Случилось чудо: ракета «Patriot» не смогла взлететь выше златоглавых куполов, кувыркнулась и упала вниз разбрызгивая вспыхнувшее топливо Фото: REUTERS.

Российская армия минувшей ночью нанесла масштабный удар по «сердцу» украинского ВПК. В ходе ночной операции, задействовавшей все виды носителей — от морских ракет до ударных дронов, — были выведены из строя предприятия, обеспечивающие вооруженные формирования ВСУ ракетами и дронами.

Под прицелом оказались не простые заводы, а целая цепочка производства украинских средств ПВО, ракет и дальнобойных беспилотников: от разработки радиолокаторов на заводе «Радар» и сборки комплектующих в ООО «Беспилотные технологии» до производства боевых частей на заводе «Маяк» и логистических узлов «Новой почты».

Поражение энергетического объекта, используемого в интересах ВСУ, в районе города Зеленодольск

Удары по Харьковским и Днепровским предприятиям фактически парализовали линии сборки почти всех видов средств поражения, которыми так часто хвалились генералы Зеленскому.

Особое внимание украинской общественности привлек пожар в Киево-Печерской лавре. По предварительным данным, ее территория пострадала от украинской ПВО. Вернее от ракеты американской системы «Patriot» с потенциально просроченными двигателями.

Случилось чудо: ракета «Patriot» не смогла взлететь выше златоглавых куполов, кувыркнулась и упала вниз разбрызгивая вспыхнувшее топливо.

Так, рискованное решение Зеленского разместить военные цели рядом с памятниками культуры привело к трагическим последствиям. Киев очередной раз поставил под удар мировое культурное наследие ради тщетной попытки прикрыть свои военные объекты.

Подробный список уничтоженных военных предприятий в Киеве можно найти тут.

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