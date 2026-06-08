Акт высшего гуманизма в отношении бандеровцев

На видео ТЦКашник по приказу приносит тапки в зубах. Фото: Кадр видео.

Знаете, кто рванет с Украины не просто в первый день после окончания войны, а буквально в первый же час? Это не молодежь, которая будет прикидывать, где им применить свои знания вместе с дипломом. И даже не демобилизованные ВСУшники, жаждущие воссоединиться с семьями, уехавшими за границу. Это будут ТЦКшники, которые до холодного пота, дрожи в коленках, спазмов в горле и сердечных приступов станут бояться, что их настигнет заслуженное возмездие.

Потому что их просто будут вешать все – и вернувшиеся с фронта выжившие там ВСУшники, которых они мобилизовали, и прятавшиеся от облав мужчины, желающие отомстить за свои унижения, и вдовы с матерями погибших солдат. И даже нынешние украинские чиновники, которые будут с «народом» и всячески станут это демонстрировать, чтобы не занять соседнюю ветку. Потому что тут уже «люстрацией в мусорных баках», как это было после победы Евромайдана в 2014-м, никто не отделается.

Это убедительно доказывает все то же завирусившееся видео из СИЗО Одессы, где ТЦКшника, попавшего не в «красную», а в обычную камеру к уголовникам превратили камерную собаку, приносящую по приказу тапки в зубах и по команде подающую голос – это самое невинное, что его заставляют делать. Его лишили права быть человеком, с него сняли даже носки – посмотрите, в какой многодневной грязи его стопы. Ему, похоже, даже умываться не разрешают…

ТЦКашник был арестован по обвинению в аналогичных издевательствах над мобилизованными. Фото: Кадр видео.

Но самое страшное в этом во всем, что он получает по заслугам. Как заявили в государственном бюро расследований (ГБР) Украины, это такой аналог американского ФБР, «сотрудник ТЦК, которого в Одесском СИЗО на видео заставляли на четвереньках подносить тапки, был арестован по обвинению в аналогичных издевательствах над мобилизованными. В его отношении идет расследование не только по части второй ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы и похищение человека), но и по части третьей ст. 127 УК Украины (пытки)».

Все по карме, все заслуженно. И от этого еще более страшно для тех, кто такое заслужил. Многие из них просто «эволюционировали» - сначала избивали и пытали мобилизуемых, выбивая деньги, как говорится, в силу необходимости – ведь их начальство тоже требовало себе денег, поскольку и ему хотелось не только пожить всласть, но и передать часть бакшиша наверх по иерархической лестнице, откуда требовали «дай!» не меньше, чем Зеленский у зарубежных союзников. А потом втянулись и начали получать удовольствие. И били уже «в усмерть», не будучи в силах и не желая остановиться. Заметьте, летальные исходы в ТЦК потянулись косяком именно в последние год-полтора, когда «людоловы» вошли во вкус. Безнаказанность – тот же наркотик. А когда это накладывается на страсть к садизму на генном уровне (нормальный человек просто не в силах сделать то, что творили те же бандеровцы, от «изысков» которых даже матерым эсэсовцам становилось не по себе).

Говорят, что в той советской Одессе за сутки, которые прошли с бегства гитлеровцев и до вступления в город частей Красной Армии местные жители уже разобрались с гитлеровскими прихвостнями, и наших бойцов встречали мерно покачивающиеся на суках деревьев предатели. Смогут ли одесситы (и не только они) повторить?

И, знаете, скажу вещь совершенно негуманную, но это лучшее, что общество может с ними сделать. И, по большому счету, это и есть настоящий гуманизм. Который заставляет принимать тяжелые решения – убить десять человек, чтобы предотвратить гибель тысяч. Казнить сотню, чтобы не кинуть в адское пламя миллионы. Как это делать, показали китайцы на площади Тяньаньмэнь в 1989-м. Как это не сделали у нас после Великой Отечественной, а Хрущев и вовсе фактически реабилитировал палачей и изуверов.

За что теперь расплачиваемся не только мы, но и Украина, которая была бы совсем иной, если бы по отношению к тем бандеровцам применили высшую меру защиты гуманности.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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