Турецкая актриса Эдже Иртем внезапно умерла 15 июня в возрасте 35 лет. Фото: Личная страничка в соцсети.

Турецкая актриса Эдже Иртем внезапно умерла 15 июня в возрасте 35 лет. Она получила широкую известность благодаря ролям Ишил в сериале «Клюквенный щербет» и Джансын в драме «Семья». Трагедия произошла в ее квартире. В этот момент рядом находилась мать актрисы.

Иртем ушла из жизни на следующий день после своего 35-летия (она родилась 14 июня 1991 года). Накануне девушка делилась в соцсетях праздничными кадрами, а четыре дня назад размещала в соцсетях фотографии с отдыха в Таиланде с подписью: «Тай меня любит и я его тоже!».

Турецкая актриса Эдже Иртем. Фото: Личная страничка в соцсети.

Что стало причиной смерти Эдже Иртем

Как заявил адвокат актрисы Угур Гёккоюн, причиной ее смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ: «Расследование продолжается. Окончательные выводы будут сделаны после получения результатов вскрытия. После публикации заключения судебно-медицинской экспертизы общественность будет дополнительно проинформирована».

Иртем родилась в городе Сивас, высшее образование получила в Измире, окончив Яшарский университет по направлению «Музыкальное искусство» (кафедра оперного пения).

Поняв, что ее больше привлекают театр и кино, Эдже переехала в Стамбул. Там она прошла обучение актерскому мастерству в престижном Культурном центре Садри Алышика.

Биография Эдже Иртем и карьера

Профессиональная карьера актрисы стартовала в 2014–2015 годах. Первыми проектами с ее участием стали популярные молодежные сериалы «Сбежавшие невесты» и «Дело чести». За свою карьеру она успела сняться во многих популярных турецких телесериалах - «Клюквенный щербет» (Ишил), «Семья» (Джансын), «Мистер Ошибка» ( Гизем Сезер), «Запретный плод» (Мерич).

Актриса не была замужем, она предпочитала не афишировать свою личную жизнь, держала её вдали от внимания публики.

Смерть Иртем произошла на фоне громких арестов в артистической турецкой среде - под подозрением в связанных с наркотиками преступлениях оказались десятки деятелей шоу-бизнеса.

Расследование ведется против коллег покойной по «Клюквенному щербету» - Догукана Гюнгера (сыграл Фатиха) и Фейзы Дживелек (Нилай), они были задержаны в ходе антинаркотических рейдов, анализы показали следы зелья в организме обоих.

Хотя Эдже Итем не фигурировала в этих скандалах, ее внезапный уход из жизни дал повод говорить, что она могла подвергнуться воздействию запрещенных веществ.

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