Киевская молодежь бросилась отбивать задержанных «людоловами». Фото: Национальная полиция Украины

Киев, как известно, славен своими бунтами. По подсчетам русских классиков-киевлян Булгакова и Паустовского, в начале 20 века, всего за год, власть в Киеве могла перемениться десяток раз. Правда, после Майдана 2014-го, возникла непонятная пауза. Счастливые киевляне решили, что они достигли всего, чего хотели – гiдности, незалежности, свободы от москалей, вышли на европейский шлях и вот-вот вступят в НАТО. В душе играли цимбалы и бандуры, а вареники под сладкий лепет мандолины готовились сами прыгать в рот украинца.

Дальше началась эпоха разочарований – шлях в ЕС оказался перекопан, а поворот на НАТО заминирован лукавыми отговорками и нормами международного права. В рот все чаще залетали не вареники а железные осколки и ошметки восхитительного украинского чернозема. Борцов за незалежность стали загонять на фронт пинками и слезоточивым газом сотрудники так называемых Территориальных центров комплектования (военкоматов), а их микроавтобусы - «бусики» в коллективном бессознательном украинцев превратились в «колесницы Смерти» или «лодки Харона».

Борцов за незалежность стали загонять на фронт пинками и слезоточивым газом сотрудники ТЦК Фото: Кадр видео.

Зная о протестном потенциале киевлян, столицу до поры до времени «хароны» из украинских ТЦК почти не трогали. И очень сокрушались по этому поводу. Как известно, выпрыгнуть из «лодки Харона» стоит от 5 тысяч долларов, сумма оглушительная для провинциальной Украины. Но, не для богатеньких киевлян. Буквально, живые деньги бродили по улицам Киева, бизнес ТЦК ощутимо страдал от недополученной прибыли.

Фото: кадр из видео Telegram-канал «Политика Страны»/t.me/stranaua

Недоразумение решили исправить теплым летним вечером 14 июня и в ответ, получили массовые беспорядки в самом «заводном» и криминальном районе города - Троещине. Киевская молодежь бросилась отбивать задержанных «людоловами».

На видео – сотни человек окружили и пресловутый «бусик» без опознавательных знаков, и полицейские машины. Подростки на электросамокатах забрасывают полицию камнями. Полиция льет в ответ слезоточивый газ. И все это на фоне «удара возмездия по Киеву».

Мужчин пытались насильно посадить в полицейские машины Фото: Кадр видео.

Бандеровские СМИ предпочли это событие не замечать, сосредоточились на визите Зеленского в оскверненную им же Киево-Печерскую Лавру, по которой толи прилетела американская противоракета «Патриот», толи кто-то специально поджег крышу одного из храмов. И это лишь подтверждает экспертное мнение: майдан против принудительной мобилизации в Киеве - звоночек нехороший.

Столкновения с ТЦК идут по всей Украине каждый день Фото: Кадр видео.

Столкновения с ТЦК идут по всей Украине каждый день. Женщины в опустевших деревнях, отбивающие палками своих последних мужиков от похищения мордоворотами на «бусиках» - уже рядовое явление. А цыгане под Измаилом вообще объявили свой район «зоной свободной от людоловов». Сами по себе такие всплески народного недовольства не рассасываются и купировать их с помощью СБУ очень затруднительно. Нет организаторов, протест стихийный и каждый прошедший день лишь подогревает страсти.

Не удивлюсь, если Россия протянет руку помощи, и тогда провернется колесо Сансары. Бандеровцы пришли к власти благодаря бунту, и вынесет их прочь все та же улица.

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