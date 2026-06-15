«Дипломатическая победа России»: что значит для нашей страны мирная сделка США с Ираном

Главное, что Иран в нынешнем виде выстоял Фото: REUTERS.

Дональд Трамп объявил о том, что Вашингтон достиг соглашения с Тегераном после четырех месяцев боевых действий.

Официальное подписание меморандума о взаимопонимании запланировано на 19 июня в Швейцарии. Соглашение призвано прекратить огонь на всех фронтах, включая Ливан, где продолжается наземная операция Израиля против «Хезболлы». Однако уже на старте возникли серьезные расхождения в трактовках.

Заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что 60-дневные переговоры о заключении итоговой мирной сделки начнутся только после того, как Вашингтон разблокирует иранские замороженные активы. Однако в администрации Белого дома опровергли эту информацию. «Это совершенно не соответствует действительности. Это сделка с оплатой за выполнение обязательств, и никакие замороженные средства не будут разблокированы до тех пор, пока иранцы не выполнят свои обязательства», - заявил CNN осведомленный американский чиновник.

Остается открытым вопрос о судьбе военной операции ЦАХАЛ в Ливане. Министр нацбезопасности Израиля Бен Гвир – заявил, что страна не подчиняется решениям США и не имеет никакого отношения к сделке с Ираном. «Мы не являемся партнерами по этому соглашению, которое не обеспечивает нашу безопасность, и оно никоим образом нас не связывает», - сказал министр. А это значит, что достигнутый с таким трудом американо-иранский компромисс может вновь оказаться под угрозой. Тем более, что израильская армия уже нанесла очередной удар по Бейруту, после чего Трамп разразился гневным комментарием в адрес премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

Остается открытым вопрос о судьбе военной операции ЦАХАЛ в Ливане Фото: REUTERS.

«ИРАН РАЗГОВАРИВАЕТ С США НА РАВНЫХ»

Политолог, преподаватель РУДН Фархад Ибрагимов считает, что меморандум можно расценивать как ограниченную победу Тегерана.

- Еще несколько недель назад многие были уверены, что Иран будет поставлен на колени. Сегодня мы видим другую картину: Тегеран не только сохранил устойчивость, но и сумел навязать Вашингтону переговорную повестку, - это уже серьезный результат, - отметил эксперт в разговоре с KP.RU. - Иранцы через посредников смогли убедить американцев, что продолжение войны не в интересах США и что победителем из нее Вашингтон не выйдет. Тегеран разговаривает с Америкой на равных.

По словам Ибрагимова, Иран продемонстрировал стойкость, опираясь на сплоченность народа, монолитность элит, поддержку России и Китая, а также раскол на Западе.

- Год назад сложно было представить, что Трамп будет публично раздражен действиями Нетаньяху. А теперь мы это видим, - добавляет политолог.

В то же время, по мнению Ибрагомова, глубинное американское государство по-прежнему недовольно сохранением Ирана в нынешнем виде, как крупной и независимой державы, которая развивает связи с БРИКС, ШОС, Россией и КНР.

Bосстановление судоходства в Ормузском проливе займет длительное время из-за установленных Ираном мин Фото: REUTERS.

СДЕЛКЕ БЫТЬ, НО ЕСТЬ НЮАНСЫ

Что касается расхождений в трактовке пункта о разморозке денежных активов Ирана, то она объясняется сложной внутриполитической ситуацией, в которой оказаклся Трамп. Возвращение в оборот «замороженных» Штатами 24 млрд долларов, принадлежащих Тегерану, позволила бы Исламской Республике быстро укрепить финансовую базу, обуздать инфляцию и запустить производство.

- Трамп не может публично заявить, что его действия обогащают Иран, поэтому США молчат по поводу разморозки средств или опровергают сооббщения об этом, - поясняет Ибрагимов.

Главным фактором, способным сорвать итоговую сделку в ближайшие два месяца могут стать действия Израиля и лично Биньямина Нетаньяху.

- Нетаньяху уже продумывает комбинации, чтобы похоронить переговорный процесс. Для него любое долгосрочное соглашение между Вашингтоном и Тегераном - это приговор позициям Израиля на годы вперед, - считает политолог. - При этом США, несмотря на резкие заявления в адрес Нетаньяху, в конечном итоге продолжат поддерживать Израиль как ключевого союзника в регионе.

Трамп разразился гневным комментарием в адрес премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Фото: REUTERS.

А ЧТО РОССИЯ?

Для Москвы достигнутое перемирие между Ираном и США - безусловный плюс.

- Главное, что Иран в нынешнем виде выстоял - это дипломатическая победа России, - подчеркивает Фархад Ибрагимов. - Да, цена на нефть пошла вниз. Но политическая устойчивость стратегического партнера важнее сиюминутных экономических выгод. Кроме того, у нас экономика диверсифицирована, мы не сидим на нефтегазовой игле. К тому же, совсем уж сильного падения стоимости барреля ждать не стоит - восстановление судоходства в Ормузском проливе займет длительное время из-за установленных Ираном мин.

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