Александр Бортников Фото: kremlin.ru.

Сегодня в Москве под председательством главы Национального антитеррористического комитета (НАК) и директора ФСБ России Александра Бортникова прошло заседание комитета. Основной темой стало усовершенствование мер по профилактике актуальных террористических угроз в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в контексте текущей специальной военной операции.

На заседании обсуждалась сложная обстановка в сфере противодействия терроризму в СЗФО.

Александр Бортников: за три года на территории СЗФО более чем в три раза возросло число терактов

Александр Бортников подчеркнул, что попытки киевского режима нанести ущерб экономическому и оборонному потенциалу России выражаются в массированных атаках беспилотников и вовлечении в террористическую деятельность граждан, в особенности нашей молодежи.

Это, в том числе, привело к трехкратному росту преступлений террористической направленности в округе по сравнению с 2023 годом.

Председатель НАК отметил потребность в «адекватных мерах реагирования на диверсионно-террористические акты» и активизации профилактической работы, прежде всего среди молодежи.

Особое внимание было уделено роли антитеррористических комиссий в повышении качества воспитательной работы в образовательных учреждениях. Их задачей станет формирование у учащихся неприятия пропаганды терроризма, неонацизма и экстремизма.

На заседании были выработаны дополнительные меры, направленные на дальнейшее совершенствование системы противодействия террористическим угрозам в СЗФО, учитывая остроту современной оперативной и общественно-политической ситуации.

Участники встречи – члены НАК, Генеральный прокурор РФ, руководители федеральных ведомств, председатели антитеррористических комиссий, полпреды Президента в федеральных округах, главы спецслужб и правоохранительных органов также пришли к выводу о необходимости внесения существенных изменений в систему антитеррористической защиты объектов.