Трампа ждет решающая битва на саммите "Большой семерки": Макрон, Мерц и Стармер сделают все, чтобы заморочить голову президенту США

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Известный историк, политолог Сергей Станкевич и политобозреватель kp.ru Александр Гамов поздравили президента США Дональда Трампа с 80-летием.

…- Сергей Борисович, это Гамов, биограф Станкевича!

- Привет-привет, Александр! У вас ко мне что-то срочное?

- Да как вам сказать… Юбилей Трампа вон уже проходит. А мы его с вами так и не отметили?

- В каком смысле?

- Да в самом что ни на есть прямом - публицистическом!

- Ну, а что - давайте!

- Я готов. Записать, как всегда, ваши мысли…

- И, как обычно бывает, добавить свои.

- Ну, да, тогда - поехали! Начинайте, Сергей Борисович, пожалуйста! Запись пошла…

* * *

- (задумчиво) Вообще, Александр, я так полагаю, что 80-летний юбилей Дональда Трампа поистине отмечает (хоть и с разными чувствами) весь мир.

- Слово «поистине» здесь, по-моему, лишнее.

- (не очень уверенно) Может быть… Но я бы оставил.

- Хорошо, оставляем.

- (тоном докладчика) Из более чем 8 миллиардов жителей Земли мало кто не знает Дональда Фредовича и судачит по поводу его таких разных, но всегда очень громких дел.

(Станкевич делает вполне артистическую паузу..)

Повторяя классика, про Трампа можно сказать «он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог».

Вот и Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме пишет: «Уважаемый господин президент, дорогой Дональд, от души поздравляю тебя, столь яркого, незаурядного человека…»

К кому ещё из лидеров «коллективного Запада» Путин мог бы сегодня так адресоваться? Да ни к кому. Уникален наш юбиляр!

- Погодите, Сергей Борисович, я выключаю запись!

- (Станкевич - удивленно) Но почему?

(Гамов - очень уверенно) Потому что это - не самое главное, что прозвучало в день юбилея президента США из Кремля. Еще до того, как была обнародована поздравительная телеграмма, помощник Президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков собрал журналистов Кремлевского пула, к числу которых и я тоже принадлежу…

- Да знаю!

- И - рассказал о телефонном звонке нашего президента - американскому. Разговор, Сергей Борисович, продолжался 55 минут. Обсуждались мировые проблемы. В том числе - и война в Иране, и конфликт на Украине. Причем - обсуждались в деталях. Я же вам ссылку на свою публикацию об этом сразу же и отправил. (см. https://www.kp.ru/daily/277790/5262986/ )

- Да, Александр спасибо. Я все прочитал…

- Отлично!

- Ну, что?.. Давайте Трампа тоже поздравим. И поблагодарим за две вещи.

- (Гамов - несколько иронично) Станкевич - за одну вещь, Гамов - за другую.

- Ну, допустим… Я бы сказал президенту США спасибо за эксклюзивную готовность поддерживать канал личного общения - прагматичного и уважительного - с Президентом России.

- Я думаю, из Кремля в Белый дом такая благодарность уже ушла. Уверен в этом.

- И еще - я бы поблагодарил бы Трампа за то, что он раз за разом говорит о верности традициям антигитлеровской коалиции 1941-го 1945 годов. Он снова упоминал об этом в телефонном разговоре с Путиным.

- Да!

- А такая «правильная верность» президента США крайне важна сейчас - на фоне уже неприкрытого возрождения на Украине (при попустительстве «забывчивых» европейцев) нацизма гитлеровского типа.

- Скажем так - неонацизма. Если трупы отъявленных нацистов из Европы начинают уже заводить в Киев…

- Русским и американцам снова есть кому вместе противостоять.

- Русским - разных национальностей.

- Впрочем, поскольку юбилейный день миновал, мы можем разбавить поздравления критикой.

- Может, не будем?

- Надо, надо… Всё же Дональд слишком многое рисует пышными словами, часто с пародийным самолюбованием, а вот дела у него сильно отстают. Иногда вообще не догоняют.

