Украина может сделать баллистическую ракету, но наше ПВО умеет работать с такими угрозами

Зеленский заявил, что Украина подошла «очень близко» к созданию баллистической ракеты. Фото: REUTERS.

Украина подошла «очень близко» к созданию баллистической ракеты, утверждает Владимир Зеленский. Такой он хотел бы наносить удары вглубь России. Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу Sky News.

В это же время стало известно, что Британия, Франция и Германия наладят производство дальнобойных систем вооружений для ВСУ. Об этом сообщалось в совместном заявлении лидеров трех этих стран после их переговоров в Лондоне с главой киевского режима.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с заместителем президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константином Сивковым.

ЧТО ПРИДУМАЮТ ЕВРОПЕЙЦЫ

- Что три европейские страны совместно могут сделать дальнобойного для ВСУ?

- Выпускать дальнобойные ракетные системы для европейцев проблемы не составляет. Украина и сама имела потенциал, чтобы делать такие ракеты. У них была система «Сапсан» - обычная баллистическая ракета. Но надо иметь ввиду, что такие ракеты перехватываются нашими системами ПВО - и С-400, и С-300, и «Витязь». Не говоря уже про С-500 «Прометей». Чтобы ракета была не перехватываемая, она должна идти по квазибаллистической траектории. То есть, по траектории маневрировать. И вот тут есть проблемы.

- Какие?

- Любая баллистическая ракета с радиусом полета более 500 км — она гиперзвуковая по скорости полета, идет с особой аэродинамикой. Она принципиально отличается от обычного сверхзвукового полета. Американцы, например, до сих пор полноценную систему, которая обеспечивала бы гарантированное поражение мобильных целей, сделать так и не смогли. Это касается и «Dark Eagle», гиперзвукового оружие большой дальности. И только на разработку такой ракеты европейцам понадобится немало времени.

Британия, Франция и Германия наладят производство дальнобойных систем вооружений для ВСУ. Фото: REUTERS.

НУЖНО МНОГО ВРЕМЕНИ

- Немало — это сколько?

- Несколько лет. Запросят ли они технологии у США? Может быть, но дадут ли американцы им — это вопрос. Ну, а обычную баллистическую ракету создать проблемы не составляет.

- Украина какое сможет принять участие в разработке?

- У украинцев есть разработки еще со времен «Южмаша». Потому европейцы и хотят подключить украинскую сторону. Полагая, что у тех остался еще потенциал научный. Французы могут подключиться. У них есть свои ракеты М-51, твердотопливные баллистические межконтинентальные. Стоят на подлодках. Они могут сделать ракету среднего радиуса действия. Но есть одно маленькое но - на Украине производить такие ракеты нет возможности.

- Почему?

- Там всех необходимых комплектующих нет. Начиная с микросхем и кончая соответствующими сталями. Так что Украина может дать своих ученых и территорию для сборки. Это должен быть серьезный завод, большой.

ПРИНЦИП ДАТСКИЙ

- Немцы им строят...

- Да, вот Rheinmetall собрался строить на территории Украины завод по производству новейших танков KF51 Panther — и такой завод тоже станет целью для наших ракет, как и совместное ракетное производство.

- И когда они реально смогут сделать такое ракетное производство?

- На самой Украине - только после окончания конфликта. А так европейцам придется производить эти ракеты на своей территории. Новыми европейскими ракетами ВСУ могут быть оснащены уже после окончания боевых действий — когда украинскую армию начнут готовить к новой войне против России.

- Ну вот Дания предлагает свою территорию для размещения украинских военных производств — и уже есть решения по конкретным предприятиям.

- Вообще такого, чтобы страна во время ведения войны переносила свое военное производство на территорию других стран — история подобного не знает. Полагаю, положения международного права к таким случаям не применимы, и Россия будет настаивать на том, что Дания становится участником конфликта...

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