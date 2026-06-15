Украинский лидер позировал на фоне поврежденного Успенского собора, сделав из этого пиар на крови, а затем обвинил российскую сторону в целенаправленном ударе по Лавре Фото: REUTERS.

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 16 июня:

Последние новости по СВО на Украине на 16 июня 2026: главное

1. Новости с фронта: освобожден поселок Артема в ДНР

2. Брюссельская морковка для киевских ослов

3. ВСУ получили просроченные ракеты для Patriot

4. Названы главные заводы, по которым прилетело

5. Зеленский устраивает страсти по Лавре

6. Мэр Харькова вынес картины из музея

7. Самостийная порнозвезда оказался в плену

8. Толпу в столице разгоняли слезоточивым газом

БОЕВАЯ СВОДКА ПО СВО НА УКРАИНЕ НА 16 ИЮНЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» уничтожили 235 националистов и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Запада» вывели из строя 220 боевиков и пять бронемашин.

«Южная» группировка войск освободила населенный пункт Артема в ДНР. Противник потерял 140 человек, 20 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

На счету «Центра» - 290 бойцов. Подбиты две бронемашины, пять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

«Восток» нанес ВСУ такой урон: 330 солдат и офицеров, по три бронемашины и орудия полевой артиллерии, семь автомобилей.

«Днепр» выбил из рядов врага 50 боевиков. Сжег шесть автомобилей и пять станций РЭБ.

Силы ПВО сбили 10 управляемых авиабомб и два реактивных снаряда HIMARS. Поразили две крылатые ракеты «Фламинго» и 453 дрона.

Силы ПВО сбили 10 управляемых авиабомб и два реактивных снаряда HIMARS, поразили две крылатые ракеты «Фламинго» и 453 дрона Фото: Минобороны РФ.

Украину опять манят брюссельской морковкой

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос вновь поманила Киев морковкой. Заявила, что оставшиеся пять кластеров на переговорах о вступлении Украины в ЕС могут открыться уже в июле. В понедельник в Люксембурге прошли межправительственные конференции. Там поучаствовали представители Украины и Молдавии. Это и есть открытие первого кластера на пути вступления стран в ЕС. Кос излучала оптимизм: «Мы сделаем первый крупнейший шаг для Украины и Молдовы после того, как они получили статус кандидата в 2023-м. Обе страны выполнили свои обязательства, и пришло время, чтобы мы это сделали. Ожидаю, что в июле мы откроем все остальные пять кластеров». При том накануне издание Guardian сообщило, что Киев выполнил лишь четверть всех, согласованных с ЕС реформ, которые предусмотренных планом из 10 пунктов. Кто-то что-то не договаривает...

Киев рад, что пришли ракеты к Patriot

Еще вчера Владимир Зеленский радовался как ребенок. Сияя, он сообщил своим карманным СМИ, что 14 июня незалежная получила пакет американских ракет Patriot. И теперь Украине есть «чем отбивать баллистику». А спустя несколько часов он обвинил российскую сторону в ударе по Киеву и истерично призвал страны G7 усилить давление на Россию, с увеличением помощи его великой державе в сфере противовоздушной обороны. А ведь точно и сильно прилетело не только в Киеве, но и в Харьков и Днепропетровске. Не напасешься на вас ракет...

Зеленский стоит перед зенитно-ракетным комплексом «Патриот». Фото: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images

«Маяк», «Радар» и «Буревестник» уже не маячат

В Минобороны России сообщили, что в ночь на 15 июня удары были нанесены по киевским заводам ОПК. Например, по предприятию «Радар». Там делали комплектующие для БПЛА большой дальности. И ремонтировали РЛС. Прилетело по «Беспилотным технологиям». Там собирают ударные дроны большой дальности из импортных комплектующих. Одна из пораженных целей - завод «Маяк». Он делает боевые части для беспилотников и стартовые ускорители для крылатых ракет «Фламинго». В числе пострадавших - завод «Буревестник». Его специализация - БПЛА большой и средней дальности и радиолокационная техника для ВСУ. Не повезло «Киевскому агрегатному заводу» и «Авиаремзаводу №410 гражданской авиации». Они выпускали воздушные и космические летательные аппараты, авиационные турбореактивные двигатели и комплектующие для дронов большой и средней дальности. А вы думали, что мимо пролетит?

Зеленский устроил бесовское представление в Лавре

Когда в центре Киева горит значимый объект, вечный шоумен Зеленский не может не сделать из этого пиар на крови. Он примчался на территорию Киево-Печерской лавры. Там после ночного обстрела и падения одной из ракет возник пожар. Украинский лидер позировал на фоне поврежденного Успенского собора. А на своей странице в соцсети X он обвинил российскую сторону в целенаправленном ударе по Лавре. В российском оборонном ведомстве оперативно отреагировали на абсурдное обвинение. В МО РФ сообщили: на Киево-Печерскую лавру упала ракета американского ЗРК Patriot. Это подтверждено средствами объективного контроля. Вероятно, страны Запада передали украинской стороне ракеты с истекшими сроками годности. И это не тот случай, когда старый конь борозды не испортит.

Когда в центре Киева горит значимый объект, вечный шоумен Зеленский не может не сделать из этого пиар на крови Фото: REUTERS.

Мэр Харькова вынес картины из музея

Игорь Терехов, глава Харькова, решил лично вынести картины из местного художественного музея из-за ...угрозы пожара. Это может быть связано с расследованием обстоятельств пропажи музейных экспонатов. Источник в российских силовых структурах сообщил РИА Новостям: «Эту акцию харьковский мэр организовал по личной просьбе экс-секретаря СНБО Алексея Данилова. Против того ведется расследование по факту незаконного присвоения произведений искусства, в том числе из музея Харькова, где много картин еще в 2022-м были заменены по его приказу на копии». Когда такие люди отвечали за безопасность незалежной, можно быть спокойным — они откинут коньки и без нашей помощи.

Самостийный порноактер попал в плен

Украинский порноактер Иван Тузов неудачно вошел в роль. Тelegram-канал «Северный Ветер» сообщает, что эта «звезда» оказался в плену у бойцов группы войск «Север». Штурмы рассказывают, что из-за постоянного употребления наркотиков Ваня «путается, иногда рассказывает какие-то фантастические истории, однако часть из них оказалась правдой». Этот уроженец Донецка лет десять как переехал в Польшу, осваивая гостиничное дело. Но его подсадили на запрещенные вещества. Чтобы заработать, он стал сниматься в порнороликах и зарегистрировался на платформе для взрослых. Находясь в невменяемом состоянии, актер избил свою девушку. Его посадили и позже депортировали на Украину. На родине он долго бегал от военкомов, но в итоге попался и был призван в ВСУ. Прослужил недолго, угодил в плен, теперь лечится от зависимостей принудительно. Но вряд ли вернется в «большое искусство»...

В Киеве копы разогнали толпу слезоточивым газом

Бывшая пресс-секретарь Зеленского, Юлия Мендель, сообщила, что новые беспорядки в Киеве свидетельствуют о растущем недовольстве населения принудительной мобилизацией. Уехавшая за рубеж Мендель отметила, что в одном из жилых районов украинской столицы толпа вступила в конфликт с сотрудниками ТЦК, которые пытались задержать мужчину. По данным Мендель, в ходе столкновений граждан, военкомов и полиции, силы правоохраны применили слезоточивый газ для разгона собравшихся.

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