Отец Жанны Фриске ответил на заявление Дмитрия Шепелева о встречах с сыном «под камерами»: вот что сказал

Отец певицы Владимир Фриске и Дмитрий Шепелев. Фото: Михаил ФРОЛОВ + Виктор ГУСЕЙНОВ

Прошло уже 11 лет, как не стало Жанны Фриске. Напомним, что звезда «Блестящих» скончалась от глиобластомы 15 июня 2015 года. Каждый год в этот день родные и поклонники звезды приезжают на Николо-Архангельское кладбище в Балашихе, где захоронена Жанна. Здесь стоит бронзовый памятник певицы во весь рост. Сегодня с утра на могилу певицы навестили ее родители, сестра с мужем, подруги Ольга Орлова и Юлия (из Майами), а также многочисленные фанаты и журналисты. Бывшего возлюбленного и отца единственного сына Фриске Дмитрия Шепелева не было. Но зато продюсер опубликовал в соцсетях пост, в котором в очередной раз попытался объяснить, почему он уже 11 лет не дает дедушке с бабушкой и тете видеться с сыном Жанны.

«Встречи моего сына — не материал для эфира»

Дмитрий поделился, что возле письменного стола 13-летнего Платона стоит большая фотография мамы, которая охраняет его сон. Также Шепелев рассказал, что 15 июня они с сыном всегда покупают цветы и крепко обнимают друг друга. В подтверждение своих слов ведущий выложил снимок, на котором он обнимает Платона. «Не забывай — мама всегда рядом», — такую фразу Дмитрий часто повторяет сыну.

Памятник на могиле Жанны Фриске, Николо-Архангельское кладбище Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Я вижу ее продолжение в Платоне: улыбку, жесты, они даже молчат похоже. Жанна всегда рядом. Она остаётся с нами тихо, каждый день, без даты в календаре. Как может быть по-другому?… Она стала образом своего времени — яркая, талантливая, такая красивая. Ее уход — это наша боль», — трогательно написал Шепелев.

Вспомнил он и родителей Жанны — Владимира Борисовича и Ольгу Владимировну: «С каждым прожитым годом я все больше сочувствую ее пожилым родителям, потерявшим любимую дочь. Всем сердцем. Как отец, конечно, понимаю, какой он — главный страх для каждого родителя».

Дмитрий Шепелев с сыном Платоном Фото: Личный архив.

Затем Дмитрий выдал, что за 11 лет получил огромное количество предложений о встрече родных с Платоном. Но каждое отклонил.

«Все они были об одном — встретиться в телевизионной студии, под камеры, на публику. Других не было», — сообщил в своем послании Шепелев.

Далее ведущий пояснил, что родственники сами виноваты в том, что пропустили детство Платона.

«Встречи моего сына с кем бы то ни было — не материал для эфира. Семья не контент. Я говорю это спокойно и без обиды: то, что происходит между близкими людьми, не нуждается в съемке и монтаже», — добавил отец Платона.

«Он просто лишает Платошу наследства»

Ольга Орлова, которая в тот момент находилась на кладбище вместе с родными Жанны, не сдержалась и прокомментировала обращение Шепелева:

«Дима, разреши мне, пожалуйста, встретиться с Платоном. Без камер, телестудий и контента».

Наталья Фриске Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Младшая сестра звезды Наталья тоже не смогла сдержать эмоций. Кто-то из журналистов задал Фриске вопрос по поводу встреч с Платоном «под камерами», и Наташа жестко проехалась по Дмитрию.

Мы связались с папой Жанны Владимиром Борисовичем по телефону.

«Представляешь, что написал!? Что мы не хотели встретиться! Только под камерами. Да мне в жизни никогда никто не предлагал. Я бы согласился и под камерой и без камеры. И такую чушь написать… О нем давно никто не вспоминал. Видимо, решил о себе напомнить. Это все чистый фейк! Мы его не видели. Если он захочет, то я с удовольствием встречусь. Только говорить мы будем только о Платоне. Больше ни о чем», — рассказал KP.RU 73-летний Владимир Фриске.

Владимир Фриске Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Добавим, что родители Жанны неоднократно пытались добиться встреч с внуком, и не в эфирах передач, а в обычной жизни. Однако, Дмитрий заблокировал родню звезды везде еще несколько лет назад. При желании родственники Фриске не смогут даже позвонить Шепелеву. Известно, что на почве сильных переживаний Владимир Борисович перенес два микроинфаркта.

«Сейчас мое состояние стабилизировалось, слава Богу, — добавил Фриске. — Но возраст уже такой, что я не знаю, что будет завтра или послезавтра».

Отдушиной Владимира Борисовича стала внучка Луна — дочка 40-летней Натальи Фриске. В этом году девочке исполнилось четыре года. Дедушка в Луне души не чает. Кроме того, вот-вот встанет вопрос относительно наследства. Добавим, что квартира Жанны принадлежит Владимиру Борисовичу, который хотел бы поделить ее между внуками.

Певица Жанна Фриске, 2004 г Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Я не хочу с ним ссориться. Я хочу общаться только по поводу Платоши. У меня уже возраст такой, что я не знаю, что может случиться. Если в ближайшее время я не смогу Платошу увидеть, то я просто перепишу ее (квартиру) на Луняшу. А он, понимаете, может, еще детей 10-15 человек будет делать, и Платоша просто ни с чем не останется. Зачем он это делает? Я не понимаю. Он просто лишает Платошу его наследства. Если он его так сильно любит, то зачем он так делает? Это глупо», — поделился с KP.RU Владимир Фриске.

Сам Дмитрий Шепелев давно устроил свою личную жизнь. Уже 10 лет он живет в гражданском браке с дизайнером Екатериной Сутуловой. Пара воспитывает троих детей: 13-летнего Платона, 6-летнего Тихона и 13-летнюю Ладу (дочь Екатерины от первого мужа).

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