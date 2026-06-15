"Умерла после неравной борьбы с болезнью и врачебной бюрократией": Родственники скончавшейся от рака Татьяны Плетневой просят о помощи

В ночь с 12 на 13 июня в возрасте 48 лет скончалась популярная актриса Татьяна Плетнёва Фото: СОЦСЕТИ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь с 12 на 13 июня в возрасте 48 лет скончалась популярная актриса Татьяна Плетнёва, известная по проектам: «Кухня», «СашаТаня», «Интерны», «Звезды в Сибири» и др. Предварительная причина смерти — рак печени. Говорят, что звезда, которая еще в феврале активно снималась, сгорела всего за несколько месяцев. А сегодня на связь вышли родные Татьяны.

«Всем почитателям таланта Татьяны, её друзьям и знакомым сообщаем, что после неравной борьбы с тяжелой болезнью и врачебной бюрократией, наша любимая мама, дочь и сестра Татьяна Плетнева скончалась в ночь с 12 на 13 июня в одной из столичных больниц. Мы вынуждены обратиться к вам за финансовой помощью, ведь полгода по известным теперь причинам Татьяна не работала и семейная казна пустела. По предварительным расчетам похороны выйдут в сумму превышающую 200 тысяч», — такое сообщение появилось на официальной странице Татьяны в VK.

В послании также говорится, что средства можно перевести на карту дочери Плетневой Алены. О времени и месте прощания с актрисой родные сообщат позже.

Ранее в беседе с KP.RU друг Плетневой, участник реалити-шоу Никита Турчин рассказал, что актрисе, действительно, пришлось столкнутся с трудностями во время госпитализации. Прописка у актрисы была питерская, и медики сообщили, что оказать должную помощь в московской клинике ей не смогут.

«Знаю, что друзья смогли ее все-таки определить в больницу в Москве, где ей сделали операцию. Но она, увы, не помогла…» — поделился с KP.RU Никита Турчин.

По словам Никиты, ближе к концу весны друзья Татьяны забили тревогу, так как она перестала отвечать на звонки и не читала смс. Турчин планировал позвать звезду эпизодов на свой день рождения, который у него был 13 мая, но так и не дозвонился…

Татьяна Плетнева и Никита Турчин Фото: Личный архив.

«Чуть позже на связь вышла сестра Тани, которая сообщила, что она в больнице, а телефон у нее. Я не совсем понял, что за больница такая, где отбирают телефон. Либо Тане стало совсем плохо. Затем уже сама Таня умирающим голосом записала мне голосовое и попросила помочь ей с клиникой. Ей нужно было перевестись в другое учреждение. Значит, не так хорошо ей оказывали услуги. Правда, в прошлую среду, 10 июня, она меня уже начала скидывать картинки в запрещенной соцсети, и я сделал вывод, что ей стало лучше. А вчера общие друзья сообщили, что ее не стало», — рассказал KP.RU Турчин.

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