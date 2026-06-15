Слезоточивый газ в Киеве против толпы – только начало: ждать ли «Майдана-3» на Украине

Действия ТЦК на всей Украины давно возмущают население Фото: скриншот видео.

В Киеве резко возросла напряженность из-за действий ТЦК – это говорит о росте недовольства населения. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X заявляет, что людей возмущает принудительная и бесчеловечная мобилизация. Так, в одном из жилых районов украинской столицы местные жители подрались с сотрудниками военкомата. Те пытавлись задержать мужчину. Граждане вмешались, чтобы защитить его. Во время столкновения полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы.

Ранее Медель заявила, что Зеленский всеми доступными способами пытается отвлечь общественное внимание от внутренних проблем страны. По ее словам, в укаринских элитах все активнее обсуждается тема выборов.

На Радио «Комсосольская правда» говорили с политологом, членом правления Российской ассоциации политической науки Владимиром Шаповаловым.

ЭТО НЕ МАЙДАН-3

- Действия ТЦК на всей Украины давно возмущают население – ожидать ли Майдана-3?

- Я бы не стал применять термин «Майдан-3». И первый, и второй Майдан - это госперевороты. Речь о ситуации, которая имеет конкретного западного интересанта и закамуфлирована под народный протест, на самом деле народным протестом не являющийся.

- Насколько масштабны акции протеста сегодня?

- На сегодняшней Украине их провести в условиях тотально репрессивного режима сложно. Пять лет назад вся политическая оппозиция была уничтожена. Как и вся независимая пресса. Сейчас протесты могут быть только стихийными. Некому в настоящий момент их организовывать. Некому эти протесты активно поддерживать. Ну нет подобных акторов на территории Украины - если только мы не имеем в виду новый организованный квазипротест.

ТРЕВОЖНЫЙ СИМПТОМ

- То есть?

- Если западные спонсоры захотят убрать Зеленского руками якобы народного восстания.

- Но стихийные протесты нарастают?

- Да. Тревожный симптом для киевской власти. Произошло важное событие - локальные акции, которые имели место до настоящего времени, вышли на новый уровень.

- А что было до этого?

- Отдельные, небольшие, с участием нескольких десятков человек, стычки. Преимущественно, в сельской местности или в небольших населенных пунктах. До Киева эта волна докатилась только что. И сам факт того, что в столице Украины, там, где киевский режим имеет опору, где установлен особенно серьезный контроль над властью, и где ТЦК до настоящего момента менее активно действовали, чем на других территориях, чем в той же Одессе, - вот в этом Киеве происходит протест.

ВСПЫШКИ БУДУТ ЖЕСТЧЕ

- Этот протест - не несколько человек?

- Там достаточно большая группа. И этот протест выливается в столкновения с полицией. Полиция применяет спецсредства для разгона массовых акций протеста. Налицо эскалация конфликта. Налицо вектор конфликта. С одной стороны - народ, с другой - представители правоохранительной системы и власти. Это не просто акция против представителей ТЦК - вполне конкретная политическая составляющая в этой акции присутствует.

- Подобные вспышки будут давить все жестче?

- Безусловно. Они прошли Рубикон. Это столица, и это достаточно серьезный масштаб акций, и это столкновения с полицией. Все факторы свидетельствуют о том, что протест выходит на новый уровень. От частных, почти семейных историй, когда семья, соседи пытаются отбить у ТЦК жертву, протест вышел не просто в публичное пространство, он стал значимым событием. Вероятно, он знаменует собой новую страницу в противостоянии народа и власти на Украине.

ВЫВОДЫ СДЕЛАЮТ ВСЕ

- Дальше пойдет по нарастающей?

- Скорее всего. Люди и в Киеве, и в Днепропетровске, и в Одессе, и в других городах проанализируют эту ситуацию. Извлекут уроки и будут более организованно выступать против подобных действий власти. Но и киевский режим становится все более репрессивным в отношении своих граждан.

- В чем это выражется?

- Многие западные политики, военные эксперты, заявляют прямым текстом о нехватке у режима людей. Только что чешский министр обороны заявил о том, что на Украине не хватает людских ресурсов. Не западной техники, а именно человеческих ресурсов. И какой вывод делает киевский режим из этого - нужно усилить репрессивные действия против своих граждан для того, чтобы этот людской ресурс получить.

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