Немецкий генерал насмотрелся «Звездных войн» и заявил, что готов «хоть сегодня» воевать с Россией

57-летний командующий ВВС Германии генерал-лейтенант Хольгер Нойманн поведал, что Германия готова «сражаться хоть сегодня ночью» против России и будет защищать «каждый дюйм» территории НАТО. Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Ой, какой грозный ястребиный клекот раздался сегодня со страниц британской The Telegraph! В интервью этой газете звукам хищной птицы пытался подражать 57-летний командующий ВВС Германии генерал-лейтенант Хольгер Нойманн. Когда-то, в бытность пилотом Люфтваффе (а нынешние немецкие ВВС это нацистское название сохранили), он имел позывной «Ястреб» и, видимо, очень хочет соответствовать образу. Свое интервью англо-саксонскому изданию херр Нойманн давал в штабе Люфтваффе в Шпандау под Берлином, где в годы Второй мировой размещалась учебная академия, готовившая стервятников Геринга. Недаром в речах генерала так и слышится эхом их боевой клич «Хорридо!», позаимствованный у охотников, которые с этим возгласом спускали собак.

Нойманн, в частности, поведал, что Германия готова «сражаться хоть сегодня ночью» против России и будет защищать «каждый дюйм» территории НАТО.

«В НАТО нет разных зон безопасности», а это значит, что (российское. - Ред.) нападение на Эстонию вызовет такие же ответные меры, как и воздушный налет на Лондон», - заявил немец. И пусть никто не надеется, что Германию что-то остановит.

«Если мне сейчас позвонят и скажут, что мы должны быть готовы немедленно, то мы - готовы», - жал на гашетку генерал. - «Мы будем использовать все имеющиеся у нас ресурсы в Германии, включая военно-воздушные силы, и силы НАТО, чтобы защитить нашу страну, наши ценности и наш союз».

Истребитель Eurofighter, находящийся в постоянной боевой готовности в рамках «Системы быстрого реагирования». Фoто: Jens BÃ¼ttner/dpa/Global Look Press

По мнению Нойманна, удар Запада будет сокрушительным, потому что на стороне альянса выступит единый фронт всех 32 государств-членов, объединивших свои авиационные силы. Включая Люксембург, очевидно...

Не стал он скрывать и первоочередные цели для натовских атак: Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров с базами Северного флота, черноморский регион с портами в Севастополе и Новороссийске. И даже чуть ли не на сроки намекнул: «В прошлом мы направляли на восточный фланг подразделение быстрого реагирования. Но никогда не делали этого в массовом порядке – то есть, со всей оперативной авиацией – и это задача ближайших недель и месяцев».

В связи с этим интервью возникают как минимум три вопроса. Первый уже стал банальным: в каком сне генерал увидел, что Россия готовит нападение на Европу? Ответ на него давался неоднократно и на всех уровнях. Владимир Путин, например, назвал такие ожидания «бредом» и «сапогами всмятку».

Ну хорошо - допустим, Нойманн, как человек военный, должен всегда быть начеку. Но с чего он взял, что, если не дай Бог из-за какой-то провокации возникнет угроза вооруженного конфликта, вся авиация НАТО вслед за Люфтваффе полетит бомбить Россию? США, кстати, уже не раз давали понять, что совершенно в этом не заинтересованы. Или Берлину все равно?

Наконец, самое главное: генерал плохо учил в школе историю? 80 лет назад представители десятков европейских стран тоже пошли вслед за одним бесноватым соотечественником Нойманна в поход на восток. Вернулись назад немногие. А уцелевших мы проводили до их столиц. Немец думает, что на сей раз все будет по-другому? Разве что гораздо быстрее.

«Если он к чему-то подобному готов сегодня ночью, то, боюсь, он и ему подобные завтрашнего дня уже не увидят», - выразил мнение по поводу слов немецкого генерала член российского Совета по внешней оборонной политике Андрей Климов.

Вообще-то воинственный шеф Люфтваффе за всю свою карьеру ни одного боевого вылета не совершил. Лишь чуток послужил в командировке во время провальной западной миссии в Афганистане, но и там пороху не нюхал. А летчиком, по его собственным словам, решил стать, потому что ему очень понравились комические истребители из фильмов «Звездные войны». Так что хочется пожелать этому германскому «Ястребу» не каркать и жить в реальном мире, а не в плену дурацких выдумок.