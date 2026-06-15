Распад Молдавии и партизанская война: Чем обернется открытие второго фронта против России в Приднестровье

Миротворческий пост российских военнослужащих в городе Бендеры, Приднестровье. Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что в апреле Запад и Украина предпринимали попытки задействовать Приднестровье для создания второго фронта против России. Вот что сообщил экс-президент 15 июня ТАСС: «С учетом конфликта на Украине приднестровский вопрос стал более острым. После февраля 2022 года для Запада и Украины было важно открыть второй фронт, чтобы вовлечь Россию в боевые действия на других участках, кроме Донбасса и Новороссии. Мы точно знаем, что в апреле предпринимались такие попытки на приднестровском направлении». Додон добавил, что на том этапе удавалось предотвратить драматическое развитие событий. И напомнил, что ранее о призывах Запада открыть второй фронт с Россией заявляла и Грузия.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с политологом, главным редактором порталов RuBaltic.ru и Eurasia.Expert Александром Носовичем. Сайт kp.ru приводит самые яркие фрагменты беседы.

КТО ПОД ПРИЦЕЛОМ КИЕВА

- Отчего Додон только сейчас поднял эту волну?

- Тема Приднестровья обсуждается все четыре года СВО. В какой момент ни скажи – это будет актуально. Приднестровская республика и российский миротворческий контингент на ее территории - они остаются под ударом все эти годы. И угроза эта висит над Россией домокловым мечом.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Почему?

- И для Киева, и для Европы устроить себе легкую перемогу, напав на российских миротворцев и на непризнанную республику – это довольно легко и просто. И я допускаю, что, когда у киевского режима дела на фронте будут идти совсем плохо – он попытается ударить по одному из соседних государств. У Киева под прицелом - Беларусь и Приднестровье.

НЕТ ГРАНИЦ - ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

- Предположим, такая попытка будет предпринята, и что Россия предпримет в такой ситуации?

- Нанесет очередные удары возмездия по Киеву – а что еще? Прямой границы с Молдавией у России нет – в этом-то и проблема. В какой-то момент по ходу СВО президент Майя Санду почувствовала, что Россия не собирается брать Одессу, а другого варианта получить прямой выход к Молдавии и нет. Тогда она резко осмелела и взяла откровенно прозападный и антироссийский курс в своей политике. С этой точки зрения наш контингент там в каком-то смысле уязвим.

Президент Молдавии Майя Санду Фото: REUTERS.

- Может, тогда его надо выводить оттуда? Или пригрозить «страшным ответом»?

- Таким ответом, «чтобы всем неповадно было», мы угрожать не можем, это значит блефовать - и все это понимают. Надо продолжать давить по дипломатическим каналам на Кишинев, а особенно на Бухарест. Объясняя им, что подыгрывание Киеву в этом вопросе означает для них конец военно-политической стабильности. И втягивание в затяжной конфликт в регионе.

СЦЕНАРИЙ РАСПАДА

- Который будет кровавым?

- Военный сценарий в Приднестровье может вызвать долгосрочный процесс распада Республики Молдова – по типу Югославии. Начнет отваливаться не только Приднестровье, но и Гагаузия. И начнется партизанская война. А соседней Румынии это совершенно ни к чему. Им такие геополитические авантюры Киева не нужны. Да, Киев заинтересован, чтобы полыхало везде по границам – но не Бухарест.

- Киев построил фортификации у границ с Приднестровьем – а мы могли их разрушить ударами беспилотников и ракет, или есть другой план?

- Фортификации эти Россия разрушает прямо сейчас. В Одесской области. Сами же миротворцы разрушением этих фортификаций заниматься не могут. И даже если бы у них был такой мандат, количество наших военнослужащих там не позволяет им что-то серьезное предпринять. Они, увы, стали заложниками геополитической ситуации...

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