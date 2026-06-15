Рэпер By Индия угодил в скандал: он обманул поклонников, выдав работу нейросети за свою

By Индия, он же Виктор Вавилов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Нейросети проникают в повседневную жизнь все сильнее, а определить их использование все сложнее. Это касается не только текстов, но и музыки. Показать то, как продвинулся искусственный интеллект, решил исполнитель хита «Шадэ», By Индия, он же Виктор Вавилов. Вот только сделал это рэпер довольно некрасиво по отношению к своим коллегам, да и ко всей музыкальной индустрии. Что уж говорить об отношении к простым россиянам, которые своими прослушиваниями вывели песню в музыкальные топы. Но обо всем по порядку.

То и дело в музыкальных чартах появляются песни, полностью созданные искусственным интеллектом. Когда-то произведения делаются с нуля, когда-то за основу берут стихи известных поэтов или старые композиции. Еще зимой Дима Билан стал первым в стране артистом, который записал дуэт с ИИ-певицей Sasha Komovich. Той самой, чей кавер «Расскажи, Снегурочка» на песню из «Ну, погоди!» возглавил чарты. Правда, не без скандалов, ведь авторы оригинального произведения своего разрешения на это не давали, а деньги за прослушивания же кому-то начисляли, однако в итоге конфликт удалось решить. Позже с несуществующей артисткой записала совместный трек и Валерия. Хитами ни одна, ни другая композиция не стали, но прецедент, безусловно, интересный.

И если к бесконечным нейропесням в интернете уже все привыкли, то на днях впервые в России «настоящий» и довольно известный артист признался, что его хит во многом сделан с применением искусственного интеллекта. Речь про песню «Шадэ» рэперов By Индия, Xcho и Мота. Композиция ворвалась на верхние строчки чартов и стала трендом. Только на «Яндекс Музыке» у Вавилова почти 11 млн слушателей за последний месяц и, можно предположить, большинство из них именно благодаря «Шадэ». В соцсетях под нее выложены миллионы видео. Больше всего роликов снято под припев «Она танцует под шадэ…», который исполняют неизвестные женщины. Несложно догадаться, что эти таинственные дамы с прекрасными голосами и есть нейросеть.

Рэпер By Индия угодил в скандал Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Самое интересное, что подозрения у слушателей возникли довольно давно, в сети полно разоблачений на эту композицию. Фанаты Мота и других причастных к столь филигранному обману в комментариях забросали камнями тех, кто обвинял артистов в использовании нейросетей. Не могли же известные рэперы так неуважительно поступить… А вот и смогли!

Рэпер By Индия на днях пришел на шоу «Утро. ТНТ», где, судя по его довольной ухмылке, лишь похвастался своим поступком без какого-либо стыда. «Да, это искусственный интеллект, признаю, но я этого и не пытался скрывать как бы», — явно слукавил Вавилов, который настолько «не пытался скрывать», что неделями отмалчивался.

Дальше рэпер заявил, что речь идет про припев и про инструментальную часть. В общем, именно про то, что и разлетелось. «Просто я как бы экспериментировал с этим инструментом. Я опять же считаю, что это инструмент в музыке, и мне кажется, что дальше это будет все чаще применяться в творчестве у людей. По крайней мере, вижу такую тенденцию. И я просто экспериментировал, и как-то вот получился этот отрывок с женским хором. И, ну, мне он понравился, и я как бы попробовал его загрузить в соцсети. И всё. А дальше уже как бы получилось, как получилось», — сказал By Индия, уточнив, что текст писал сам.

Возникает лишь один вопрос: если «инструмент» может сделать работу артиста лучше него, а партия нейросети станет самой популярной частью песни, зачем тогда нужен такой артист? Одно дело помочь, условно, рифму подобрать или идеи подбросить. Но не петь же. Хорошо, услышал ты, как это звучит, почему бы самому не собрать женский хор и не повторить это уже с живыми голосами? Если не ради своих слушателей, то ради искусства. Хотя, учитывая случившееся, вероятно, это понятие музыканту попросту незнакомо.

Остается лишь догадываться, знал ли о таком обмане сам Мот, который, по словам Вавилова, буквально напросился добавить свою партию в песню, когда та уже была готова.

Да, можно было бы сказать, что люди сами виноваты, раз готовы выводить своими прослушиваниями в топы подобные песни. Однако важно помнить, что нейросети развиваются настолько быстро, что далеко не каждый человек сможет отличить сгенерированный голос или даже лицо. Люди доверяют артистам, особенно если речь про музыкантов с большой аудиторией, а те, в свою очередь, ищут возможности как срубить побольше денег и при этом поменьше работать.

В разговоре с KP.RU певец Александр Ревва прокомментировал этот скандал, предложив ряд решений, чтобы подобных ситуаций больше не возникало. «Отвратительно к этому отношусь! Я предлагаю всех этих артистов… (смеется). Если на самом деле это нравится людям, то почему нет. Но я могу точно сказать — не должен робот сражаться против человека. Нужна маркировка, что это создано ИИ. И отдельные чарты должны быть. Вот и все. Тогда будет по-честному», — сказал Ревва.

Певец Юрий Лоза и вовсе назвал поступок By Индии воровством. «Это плохо. Потому что присваивать любое, даже то, что создано искусственным интеллектом, нехорошо. Потому что это все равно отдает воровством каким-то. Если артист взял искусственный интеллект, какую-то идею, выдал ее за свою. Я захожу иногда на вражеские все эти Ютубы и так далее, очень много сейчас искусственным интеллектом созданных песен, но там всегда подписано, они как-то в этом плане очень следят за этим», — заявил Лоза в разговоре с «Комсомольской правдой».

При этом исполнитель хита «Плот» отметил, что и сам порой обращается за помощью к ИИ, например, чтобы подправить барабанную структуру. «Искусственный интеллект может написать любую музыку, может написать все, что угодно, сыграть и спеть лучше любого артиста, но он не может написать текст. Почему? Потому что бесконечный ряд единичек и нулей не складывается в образы. Он может их накидать, конечно, пожалуйста, там, нарифмовать, как рэперы делают. В тексте есть эмоции, есть твои переживания, страхи, симпатии, любовь, чувства и так далее. У него же нет этого всего», — заключил Лоза.

Подводя итоги, можно лишь выразить надежду на то, что отечественные стриминги наконец-то обяжут музыкантов ставить отметку «сделано при помощи ИИ» в случае, если значительная часть композиции создана нейросетью.