Певица Полина Гагарина получила на премии Муз-тв заветную тарелку в номинации «Лучшая cover-версия» за песню «Один в поле воин». Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Певица Полина Гагарина получила на премии Муз-тв заветную тарелку в номинации «Лучшая cover-версия» за песню «Один в поле воин».

Помимо этого, Полина презентовала на премии дуэт с Сергеем Лазаревым.

Полина Гагарина приехала на премию Муз-тв с новым возлюбленным Сергеем Сметаниным

В Live арене Полину сопровождал ее новый возлюбленный Сергей Сметанин, который работает у нее концертным директором.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Впервые репортеры застали Полину в объятиях ее нового концертного директора Сергея Сметанина еще в прошлом году на презентации Леонида Агутина.

Как оказалось, роман пары вспыхнул внезапно.

- Полина больше не работает со своим многолетним директором Андреем Мухачевым. Они расстались по-доброму, просто Андрей устал от гастрольной «гонки». Полина взяла на его должность бывшего директора Веры Брежневой Сергея Сметанина. Про Сметанина мало что известно, он всегда был в тени своих певиц, - рассказывали не так давно «Комсомолке» друзья Гагариной. - Сметанин в типаже Гагариной - брутальный бородач, как и все ее бывшие. Она им, конечно, очарована.

Как поведали KP.RU приятели Гагариной, нового директора певице посоветовал ее бывший покровитель Константин Меладзе.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Напомним: Константин Меладзе в начале «нулевых» был продюсером Гагариной, написавшим для певицы хиты («Спектакль окончен», «Не прощу никогда» и другие), ставшие ее визитной карточкой.

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