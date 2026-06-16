Два верных признака, которые выдают жертву мошенников: Сотрудник службы безопасности банка раскрыл внутренние инструкции

Обычно банки требуют заранее оповещать о снятии крупных сумм. Фото: Tramp57/Shutterstock/Fotodom

В России с 1 марта 2027 года вводится закон Антифрод 2.0, предполагающий комплекс мер по защите россиян от мошеннических действий. В частности, если банки и мобильные операторы не спасут человека от жулика, то в ряде случаев им придется из своего кармана компенсировать ущерб, каким бы огромным он не был. Например, при списании денег со счета клиента через мобильный банк, если банк просмотрел мошенническую операцию, а оператор не распознал мошеннический звонок.

Сейчас один из наиболее частых способов хищения — когда телефонные мошенники под разными предлогами убеждают жертву снять деньги со своего счета. Корреспондент KP.RU узнал, как сотрудники банка предотвращают такие преступления.

- Когда я работал в банке, центральный офис регулярно проводил семинары, как выявлять потенциальных жертв мошенников, - рассказал KP.RU эксперт по противодействию отмывания преступных доходов Антон Сергеев, в прошлом сотрудник службы безопасности одного из топовых банков страны. - Первый критерий, что дело нечисто, это когда человек, например, долгие годы копил, не снимал и вдруг без предупреждения или через час после звонка приходит снимать все, что есть на счете — несколько миллионов.

Недаром банки требуют заранее оповещать о снятии крупных сумм. По словам эксперта, это не только на случай, если в закромах не хватит денег, но еще и способ отсечь ситуации, когда деньги берут под влиянием мошенников.

- Второй критерий — поведение клиента, - продолжает эксперт. - Видно по человеку, когда он психологически загружен. Глаза бегают, постоянные звонки или переписки в телефоне. Это явные признаки, что клиент на крючке у мошенников. Профессиональный операционист всегда «прокачает» такого клиента. Если видит, что что-то не то, вызывает старшего операциониста. Тот заводит клиента в переговорную комнату. Как правило, они экранированы: там не работает мобильная связь и интернет. Человеку говорят, что нужную сумму готовят, а пока давайте чай-кофе попьем. И когда человек не подвергается воздействию, он оттаивает и рассказывает ситуацию сотруднику банка. И тут уже понятно, деньги нужны для реального дела или это результат воздействия мошенников.

Еще один важный момент, позволяющий спасти положение, это звонок близкому человеку.

- Нередко у сотрудника банка имеется телефон детей или супругов клиента — например, сын открыл маме счет — в этом случае его телефон остается в банке, - продолжил Сергеев. - И пока клиент находится в переговорной, сотрудник звонит сыну и говорит: ваша мама хочет снять крупную сумму, она по своей воле это делает? Родственники, как правило, в шоке: «Не выдавайте денег, я сейчас приеду!». Если такого телефона нет, то добросовестный сотрудник спросит у клиента, советовался ли тот с кем-то из близких, не хочет ли посоветоваться...

Иногда предотвратить снятие денег для мошенников помогает звонок близкому человеку. Фото: Kostiantyn Voitenko/Shutterstock/Fotodom

Такой дотошный подход может вызвать раздражение у тех, кому действительно срочно нужны деньги, но он реально спасает тех, кто уже готов все отдать мошенникам.

Увы, многие жертвы упорствуют. Последняя возможность у сотрудника банка спасти человека — обратиться в полицию, говорит Сергеев. Но к такой крайности на практике прибегают редко. В итоге деньги уходят мошенникам.

По мнению юриста Ильи Русяева, в случае, если банк предпринял все возможное, чтобы предотвратить кражу, но человек не воспринял советов, ответственность с банка снимается.

Однако если телефон, с которого жертву убеждали снять деньги, засвечивался ранее, как мошеннический, то ответственность может быть возложена на мобильного оператора.

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