект начинается не с заявки и не с красивой формулировки. Он начинается с честного понимания реальной проблемы людей — и с готовности собрать вокруг этой проблемы команду, партнеров и устойчивое решение.