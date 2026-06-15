По сердцу России – на скорости 400 километров в час: Владимиру Путину доложили о строительстве магистралей, «сближающих» страну

Макет поезда «Белый Кречет» был представлен в 2025 году. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

КРЕЧЕТ – НЕ ПТИЦА

Гость сходу начал отчет о проделанной работе:

Поезд «Белый Кречет». Фото: Zac Allan/wikipedia.org

1. Вихрь отечественного производства

- Первые пять вагонов поезда «Белый Кречет» практически готовы. Для этого, впервые в мире, была использована сварка на профиле 980 миллиметров.

- В России разработаны и изготовлены колеса и двигатель нового поезда, испытания пройдены, скоро их отдадут на сертификацию.

- Над разработкой поезда трудятся 150 предприятий, все идет ровно по графику.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

2. Идеальное полотно

- На всей длине будущей магистрали развернуты инженерные работы. Строятся мосты через Шошу – 8 килдометров. В болотистых местах забиваются сваи, на другом грунте – опоры для рельсов.

- На опорные конструкции положат уникальные 700-тонные железобетонные балки. Их выпуском займутся 10 заводов.

- Идет работа над строительством эстакад, мостов над газопроводами и дорогами, чтобы поезд шел максимально прямо, без поворотов.

Все эти инженерные чудеса – неспроста. Поезд должен будет разогнаться до 400 км/ч. Для сравнения «Сапсан» набирает всего 250 км/ч – и то, только на коротких, самых скоростных участках. Поэтому «Кречету» нужна будет идеально ровная дорога, без подъемов и спусков, мощнейшее сцепление с рельсами и минимум поворотов.

СВЯЗАТЬ СЕРДЦЕ СТРАНЫ

Все это богатство разрабатывается, конечно, не только для москвичей и петербуржцев. Вслед за первой ВСМ, которая соединит две столицы. В ближайшие годы сеть магистралей должна связать весь центр России. И не только…

- Очень важна задача, которую Вы поставили, - обратился к президенту Никитин. - Проработаны дальнейшие варианты развития ВСМ. Их оценивали с точки зрения сокращения времени в пути, пассажиропотока, инвестиций и, конечно, вклада в валовой внутренний продукт, то есть какие дороги дают наибольший эффект. Самый эффективный маршрут – это участок Москва – Нижний Новгород и далее до Казани. Второй по интересу проект – это международный проект Москва – Минск.

Министр попросил у президента разрешение на проработку этих проектов – чтобы к 2028-2029 годам двигаться дальше – к строительству. И в следующий раз, учитывая существующие наработки, работа пойдет еще быстрее.

- Что касается проекта Москва – Минск, мы с Александром Григорьевичем Лукашенко неоднократно это обсуждали. Президент Белоруссии поддерживает, так что здесь никаких административных трудностей не будет, - улыбнулся Путин.

Владимир Путин обсудил с главой Минтранса РФ строительство ВСМ из Москвы в Петербург. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«ТУРИСТ ПОШЕЛ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ»

Министр отчитался о развитии речного транспорта – за последние время круизы на уютных теплоходах стали одним из любимых способов россиян провести отпуск. В Москве, Нижнем Новгороде и Петербурге построены верфи, ориентированные на пассажирские суда, один за другим спускаются на воду новенькие «Метеоры»…

- А средний возраст у нас пассажирских судов какой? – спросил внимательный к деталям Путин.

- С учетом того, что мы сейчас обновляем - 38 лет, - ответил Никитин. - Но он будет меняться прямо на глазах. Москва более 40 судов планирует выпустить, то есть этот возраст будет очень сильно снижаться. И круизные лайнеры тоже строятся.

Путин добавил – средний возраст круизных лайнеров еще больше. Но министр заверил – здесь картину меняют люди.

- Есть (очень старые круизные лайнеры), но строятся и совсем новые. Но у нас люди требовательные, турист пошел требовательный. Поэтому все владельцы судов активно их приводят в порядок, строятся новые…

Министр отчитался: еще минтранс занимается углублением дна рек, причем мониторят глубину и указывают места, где нужно провести работу, беспилотные дроны. А для грузовых кораблей вводят электронный документооборот – потому что сейчас груз записывается просто…в книгу, со слов капитана.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Длина ВСМ Москва – Санкт-Петербург - 679 километров.

- Российский поезд «Белый Кречет» будет пролетать их примерно за 2 часа 15 минут.

- Магистраль пройдет по территории 6 регионов.

- Поезда в час пик будут ходить каждые 15 минут.

- Запуск ВСМ запланирован на 1 апреля 2028 года.

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