- Дела не догоняют слова?

- Ну, да.

Этот очевидный недостаток, однако, не мешает руководству России иногда опираться на несомненный креативный потенциал Трампа…

- Вот!

…- которого, по словам Юрия Ушакова, отличает «способность держать удар и добиваться своих целей».

Политолог Сергей Станкевич Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Вообще-то, Сергей Борисович, это слова Владимира Владимировича, которые передал нам, журналистам, в юбилейный день Юрий Викторович.

- Дарить нам с вами, Александр, юбиляру нечего, у него всё есть. Разве что передать бы ему через его посланцев Уиткоффа и Кушнера пару пачек печенья «Юбилейное» - для Дональда и Меланьи. Самое что ни на есть традиционное, консервативное, полностью наше. Пусть попробуют за семейным чаем.

- Давайте передадим. Это вы возьмете на себя. Хорошо?

- (смеется) При случае передам. Теперь - про наши с вами пожелания…

- Формулируйте, Станкевич, я, как ваш биограф, вам доверяю.

- Мы с Гамовым хотели бы пожелать Трампу действительно стать тем, кем он себя провозглашает.

1. Миротворцем номер один.

2. Чемпионом мира - в обоих смыслах слова «мир».

Сейчас Трамп, как никогда, близок к тому, чтобы подписать сначала перемирие на 60 дней, а потом и долгосрочный мир с Ираном.

3. Прекратить варварские израильско-американские атаки на древнюю цивилизацию.

- (Гамов - громко выкрикивает) Отстать от неё!

- 4. Открыть Ормузский пролив, опоясанный аж двумя блокадами. 5. Разморозить деньги Ирана…

6. Сеять с него санкции.

7. Помочь с восстановлением разрушенного…

Отличное покаянное занятие для 80-летнего властителя.

- Сергей Борисович! Ну, а Россия будет всячески - в меру возможностей - этому содействовать. И как союзник Ирана. И - потому, что ожидает: часть своего миротворческого запала Трамп сумеет и успеет потратить на урегулирование ещё и другого конфликта – украинского.

- В этой задаче, Александр, есть немалый, но пока замороженный задел.

- Это какой же?

- Скоро год, как на знаменитой встрече на Аляске Путин и Трамп договорились примерно так: мы, лидеры двух великих держав, утверждаем план окончания военных действий. А затем транслируем этот уже общий план на Киев и на Евросоюз. Там и там пока господствуют сторонники не просто войны, а опаснейшей эскалации. Остановить их, развернуть к миру могут только наши общие усилия. Берёмся! Трамп взялся, но так и не сделал свою часть работы, не устранил обструкцию, не сбил эскалационный психоз в Киеве и в европейских столицах. Сейчас у него будет такая возможность на саммите G7 во Франции. Там юбиляра ждёт для решающей мини-битвы тройка европейских лузеров – Макрон, Мерц и Стармер, крайне непопулярные в своих странах.

- Да и во всем мире!

- И примкнувший к ним криминальный гастролёр Зеленский.

Они сделают всё, чтобы заморочить Дональду голову, вернуть в общее атлантическое стойло и агрессивное русло.

Тут-то и потребуются Трампу его бойцовские качества – не зря же он на лужайке Белого дома целый турнир по боям без правил провёл. Давайте, Дональд, тряхните стариной.

* * *

- Александр! и пусть Зеленский выбирает между сроком за коррупцию и отставкой.

- Пусть, Сергей Борисович!

- Пусть евротройка выбирает между примирением с Россией и перспективой бороться с ней в полном одиночестве.

- Пускай!

- Ни оружия, ни разведданных, ни «старлинков» тем, кто мир саботирует.

- Ни-че-го!

- В 80 лет уже нельзя сто-то откладывать. Делать надо только главное и по максимальному, историческому счету. А мы этой благой работе – как всегда – дадим весомую и достойную оценку. Дадим, Александр?

- Дадим!