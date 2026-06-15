«Я очень хорошо заработал тогда»: как собирались подписи за кандидатов в президенты России 30 лет назад

Андрей Богданов 30 лет назад собирал подписи для 6 из 11 кандидатов в президенты РФ Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

30 лет назад прошел первый тур выборов президента России. Из 10 кандидатов лидировали действующий глава страны Борис Ельцин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. За ними шли Александр Лебедь, Григория Явлинский и Владимир Жириновский. Менее процента набрали Святослав Федоров, Михаил Горбачев, Мартин Шаккум. Юрий Власов и Владимир Брынцалов. Популярный на Кузбассе и в мегаполисах Аман Тулеев за 4 дня до выборов снял свою кандидатуру.

KP.RU расспросил об особенностях той предвыборной компании Андрея Богданова, который выдвигался кандидатом в президенты на выборах 2008-го и 2024-го годов, а в 1996-м был заместителем председателя Демократической Партии России (ДПР).

- ДПР тогда своего кандидата не выдвигала?

- Демократическая Партия России тогда договорилась, что не будет выдвигать никого. Предложили членам партии сами определиться, за кого голосовать.

- И что?

- ДПР разделилась пополам. Одна половина работала на Александра Лебедя, вторая половина - на Святослава Федорова. Так получилось, реально 50 на 50.

- Вы тогда были зампредом ДПР?

- Я им числился. Я тогда собрал подписи на шестерых кандидатов. Грубо говоря, я зарабатывал деньги. Я организовал сбор подписей за Лебедя. А также за Федорова, за Власова, за Шаккума, Брынцалова и Горбачева. Лебедю я собрал около 1.7 миллиона, а порог был миллион, чтобы зарегистрироваться кандидатом. Для штангиста-чемпиона Юрия Власова моя команда собрала два миллиона. Шаккуму тысяч 300 собрали. И Горбачеву около 300 тысяч.

- То есть, шестерым кандидатам в президенты вы обеспечили регистрацию?

- В общем да. Причем, я везде работал по договору. И официально зарабатывал деньги. С избирательного счета — все официально. И они налогами не облагаются, кстати, до сих пор.

- С кем из кандидатов были знакомы, какие с ними были отношения, кто был более симпатичен?

- Честно — никто. Я через это тоже проходил в 2008-м, спустя 12 лет. У всех — гордыня, звездная болезнь и все такое. Я не знаю даже, переболел ли я сам этим или нет. Но общаться с ними со всеми было тяжело. Очень.

- Говорят, у олимпийского чемпиона Юрия Власова характер был непростой.

- С Власовым, тогда депутатом Госдумы, общались в его квартире в Чапаевском переулке. Там встречались постоянно. Он тогда так и не расплатился до конца. В принципе, на 90 процентов не расплатился.

- Команды были большие у вас по сбору подписей?

- Конечно, тысячи человек. По всей России. Одни и те же люди собирали подписи за разных кандидатов. Закон это позволяет. И человек мог подписаться хоть за всех кандидатов. Это и сейчас также — человек мог подписать хоть за все партии, чтобы партия участвовала в выборах. А как он проголосует в избирательном участке — это уже другой вопрос.

- Вы сами за кого проголосовали в 1996-м?

- Я ходил на выборы, был на избирательный участке, но у меня с первых выборов такая традиция, хобби — я забираю бюллетень с собой. И с 1996-го у меня остался. Более того, когда я участвовал сам в 2008-м, я проголосовал за себя. Поставил отметку, это сняли на фото и видео— надо было это показать на камеру— и все-равно попросил своего товарища забрать бюллетень.

- За кого из той когорты проголосовали бы сейчас?

- Наверное, за Амана Тулеева. Он имел опыт управления. Хоть и коммунист, но не такой упертый, как Зюганов. Более центристский. И он уже имел и опыт рыночной экономики. Еще, может быть, Святослав Федоров. По тем же причинам. Он более демократичный. Он, кстати, был и членом ДПР, но потом свою партию стал создавать, но в политсовет ДПР перед этим входил. А на съезде ДПР, кстати, перед нами выступали и Лебедь, и Федоров.

- Почему Тулеев снялся с выборов за четыре дня до первого тура в пользу Зюганова?

- Врать не буду — не знаю. Но 1.2 млн подписей Тулеев собрал. Хорошо помню, что Лебедь собрал 2 млн. - из них 1.7 млн ему я сдал. А перед этими выборами были выборы в Госдуму. Там 20 партиям, (а выдвигалось 40 с лишним), я помог собрать подписи. От Рогозина до Хакамады я помог тогда, и была такая партия МУР, а ля мусульманская. Еще Сажи Умалатова и Партия любителей пива с моими подписями шла. Я не скрываю, что очень хорошо заработал тогда. Миллионы - и не рублей.

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