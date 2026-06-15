Пока Ксения Бородина пела дифирамбы в честь мужа, ее бывшие в новом шоу обвинили его в отсутствии тестостерона: «У Коленьки этого поменьше»

Успешный блогер и телеведущая Ксения Бородина в прошлом году вышла замуж за блогера Николая Сердюкова Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Успешный блогер и телеведущая в прошлом году вышла замуж за Николая Сердюкова. Его тоже можно назвать блогером, но не настолько популярным, как жена. У Николая и подписчиков поменьше, и доходы заметно скромнее, чем у супруги. Но влюбленным это не мешает. Познакомились они на проекте «Последний герой», где Бородина была ведущей, а Сердюков – участником.

На днях Николай отметил свой 38-й день рождения. Празднование не обошлось без публикаций в соцсетях Бородиной. В одном из видео Сердюков признался, что его знакомство с Бородиной было «лотерейным билетиком», а друзья ему «обзавидовались». В ответ Ксения рассыпалась в благодарностях мужу:

- Коль, спасибо тебе за то, что ты такой прекрасный. За то, что я спокойная, счастливая, что я чувствую себя любимой каждый день. За то, что ты обо мне так сильно заботишься, радуешь меня, не треплешь мне нервы никогда. Люблю тебя очень!

Буквально на следующий день после именин Сердюкова вышла первая серия второго сезона шоу «Мастер игры», участниками которого стали экс-супруг Бородиной Курбан Омаров и ее бывший возлюбленный, участник «Дома-2» Михаил Терехин. В проекте должен был принять участие и Сердюков, но увидев, что организаторы решили собрать на одной территории парней Ксении, Коля покинул передачу еще на этапе съемок.

- А вы не общаетесь? - спросила у Терехина и Омарова одна из участниц «Мастера игры», Анна Седокова.

- Мы? Вообще нет, у нас ментальная связь, - ответил Терехин, продолжив высказываться в адрес бывшей. - То, что она выбирала таких вот, как меня и Курбан, ну, понятно, это такая картинка, но за этой картинкой столько мужских гормонов, тестостерона, что с этим тестостероном она не очень справлялась. А у Коленьки этого всего поменьше, попроще. Они живут душа в душу. И пусть живут.

Ксения пока не прокомментировала выпады своих бывших в адрес законного супруга, хотя обычно она не оставляет такие ситуации без внимания. Например, когда в прошлом году Бородина и Сердюков были участниками шоу «Сокровища императора» на ТНТ и поведение Николая вызывало вопросы у зрителей (во время испытаний он кричал на Ксению и реагировал весьма импульсивно), блогерша рассказывала, что ее муж делал все это не со зла, он просто чересчур эмоциональный человек.

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