Украинский «просроченный» узурпатор-комедиант Владимир Зеленский порадовал журналистов своим очередным откровением. По его словам, он пригласил президента России Владимира Путина на саммит «Большой семерки», который сегодня стартует во французском курортном городке Эвиан.
- Там будут присутствовать Трамп и Макрон, так что европейцы плюс Америка. Это хорошая возможность встретиться всем вместе, - нарисовал «просрочка» картину, которая моментально согрела его душу (в случае наличия таковой, в чем есть очень большие сомнения).
Она не могла не согреть, поскольку нарисованная им широкими мазками очень напоминала заседание педсовета в школе, где собравшиеся педагоги ругают и пытаются привести в чувство школьного хулигана, который, будучи подавлен величием коллектива учителей мнет в руках засаленную кепку и не знает, что еще пообещать, лишь бы только его отпустили подобру-поздорову.
Как пояснил «просрочка» Киев уже направил соответствующее приглашение в Москву, но не получил от нее ответа. Как уверен Зеленский, потому что Москва не готова к переговорам о мире.
А, позвольте спросить, кто такой этот поц Зеленский, так и не избавившийся от школьного прозвища «окурок», что рассылает приглашения на мероприятия, к которым он сам не имеет никакого отношения. Он что, проводит этот саммит на Украине и является его хозяином, принимающей стороной? Может, Украина сама является членом «Большой семерки»? Тоже нет. «Просроченного» самого туда пригласили на птичьих правах в качестве гостя. По имеющимся на данный момент сведениям, Зеленский не включен в список формальных двусторонних встреч Трампа на G7, он будет участвовать только в рабочей сессии по Украине, которую участники намерены провести во вторник. Кстати, именно по этой причине «просрочка» сегодня еще с утра был в Киеве, где хорохорился и объявлял о своей предстоящей встрече с Трампом.
- У нас состоятся встречи с европейцами, а также с президентом Трампом, мы поговорим с ним о том, как заставить Путина прекратить (этот конфликт - прим.ред.), - пообещал «просрочка».
Конечно, встретится, на той самой рабочей сессии. А вот насчет остального… Американцы руками и ногами отпихиваются от рандеву с «просрочкой», хотя у Трампа уже есть утвержденный график двусторонних встреч с главами государств, которые также приглашены на саммит в качестве гостей, но Зеленского в этом списке нет.
Собственно говоря, зачем встречаться, если и так понятно, что этот хрипатый «окурок» скажет на двусторонней встрече ровно то же самое, что и на рабочей сессии: «Дай!»
Тогда, может быть, «просроченный», превратившийся в рагуля, задействовал Макрона и направил приглашение Путину через Францию? Тоже нет. Франция, как страна-организатор саммита, не подтверждала, что на него приглашался Путин или какие-то другие представители России. И немудрено – Зеленский даже в турпоездку по Крыму никого пригласить не может, не то что на саммит «Большой семерки». Полагаю, что в Париже удивленно пожали плечами, услышав про эту инициативу «просроченного».
Право слово, если у кого-то еще остался экземпляр книги «Как управлять Вселенной, не привлекая внимания санитаров», в ней очень нуждается жутко комплексующий по поводу своего роста поц Зеленский в Киеве. Собственно, наверное, множество нынешних проблем на Украине сейчас бы просто не существовало, если бы ему эту книгу дали почитать вовремя. Лучше поздно, чем никогда.
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