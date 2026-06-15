Минувшей ночью Вооруженные Силы Российской Федерации осуществили ответный массированный удар высокоточным оружием, включая воздушные, наземные и морские носители, а также ударные беспилотники. Удар был направлен против объектов оборонно-промышленного комплекса в украинских городах Киеве, Харькове и Днепропетровске, став ответом на террористические действия киевского режима в российских населенных пунктах.

Были поражены следующие предприятия:

- АО «Киевский завод «Радар», специализирующийся на создании и производстве составляющих для дальнобойных беспилотников, а также на ремонте и изготовлении радиолокационных систем военного назначения.

- Производственный цех, расположенный на территории киностудии им. А. П. Довженко, где осуществлялась подготовка и настройка для использования дальнобойных и среднедистанционных БпЛА.

ООО «Беспилотные технологии», занимавшееся крупноузловой сборкой дальнобойных ударных беспилотников из импортных компонентов.

- АО «Завод Маяк», ответственный за производство боевых частей для БПЛА и стартовых ускорителей для крылатых ракет «Фламинго».

- «Киевский государственный завод «Буревестник», выпускающий дальнобойные и среднедистанционные БпЛА, а также радиолокационное оборудование для украинских вооруженных сил.

ООО «Укр Армо Тех», осуществлявшее сборку боевых частей для различных типов беспилотников и ракет.

- «Киевский агрегатный завод» и «Авиаремонтный завод №410 гражданской авиации», производившие воздушные и космические летательные аппараты, ремонтировавшие и выпускавшие авиационные турбореактивные двигатели, а также комплектующие для дальнобойных и среднедистанционных БпЛА.

- «Киевский инновационный терминал «Новая почта», занимавшийся логистикой и хранением продукции двойного назначения, в том числе для нужд производства БпЛА, роботизированных систем и средств радиоэлектронной борьбы.

- ЧАО «Днепровский завод электромеханического оборудования», а также харьковские промышленные объекты «Гринхаус Солюшн» и ООО «ДТ-1 групп», которые занимались сборкой боевых частей для беспилотников и ракет различных модификаций.

«Кроме того, были поражены военные аэродромы в Василькове, Умани, Черкассах и Красной Слободке, а также территориальные центры комплектования в столице Украины. Все поставленные цели были достигнуты. Российские Вооруженные Силы не планируют и не производят удары по объектам гражданской инфраструктуры», - подчеркнули в Минобороны России.

В военном ведомстве также отметили, что по имеющимся данным, комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой, выпущенной из американской зенитно-ракетной установки «Патриот». Предполагается, что одной из причин некорректной работы этой системы могла стать поставка Западом Киеву ракет с истекшим сроком годности.

Ранее неоднократно отмечалось, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности. При этом Зеленский решил схитрить и разместить системы американской зенитно-ракетной установки «Патриот» на территории Киево-Печерской лавры, рассчитывая на то, что российские ракетчики не нанесут по ним превентивный удар. А вот, то, что при взлете такие ракеты могут не сработать и упасть вниз на храмы, волновало лишь православных граждан.