Татьяна Плетнёва в 2013 году снялась в клипе Эмина Агаларова вместе с Дональдом Трампом Фото: СОЦСЕТИ. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, что в ночь с 12 на 13 июня скончалась актриса Татьяна Плетнёва, которую многие знают по таким проектам, как «Кухня», «След», «Интерны», «СашаТаня», «Склифосовский» и др. Яркая роль у Плетнёвой была в новогодней комедии «Звезды в Сибири», где ее героиня закрутила роман с Дмитрием Маликовым. Также Татьяна сыграла Золушку в клипе Александра Реввы на песню «Зацепила». Роли у колоритной Плетневой были, в основном, второстепенные, но очень заметные. На момент кончины актрисе было всего 48 лет. По одной из версий, причиной смерти мог стать рак печени.

Похорошела от любви

По словам друзей, в начале года Плетнёва сообщила о проблемах со здоровьем. Но потом артистке вроде как стало лучше. Во время киноэкспедиции она познакомилась с мужчиной, с которым у нее завязался роман.

Татьяна Плетнёва и Никита Турчин Фото: Личный архив.

«Мы виделись с Таней этой зимой. Она рассказала, что у нее проблемы со здоровьем. Знаю, что у нее появился кавалер, и она буквально воспряла духом. Познакомились они во время одной из киноэкспедиций, то есть не в Москве. Он то ли военный, то ли летчик. Какое-то время они переписывались. А потом он даже прилетал в столицу. Таня похорошела и похудела от любви», — рассказал KP.RU друг актрисы Никита Турчин.

По словам Никиты, ближе к концу весны друзья Татьяны забили тревогу, так как она перестала отвечать на звонки и не читала смс. Турчин планировал позвать звезду эпизодов на свой день рождения, который у него был 13 мая, но так и не дозвонился…

Татьяна Плетнёва и Никита Турчин Фото: Личный архив.

«Чуть позже на связь вышла сестра Тани, которая сообщила, что она в больнице, а телефон у нее. Я не совсем понял, что за больница такая, где отбирают телефон. Либо Тане стало совсем плохо. Затем уже сама Таня умирающим голосом записала мне голосовое и попросила помочь ей с клиникой. Ей нужно было перевестись в другое учреждение. В прошлую среду, 10 июня, она меня уже начала скидывать картинки в запрещенной соцсети, и я сделал вывод, что ей стало лучше. А вчера общие друзья сообщили, что ее не стало», — поделился с KP.RU Турчин.

Никита Турчин и Татьяна Плетнева Фото: Личный архив.

По мнению, участника реалити-шоу, Плетнёва не просто так хотела перевестись в другую больницу. Прописка у актрисы была питерская, и медики сообщили, что оказать должную помощь в московской клинике ей не смогут.

«Знаю, что друзья смогли ее все-таки определить в больницу в Москве, где ей сделали операцию. Но она, увы, не помогла» — добавил друг Плетнёвой.

Татьяна Плетнева не собиралась умирать

В 2013 году Татьяна Плетнёва снялась в клипе Эмина вместе с Дональдом Трампом Фото: СОЦСЕТИ. Перейти в Фотобанк КП

В 2013 году Татьяна Плетнёва снялась в клипе Эмина Агаларова на песню In Another Life вместе с Дональдом Трампом. У актрисы даже сохранилось совместное фото с Трампом.

В актерском мире Татьяну запомнили, как улыбчивого, приятного и участливого человека.

«Она была веселушкой-хохотушкой. Светлый, лучезарный человек. Мы с ней вместе много занимались благотворительностью. Хотелось бы сделать ей достойное прощание. Все-таки у нее за плечами бесчисленное количество проектов! Ее знали все. Но пока ее родные не очень идут на контакт», — поделился Никита Турчин.

Известно, что у Татьяны осталась взрослая дочь. На момент кончины актриса не была замужем. До знакомства с военным, чью личность она скрывала, у нее также был роман с мужчиной по имени Александр.

В окружении звезды говорят, что Татьяна не собиралась умирать. В конце июля Плетнева отметила бы 49 лет. При этом актриса уже строила планы на будущий, юбилейный год. Советовалась с коллегами и друзьями, где и как ей отпраздновать круглую дату. Остался у Татьяны и кинопроект, который в настоящее время находится на стадии монтажа.

Татьяна Плетнева и Дмитрий Маликов в комедии «Звезды в Сибири» (2024) Фото: кадр из фильма.

Татьяна Плетнева родилась с детства мечтала стать актрисой, но путь оказался долгим. Будущая звезда родилась в городе Воткинске Удмуртской АССР. В юности она посещала центр детского творчества. Но в итоге Татьяна выбрала земную специальность и окончила экономический факультет Ижевского государственного технического университета. Затем переехала в Санкт-Петербург, где стала студенткой Балтийского института экологии, политики и права. К тому времени она увлеклась любительским театром и начала сниматься в эпизодах в кино.

Татьяна сыграла Золушку в клипе Александра Реввы на песню «Зацепила». Фото: кадр из клипа

В молодости Татьяна снималась в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы». Уже позже она появилась в «Интернах» и «Кухне». Многим Плетнева запомнилась по участию в сериале «СашаТаня». Снялась также в третьей части «Евгенича». Ключевого персонажа Татьяна сыграла в комедии «Звезды в Сибири». Артистка примерила на себя роль Золушки в клипе Александра Реввы на песню «Зацепила». Тогда певец пришел в восторг от таланта Плетневой.

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