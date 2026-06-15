Янковский против Басилашвили, Михалкова против Чуриковой. Сравниваем кастинг нового ремейка комедии «Курьер» с советским оригиналом

Культовая советская комедия Карена Шахназарова «Курьер» получит новое прочтение. Фото: Кадр из фильма «Курьер».

В мае KP.RU уже сообщал, что культовая советская комедия Карена Шахназарова (и написал, и снял) «Курьер» получит новое прочтение. Картину выпустят к 40-летию оригинального фильма — в текущем году. Автори литературного материала не против, режиссер Илья Ермолов («Золотое дно», «13 клиническая») вовсю занимается кастингом. И вот 15 июня огласили почти весь список. Поэтому мы решили сравнить — пока что только визуально и без грима, без костюмов, которых еще нет, — как выглядят артисты новой экранизации и хрестоматийной, 1986 года выпуска.

Федор Дунаевский и Денис Косиков. Фото: kino-teatr.ru/Кадр из фильма «Курьер».

й троллит всех вокруг без остановки, в советской картине Федор Дунаевский. По сути это была единственная большая и серьезная роль артиста за всю карьеру. В новой адаптации роль доверили Денису Косикову, который в прошлом году только окончил Щепку — он чем-то напоминает Глеба Калюжного в молодости и уже сверкнул в сериалах «На автомате» и «Подростки в космосе».

Анастасия Немоляева и Александра Тихонова. Фото: kino-teatr.ru

Профессорскую дочь Катю — блондинку, по отношению к которой в ёрническом нутре Мирошникова зарождается нечто искреннее (так кажется), в комедии Шахназарова играла Анастасия Немоляева. Теперь — звезда сериала «Дети перемен» Александра Тихонова: красивая брюнетка с веснушками.

Инна Чурикова и Анна Михалкова. Фото: Кадр из фильма «Курьер»/Кадр из фильма «Дорогой родственник».

Роль мамы главного героя Лидии Алексеевны, которая хлопочет за него и переживает развод с мужем, а еще отлично поет (даром, что педагог!) про траву у дома, гениально исполнила Инна Чурикова. А теперь этот образ отвели чуть ли не самой главной телемаме современности — Анне Михалковой.

Олег Басилашвили и Филипп Янковский. Фото: Кадр из фильма «Курьер»/Кадр из сериала «Контейнер»

Отца Кати, профессора Кузнецова, которому, собственно, и привозит курьер Иван журнал «Вопросы познания», блестяще воплотил Олег Басилашвили («Я, мы, наше поколение, хотим знать!»). А теперь, судя по всему, сценаристы решили, что двигатель науки — не так почетно, поэтому сделали Кузнецова банальным коммерсантом. Роль отвели Филиппу Янковскому.

Андрей Вертоградов и Ростислав Бершауэр. Фото: Кадр из фильма «Курьер»/Кадр из фильма «Гипнозис»

Федора Мирошникова — пропавшего отца Ивана, что бросил семью и пишет письма из якобы Африки, — в советском фильме играл Андрей Вертоградов, практически в кадре не появлявшийся. Теперь этот образ поручили Ростиславу Бершауэру, звезде сериала «Мылодрама».

Сюжет комедии тоже слегка перепаяли (чтобы избежать слова ремейк, которого, разумеется, не избежать) — Иван теперь не просто проваливает экзамены в институт, где мама уже все вроде бы решила, но нарочно игнорирует ЕГЭ (вот это поворот!) и в качестве протеста уезжает от родителей из провинциального городка в столицу, чтобы работать курьером —весьма уважаемым и высокооплачиваемым специалистом.