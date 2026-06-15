"Били по кровососущим организациям": Россия поразила новые цели на Украине

Наши ночные удары – ответ на террористические действия киевского режима. Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, а также по объектам ВПК в трех городах Украины - в ответ на террористические акты киевского режима. Опубликован список целей ночного удара возмездия. При этом ВСУ не перестают бить по мирным российским жителям. Так, при атаке украинских дронов только в Туле в минувшие сутки погибли три человека.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с Александром Михайловым, главою Бюро военно-политического анализа.

ЦЕЛЬ ИХ УДАРОВ - ПИАР

- Как долго взаимные удары могут продолжаться? Путин же сказал Трампу, что удары по нашим граджданским объектам на ситуацию на поле боя не повлияют...

- С украинской стороны удары носят явно политизированный оттенок. Вспомните удары во время Петербургского экономического форума. Сотни дрнов летели на Ленинградскую область и Питер. Затем начался военно-морской салон в Коронштадте – и туда беспилотники пытались пробиться.

- Противник пытается чего добиться – панику посеять?

- Они пытаются перебивать позитивную информационную повестку в России. Навязывать свое террористическое присутствие. Сколько тогда рейсов было задержано или отменено в Ленинградской области, в том числе, с иностранными госятми? И суда иностранные задерживались. ВСУ не стесняются проводить такие теракты.

ОТВЕТ НА ТЕРРОР

- В заявлении Минобороны РФ прозвучало, что наши ночные удары – ответ на террористические действия киевского режима.

- Так мы же видим географию наших ударов?! Она связана, прежде всего, с объектами, где производство БПЛА, производство ракет. В том числе, пресловутых «Фламинго».

- Зеленский ими гордится.

- Он ими хватастается, но это коллаборация с британцами, там мало что украинского. Поражались пердпрития, на которых ведется ремонт и сборка беспилотных аппаратов и военного, и граджанского назначения.

ПОРАЖАЛИ ВПК И ЛОГИСТИКУ

- Поражались и аэродромы?

- Да, где базируются различные средства воздушного нападения. И, судя по видео, нами использовались гиперзвуковые изделия - вроде «Цирконов» и «Кинжалов». Россия вновь постаралась нананести групповой комибинированный удар. Направить ракеты и дроны не по объектам, где проходят какие-то политические, обещственные события – что так любит себе ставить целью Зеленский. А конкретно, по предприятиям ОПК, логистике, аэродромной составляющей. По всему, что касается средств нападения киевского режима. Ну, и по производству, связанному с иностранными комплектующими.

- Но Россия не наносит удары по таким производствам за пределами Украины?

- Пока нет. Но на самой Укроаины все такие объекты выявлются и по возможности уничтожаются. То есть, идет конркетная военная работа, с привязкой к политическому моменту.

ПРИЛЕТЕЛО В ТЦК

- Минобороны стало называть конкретные предприятия украинского ВПК, по которым наносят удары. Среди целей появились и ТЦК?

- Для населения Украины это - кровососущие организации, которые не жалеют жизни украинцев. Удары по ТЦК не вызывают критической реакции простых людей.

- Ракета ЗРК ПВО Украины упала на Лавру?

- То, что Зеленский раздувает в информационном поле – прилетевшаяе ракета в Киево-Печерскую Лавру, - наше минобороны уже прояснило. Это ракета ЗРК «Пэтриот» украинских ПВО – и тому есть подтвержденные данные. Это из последних партий, просроченные ракеты. Технический недостаток этих ракет и стал причиной пожара на этом православном объекте в Киеве.

- Западные СМИ это интерпретируют иначе ...

- Конечно, они представляют дело так, что Россия «соврешила акт международного культурного вандализма», «ударив по Лавре». Конечно они будут раздувать эту повестку всеми своими пропагандистскими структурами. Нам к потоку фейков надо быть готовым. Таким образом они, в частности, переносят фокус внимания западной аудитории, не замечая в упор варварского удара по панораме «Оборона Севастополя» - переключают на Лавру и студию им. Довженко.

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