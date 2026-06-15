Жил в Москве и дружил с Кридом: Что известно об американском артисте Оливере Три, погибшем в страшной авиакатастрофе

Для российских зрителей Оливер Три был не чужим человеком Фото: EAST NEWS.

32-летний американский артист, исполнитель хитов Jerk и Life Goes On, Оливер Три погиб в результате авиакатастрофы в Рио-де-Жанейро. По данным местной полиции, 14 июня в небе над бразильским городом столкнулись два вертолета. После падения оба воздушных судна загорелись. Жертвами трагедии стали шесть человек.

Для российских зрителей Оливер Три был не чужим человеком. В 2021 году он на несколько месяцев переехал в Россию для работы над мини-альбомом Welcome To The Internet совместно с группой Little Big, солистом которой является иноагент Илья Прусикин*. Тогда музыкант признавался подписчикам, что за четыре месяца в Москве его жизнь сильно изменилась. Он рассказывал, что считает российскую столицу своим новым домом и никогда прежде не чувствовал себя настолько счастливым, вдохновленным и увлеченным творчеством.

«Привет. В моей жизни многое изменилось. Я больше не живу в Америке и не ношу прическу «под горшок». Последние 4 месяца я провел в Москве, которую теперь называю своим домом.

Я никогда не был так счастлив, вдохновлен и настроен на создание прекрасного искусства», — писал он, активно публикуя кадры из Москвы.

В Рио-де-Жанейро два вертолета столкнулись и упали на парковку Фото: REUTERS.

В одном из интервью он даже признался, что был так увлечен альбомом, что поставил Прусикину* фингал под глазом. «Работа с ними — это нечто дикое, мы очень много ссорились… Мы с Ильичом* даже подрались один раз, я оставил его с фингалом под глазом. После этого он наконец научился в правильный момент закрывать рот», — рассказывал музыкант.

Во время жизни в России он успел познакомиться с большим количеством отечественных артистов, среди них были Слава Марлоу и Егор Крид, на дне рождения которого он был. Именно поэтому известие о трагедии стало для рэпера настоящим ударом. Крид признался, что до последнего надеялся на ошибку и не хотел верить появившимся сообщениям.

Оливер Три погиб в результате авиакатастрофы в Рио-де-Жанейро Фото: EAST NEWS.

По словам артиста, с Оливером они были знакомы около пяти лет и виделись не так часто, однако за время общения Крид успел хорошо узнать музыканта. Он отметил, что Три был не только талантливым и невероятно креативным человеком, но и обладал большим сердцем, умел вдохновлять окружающих и всегда оставался собой.

«Новость, которая потрясла сегодня нас всех… К сожалению, не стало моего знакомого — Оливера Три. До последнего надеялся, что это неправда. Только недавно вроде виделись, и хотелось верить, что это просто слух, но жизнь иногда бывает жестокой. «…» Он был очень добрым, веселым, искренним человеком с большим сердцем, который умел вдохновлять и оставаться собой несмотря ни на что. Очень жалко и грустно… Покойся с миром, бро», — написал Крид.

Егор Крид до последнего не верил в смерть своего приятеля Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Последний ролик в соцсетях Оливера был опубликован незадолго до его гибели. В нем артист шутливо рассказывал о впечатлениях от первой поездки в Бразилию. За сутки видео собрало порядка 50 миллионов просмотров, в комментариях сотни тысяч человек выражают свои соболезнования.

*Признан в РФ иностранным агентом

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